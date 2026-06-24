GNTM: «Καλέ τι κάνετε εδώ; Ξεκινάνε οι οντισιόν... ελάτε δίπλα!»

Το απίστευτα αστείο trailer και η... παρέμβαση της Ζενεβιέβ Μαζαρί!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το GNTM επιστρέφει στο Star με νέο κύκλο, πιο σύγχρονο και απαιτητικό.
  • Η κριτική επιτροπή περιλαμβάνει την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Άγγελο Μπράτη, τον Λάκη Γαβαλά και τη Μπέττυ Μαγγίρα.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναλαμβάνει διπλό ρόλο ως παρουσιάστρια και κριτής, φέρνοντας εμπειρία από διεθνείς πασαρέλες.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει ως Creative Director, προσφέροντας δημιουργική υπογραφή σε κάθε δοκιμασία.
  • Ο διαγωνισμός αναζητά μοντέλα με προσωπικότητα, πειθαρχία και μοναδική ταυτότητα.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μπέττυ Μαγγίρα, Λάκης Γαβαλάς κι Άγγελος Μπράτης ποζάρουν στον φακό, ωστόσο... όλα πάνε λάθος!

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Περούκες και τρελά γέλια στα γυρίσματα του νέου GNTM!

Στο trailer για το νέο κύκλο του GNTM, εκτός από τη λάμψη και τα πρόσωπα του αγαπημένου πρόγραμματος του Star, πρωταγωνιστεί και το χιούμορ

GNTM: «Καλέ τι κάνετε εδώ; Ξεκινάνε οι οντισιόν... ελάτε δίπλα!»

Η Ηλιάνα ποζάρει και γύρω της γίνεται χαμός, όπως κι η Μπέττυ με διάφορα να πέφτουν από τις σκάλες πίσω της. Ο Αγγελος δε βρίσκει ησυχία με το αλυσοπρίονο, ενώ το σκηνικό καταρρέει πίσω από τον Λάκη.

GNTM: «Καλέ τι κάνετε εδώ; Ξεκινάνε οι οντισιόν... ελάτε δίπλα!»

Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή παρεμβαίνει η Ζενεβιέβ, φωνάζοντας: «Καλέ τι κάνετε εδώ; Ξεκινάνε οι οντισιόν... ελάτε δίπλα!». Έτσι, οι τέσσερις τους προχωρούν υπέρλαμπροι για να κάνουν αυτό που ξέρουν πιο καλά από τον καθένα!

GNTM: Ονειρεύεσαι να κάνεις καριέρα στο μόντελινγκ; Δήλωσε συμμετοχή

GNTM: «Καλέ τι κάνετε εδώ; Ξεκινάνε οι οντισιόν... ελάτε δίπλα!»

Όπως είναι γνωστό, το GNTM επιστρέφει στο Star πιο σύγχρονο, πιο απαιτητικό και πιο fashion από ποτέ. Ο διαγωνισμός που έφερε το modeling στο επίκεντρο της ελληνικής τηλεόρασης ανοίγει έναν νέο κύκλο, αναζητώντας τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν, όχι μόνο για την εικόνα τους, αλλά και για την προσωπικότητα, την πειθαρχία και τη μοναδική τους ταυτότητα.

Έντουαρντ Στεργίου: Το GNTM, η ψυχοθεραπεία και το φλερτ στη ζωή του

Στον νέο κύκλο του GNTM, μια δυνατή ομάδα ανθρώπων από τον χώρο της μόδας, της τηλεόρασης και της δημιουργίας αναλαμβάνει να καθοδηγήσει και να αξιολογήσει τη νέα γενιά models. Στην παρέα προστίθεται φέτος η Μπέττυ Μαγγίρα, φέρνοντας τη δική της ξεχωριστή ενέργεια στην κριτική επιτροπή.

Η Κριτική Επιτροπή

GNTM: «Καλέ τι κάνετε εδώ; Ξεκινάνε οι οντισιόν... ελάτε δίπλα!»

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει στο GNTM σε έναν πρωταγωνιστικό διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και κριτής. Με σημαντική πορεία στις διεθνείς πασαρέλες και βαθιά γνώση του χώρου, φέρνει τη δική της σύγχρονη ματιά και την εμπειρία ενός ανθρώπου που γνωρίζει τι απαιτεί πραγματικά η βιομηχανία της μόδας σήμερα.

GNTM: «Καλέ τι κάνετε εδώ; Ξεκινάνε οι οντισιόν... ελάτε δίπλα!»

Άγγελος Μπράτης

Ο Άγγελος Μπράτης επιστρέφει στην κριτική επιτροπή του GNTM με την υψηλή αισθητική και τη συνέπεια που τον χαρακτηρίζουν. Με πολυετή παρουσία στον χώρο της μόδας, αναζητά πρόσωπα με χαρακτήρα, αυθεντικότητα και πραγματική δυναμική.

GNTM: «Καλέ τι κάνετε εδώ; Ξεκινάνε οι οντισιόν... ελάτε δίπλα!»

Λάκης Γαβαλάς

Ο «one of a kind» Λάκης Γαβαλάς επιστρέφει στο GNTM, φέρνοντας τη δική του ξεχωριστή αισθητική και μια πολυετή διαδρομή στον χώρο της μόδας. Με το ιδιαίτερο στιλ, την αμεσότητα και το έντονο fashion ένστικτό του, θα αξιολογήσει τους διαγωνιζόμενους με τη μοναδική οπτική ενός ανθρώπου που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη βιομηχανία της μόδας.

GNTM: «Καλέ τι κάνετε εδώ; Ξεκινάνε οι οντισιόν... ελάτε δίπλα!»

Μπέττυ Μαγγίρα

Η Μπέττυ Μαγγίρα έρχεται στην κριτική επιτροπή του GNTM για να προσθέσει τη δική της δυναμική στην ομάδα των κριτών. Με πολυετή εμπειρία, έντονη προσωπικότητα και τηλεοπτικό ένστικτο, δίνει έμφαση όχι μόνο στην εικόνα, αλλά και στη γοητεία, στον χαρακτήρα και στην αμεσότητα, που κάνουν κάποιον να ξεχωρίζει μπροστά στον φακό.

Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι σαν να ήταν πάντα στην ομάδα μας»

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Creative Director

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει στον ρόλο της Creative Director, βάζοντας τη δική της δημιουργική υπογραφή σε κάθε φωτογράφιση και κάθε concept του νέου κύκλου του GNTM. Με τη χαρακτηριστική αισθητική και τη δημιουργικότητά της, μετατρέπει κάθε δοκιμασία σε μια ολοκληρωμένη fashion εμπειρία.

Το νέο GNTM έρχεται στο Star με ανανεωμένη αισθητική, σύγχρονη αντίληψη για το modeling και στόχο να αναδείξει τη νέα γενιά που θα ξεχωρίσει στον χώρο της μόδας.

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GNTM TRAILER
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ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
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