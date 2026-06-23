Έντουαρντ Στεργίου: Το GNTM, η ψυχοθεραπεία και το φλερτ στη ζωή του

«Το GNTM με βοήθησε να δω τι πραγματικά θέλω στη ζωή μου»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Έντουαρντ Στεργίου μίλησε για την ψυχοθεραπεία που τον βοήθησε να ξεπεράσει προσωπικές δυσκολίες και να αποκτήσει έλεγχο του εαυτού του.
  • Αποκάλυψε ότι ως παιδί ήταν ντροπαλός και εσωστρεφής, με καταθλιπτικές τάσεις.
  • Η συμμετοχή του στο GNTM τον βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα τις επιθυμίες του και τη σύνδεση του modeling με τη διασημότητα.
  • Είναι single και δεν σκέφτεται γάμο ή οικογένεια, ενώ απολαμβάνει το φλερτ χωρίς συγκεκριμένο σκοπό.
  • Εκφράζει την επιθυμία να φλερτάρει, αλλά χωρίς να γίνεται διαχυτικός ή ενοχλητικός.

Ο Έντουαρντ Στεργίου, που γνωρίσαμε στον τρίτο κύκλο του GNTM, μίλησε στο Breakfast@Star και στον Πάνο Παπαδόπουλο για το πώς η ψυχοθεραπεία τον βοήθησε να ξεπεράσει προσωπικές του δυσκολίες.

Έντουαρντ Στεργίου: Μίλησε για την πολύ δύσκολη περίοδο που βίωσε

«Με πετυχαίνεις τώρα σε μία φάση που έχω λύσει κάποια θέματα μέσα από αρκετή δουλειά. Κάτι για το οποίο δεν μιλούσα τα προηγούμενα χρόνια ήταν η ψυχολογική μου κατάσταση, την οποία κι εγώ δεν γνώριζα πολύ καλά. Μου έφταιγαν κάποια πράγματα. Δεν ανταποκρινόμουν όπως θα ήθελα σε κάποιες καταστάσεις. Έπειτα από δουλειά με ψυχοθεραπεία, όλα μπήκαν σε μια σειρά στο μυαλό μου, γιατί άρχισα να έχω τον έλεγχο του εαυτού μου», είπε.

Στη συνέχεια, το μοντέλο εξομολογήθηκε πως ως παιδί ήταν ιδιαίτερα ντροπαλό και εσωστρεφές: «Ήμουν πάντα στο περιθώριο. Δεν μπορούσα να ενταχθώ σε κοινωνικές ομάδες και αυτό, εν τέλει, με έκανε να θέλω να επιλέγω και δουλειές οι οποίες έχουν να κάνουν μόνο με μένα και κανέναν άλλο, μάλλον. Μπορεί να είχα καταθλιπτικές τάσεις από πάντα. Να σου πω την αλήθεια, από ό,τι έχω συζητήσει και με την ψυχολόγο μου, δεν συμφιλιώθηκα ποτέ με αυτή την πλευρά του εαυτού μου. Ήταν πάντα ένας στόχος το ότι πρέπει να δουλέψω πάνω σε αυτό, γιατί αν δεν δουλέψω πάνω σε αυτό, δεν θα μπορέσω να πετύχω τους στόχους μου».

Ο Έντουαρντ Στεργίου έφτασε μια ανάσα από τον τελικό του GNTM 3!

Ο Έντουαρντ Στεργίου έφτασε μια ανάσα από τον τελικό του GNTM 3!

Αναφορικά με τη συμμετοχή του στο GNTM, παραδέχτηκε: «Με βοήθησε να δω τι πραγματικά θέλω στη ζωή μου. Άνοιξε μια πόρτα. Είδα τι έχει πίσω από αυτή την πόρτα, γιατί ήταν κάτι το οποίο ήθελα γενικά. Εγώ, μαζί με το modeling, είχα συνδυάσει από πάντα τη διασημότητα, ότι πρέπει να πηγαίνουν μαζί».

«Είμαι σίγουρος ότι η πλειοψηφία του κόσμου δεν έχει κάτσει να ασχοληθεί λίγο παραπάνω και προφανώς δεν θα ασχοληθεί παραπάνω, γιατί βλέπει κάτι και μένει εκεί, και είναι λογικό. Και it's ok. Εμένα δεν με ενοχλεί τι βλέπει ο κόσμος. Οκ, ωραίο αυτό, αλλά νιώθω ότι έχω και άλλα πράγματα που μπορούν να βγουν προς τα έξω», απάντησε σε αυτούς που στέκονται αποκλειστικά και μόνο στην εμφάνισή του. 

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Σχετικά με την προσωπική του ζωή, αποκάλυψε ότι είναι single και ότι σε αυτή τη φάση δεν σκέφτεται τον γάμο και τη δημιουργία οικογένειας: «Είμαι ελεύθερος. Προφανώς και θέλω μια σύντροφο δίπλα μου. Αλλά ξέρεις τι γίνεται; Σε αυτή τη φάση νιώθω ότι δεν είμαι έτοιμος να υποστηρίξω μια σχέση. Ενθουσιάζομαι εύκολα με την εξωτερική εμφάνιση, αλλά όταν γνωρίζω τον άλλον, πολλές φορές απομυθοποιείται».

Όσα αποκάλυψε ο Έντουαρτν Στεργίου στο Breakfast@Star για την προσωπική του ζωή

Όσα αποκάλυψε ο Έντουαρτν Στεργίου στο Breakfast@Star για την προσωπική του ζωή

«Με φλερτάρουν, τις φλερτάρω. Ιδανικά θα ήθελα να είμαι εγώ αυτός που θα κάνει το φλερτ. Τον τελευταίο καιρό έχω φάει αρκετά άκυρα, να σου πω την αλήθεια, γιατί θα φλερτάρω χωρίς κάποιο σκοπό. Δεν θα με νοιάζει να πάει κάπου. Απλά θα θέλω να κάνω το παιχνίδι, γιατί είναι ωραίο, έχει πλάκα. Με ωραίο τρόπο, προφανώς, χωρίς να γίνομαι διαχυτικός και να ενοχλώ», συμπλήρωσε για τον ρόλο που παίζει στη ζωή του το φλερτ.

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