To GNTM επιστρέφει: Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Η Μπέττυ Μαγγίρα στη dream team της μόδας!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.07.26 , 19:05 BMW X5: Πότε έρχεται και με ποιους κινητήρες
27.07.26 , 18:58 Fuel Pass 2026: Εκπνέει η προθεσμία για την ψηφιακή κάρτα
27.07.26 , 18:33 Εθνική πόλο ανδρών: Δάκρυα και «Ελλάς ολέ» στο γλέντι στο Σίδνεϊ
27.07.26 , 18:27 Συνελήφθη ο διαβόητος αντίπαλος της Greek Mafia Έντικ στο Ντουμπάι
27.07.26 , 18:04 Έρχονται αλλαγές στις λαϊκές αγορές
27.07.26 , 17:51 Χανιά: Ελεύθερος με περιοριστικούς ο τοξικολόγος μετά την απολογία του
27.07.26 , 17:19 Τάνια Τρύπη: Δείτε τη 12 χρονών να παίζει τον πρώτο της ρόλο
27.07.26 , 16:48 «Πάγωσαν» για δεύτερη συνεχή ημέρα οι επιθέσεις ΗΠΑ κατά Ιράν
27.07.26 , 16:31 Σταύρος Γεωργίου: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία
27.07.26 , 16:12 Μάρα Ζαχαρέα: Το ultimate beach look με γεωμετρικό μπικίνι & λινό cover- up
27.07.26 , 16:06 Κορινθία: Ένας 25χρονος ο νεκρός από την έκρηξη στο εργοστάσιο
27.07.26 , 16:01 To GNTM επιστρέφει: Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα
27.07.26 , 16:00 Aυτά είναι τα χαρακτηριστικά των μωρών που γεννιούνται τον Αύγουστο
27.07.26 , 15:46 Γιατί το Παλάτι του Μονακό «ντύθηκε» στα μπλε - Ο ρόλος της Σαρλίν
27.07.26 , 15:44 Γιούλικα Σκαφιδά: Περνάει το τέλειο καλοκαίρι παρέα με τον γιο της
Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος σε δημιουργικό mood - Τι φτιάχνει εκτός κουζίνας;
Συνελήφθη ο διαβόητος αντίπαλος της Greek Mafia Έντικ στο Ντουμπάι
Άδεια μητρότητας: Οι 6 μεγάλες αλλαγές για τις εργαζόμενες μητέρες
Τουρισμός για Όλους: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι θα πάρουν 200-600 ευρώ
Ενοχλημένος ο Ομπράντοβιτς για Γκραντ
Κορινθία: Ένας 25χρονος ο νεκρός από την έκρηξη στο εργοστάσιο
Σταύρος Γεωργίου: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία
Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με την πεθερά της από τον γάμο της
Έγινε 62 ετών! Ποια διάσημη είναι το κοριτσάκι της φωτογραφίας;
Λιάγκας- Αντωνά: Οι φωτογραφίες από τη νέα τους εξόρμηση σε Τήνο και Ρήνεια
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Mία «γεύση» από το πώς πέρασαν κατά τη διάρκεια του τρέιλερ και των γυρισμάτων του GNTM , του διαγωνισμού που έφερε το modeling στο επίκεντρο της ελληνικής τηλεόρασης, είπαν να μας δώσουν οι συντελεστές! Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου η οποία και θα έχει  πρωταγωνιστικό διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και κριτής, πόζαρε στον φωτογραφικό φακό κατά τη διάρκεια του τρέιλερ και μας ενημέρωσε πως  το GNTM επιστρέφει πιο απαιτητικό και πιο fashion από ποτέ.

