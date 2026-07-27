Mία «γεύση» από το πώς πέρασαν κατά τη διάρκεια του τρέιλερ και των γυρισμάτων του GNTM , του διαγωνισμού που έφερε το modeling στο επίκεντρο της ελληνικής τηλεόρασης, είπαν να μας δώσουν οι συντελεστές! Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου η οποία και θα έχει πρωταγωνιστικό διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και κριτής, πόζαρε στον φωτογραφικό φακό κατά τη διάρκεια του τρέιλερ και μας ενημέρωσε πως το GNTM επιστρέφει πιο απαιτητικό και πιο fashion από ποτέ.

Να σας θυμίσουμε πως το trailer για το νέο κύκλο του GNTM, εκτός από τη λάμψη και τα πρόσωπα του αγαπημένου πρόγραμματος του Star, πρωταγωνίστησε και το χιούμορ με την Ηλιάνα και την Μπέτυ να ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό, την ίδια στιγμή που από πίσω τους γινόταν ο κακός χαμός καθώς αντικείμενα έπεφταν από τις σκάλες.

Η φωτογραφία της Ηλιάνας από τη φωτογράφιση του GNTM



Εκτός από τη Ζενεβιέβ Μαζαρί που επιστρέφει στον ρόλο της Creative Director, βάζοντας τη δική της δημιουργική υπογραφή σε κάθε φωτογράφιση και κάθε concept του νέου κύκλου του GNTM, τον Άγγελο Μπράτη, που επιστρέφει στην κριτική επιτροπή του GNTM με την υψηλή αισθητική και τη συνέπεια που τον χαρακτηρίζουν, και τον Λάκη Γαβαλά, που επιστρέφει στο GNTM, φέρνοντας τη δική του ξεχωριστή αισθητική και μια πολυετή διαδρομή στον χώρο της μόδας, στην τόσο αξιόλογη δυνατή ομάδα ανθρώπων από τον χώρο της μόδας, της τηλεόρασης και της δημιουργίας προστίθεται η πολύπειρη, Μπέτυ Μαγγίρα.



Η Μπέτυ Μαγγίρα “έδεσε” αμέσως με την υπόλοιπη ομάδα και όπως βλέπετε και εσείς στις φωτογραφίες ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τη Ζενεβιέβ.

Στο GNTM η Μπέττυ Μαγγίρα

Το νέο GNTM έρχεται στο Star με ανανεωμένη αισθητική, σύγχρονη αντίληψη για το modeling και στόχο να αναδείξει τη νέα γενιά που θα ξεχωρίσει στον χώρο της μόδας.

Nα trailer για το νέο κύκλο του GNTM, εκτός από τη λάμψη και τα πρόσωπα του αγαπημένου πρόγραμματος του Star, πρωταγωνιστεί και το χιούμορ.



