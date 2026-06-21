Τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο του GNTM έχουν ήδη ξεκινήσει, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να δημοσιεύει τις πρώτες φωτογραφίες από τα παρασκήνια, δίνοντας εικόνα από την προετοιμασία και το κλίμα της ομάδας.

Στα στιγμιότυπα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ποζάρει χαμογελαστή και δοκιμάζει περούκες στα καμαρίνια σε διάλειμμα από τα γυρίσματα. Μαζί της εμφανίζονται η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης αλλά κι η Μπέττυ Μαγγίρα.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής και οι συντελεστές μοιράστηκαν χαλαρές στιγμές πίσω από τις κάμερες, με τη «Ζεν» να κάνει αντίστοιχες αναρτήσεις. Όπως έχει γίνει γνωστό, η Μπέττυ Μαγγίρα αποτελεί το νέο μέλος στην κριτική του αγαπημένου προγράμματος του Star και θα έχει ενεργό ρόλο στον νέο κύκλο.

Η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Όσα δήλωσε η Ηλιάνα για το GNTM

Μιλώντας για την επιστροφή του GNTM, η Ηλιάννα δήλωσε στο Πρωινό: «Ξεκινάμε το GNTM τον Σεπτέμβρη, όλα φανταστικά. Είμαστε πάρα πολύ καλά, κι εμείς με τις δυσκολίες μας, με ό,τι συμβαίνει αυτή την εποχή, αλλά είμαστε πολύ ευδιάθετοι, πολύ χαρούμενοι, προχωράμε δυναμικά».

Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με τη Μπέττυ Μαγγίρα, λέγοντας: «Έδεσε απευθείας στην παρέα, από την πρώτη κιόλας μέρα και τώρα που έχουμε μπει στα επεισόδια κανονικά, είναι λες και είμαστε χρόνια μαζί. Περνάμε πολύ ωραία».

Σε εξέλιξη η προετοιμασία

Οι δημοσιεύσεις της Ηλιάνας Παπαγεωργίου έρχονται ενώ η προετοιμασία του GNTM βρίσκεται σε εξέλιξη και τα νέα επεισόδια αναμένονται να δούμε το ερχόμενο φθινόπωρο.