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Τα γενέθλια - έκπληξη στα γυρίσματα του νέου GNTM

To GNTM επιστρέφει: Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Να σας θυμίσουμε πως το  trailer για το νέο κύκλο του GNTM, εκτός από τη λάμψη και τα πρόσωπα του αγαπημένου πρόγραμματος του Star, πρωταγωνίστησε και το χιούμορ με την Ηλιάνα και την Μπέτυ να ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό, την ίδια στιγμή που από πίσω τους γινόταν ο κακός χαμός καθώς αντικείμενα έπεφταν από τις σκάλες.  

GNTM: «Καλέ τι κάνετε εδώ; Ξεκινάνε οι οντισιόν... ελάτε δίπλα!»

To GNTM επιστρέφει: Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Η φωτογραφία της Ηλιάνας από τη φωτογράφιση του GNTM 

Η φωτογραφία της Ηλιάνας από τη φωτογράφιση του GNTM 


Εκτός από τη Ζενεβιέβ Μαζαρί που επιστρέφει στον ρόλο της Creative Director, βάζοντας τη δική της δημιουργική υπογραφή σε κάθε φωτογράφιση και κάθε concept του νέου κύκλου του GNTM, τον Άγγελο Μπράτη, που επιστρέφει στην κριτική επιτροπή του GNTM με την υψηλή αισθητική και τη συνέπεια που τον χαρακτηρίζουν, και τον Λάκη Γαβαλά, που επιστρέφει στο GNTM, φέρνοντας τη δική του ξεχωριστή αισθητική και μια πολυετή διαδρομή στον χώρο της μόδας, στην τόσο αξιόλογη  δυνατή ομάδα ανθρώπων από τον χώρο της μόδας, της τηλεόρασης και της δημιουργίας προστίθεται η πολύπειρη, Μπέτυ Μαγγίρα.

To GNTM επιστρέφει: Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα


Η Μπέτυ Μαγγίρα “έδεσε” αμέσως με την υπόλοιπη ομάδα και όπως βλέπετε και εσείς στις φωτογραφίες ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τη Ζενεβιέβ.

Στο GNTM η Μπέττυ Μαγγίρα

Στο GNTM η Μπέττυ Μαγγίρα

Το νέο GNTM έρχεται στο Star με ανανεωμένη αισθητική, σύγχρονη αντίληψη για το modeling και στόχο να αναδείξει τη νέα γενιά που θα ξεχωρίσει στον χώρο της μόδας.

Nα trailer για το νέο κύκλο του GNTM, εκτός από τη λάμψη και τα πρόσωπα του αγαπημένου πρόγραμματος του Star, πρωταγωνιστεί και το χιούμορ. 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
MΠΕΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Novacinema
Media
Novacinema: Συναρπαστικός Αύγουστος με μεγάλες πρεμιέρες
Ταινία online: Δες το θρίλερ «Στα Δόντια του Καρχαρία» (The Requin)
Media
Ταινία online: Δες το θρίλερ «Στα Δόντια του Καρχαρία»
Scooby-Doo! Φάρσα ή Κέρασμα: 26/7/2026 Στις 12:00
Media
Scooby-Doo! Φάρσα ή Κέρασμα σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star
Ταινία Online: Δες Τους Αργοναύτες: Η Οργή Του Ποσειδώνα
Media
Δες online την ταινία κινουμένων σχεδίων «Αργοναύτες: Η Οργή Του Ποσειδώνα»
Νέες Τηλεοπτικές Σειρές: Όσες Θα Δούμε Το 26/27
Media
Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
First Dates
Media
First Dates: Όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που της είπε για τα... μάτια της!
Άκης Παυλόπουλος
Media
Mάρω Καρούση: Η συγκίνηση on air αποχαιρετώντας τον Άκη Παυλόπουλο
Νταντά: «Όταν Με Σχολίαζαν Για Την Ψωρίαση, Απαντούσα»
Media
Βασιλική Νταντά: «Όταν με σχολίαζαν για την ψωρίαση στη σκηνή, απαντούσα»
First Dates
Media
First Dates: Το «2 Man» και η απόδοσή του στα... ελληνικά!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top