Σε μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές της συνεντεύξεις, η Μαρία Καρχιλάκη άνοιξε την καρδιά της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», μιλώντας όχι μόνο για τη μακρά πορεία της στη δημοσιογραφία, αλλά και για τις εμπειρίες που τη σημάδεψαν τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Η δημοσιογράφος, που έχει συνδέσει το όνομά της με τις ανταποκρίσεις από εμπόλεμες περιοχές σε όλο τον κόσμο, περιέγραψε τις δύσκολες και επικίνδυνες στιγμές που έχει ζήσει, εξηγώντας πως σε τέτοιες αποστολές η ψυχραιμία είναι το σημαντικότερο εφόδιο.

«Σε έναν πόλεμο δεν κινδυνεύεις εύκολα, με την έννοια ότι δεν κάνεις παράτολμα πράγματα. Κινδυνεύεις σε κάποιες ρωγμές της στιγμής. Μας έχει τύχει να μας σημαδεύουν με τον σιγαστήρα. Δεν έγινε τίποτα. Εκεί θέλει ψυχραιμία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η ίδια μίλησε για την αντιμετώπιση που έχει δεχτεί ως γυναίκα στον επαγγελματικό χώρο, ξεκαθαρίζοντας πως μπορεί να μην βίωσε ανοιχτό σεξισμό, όμως έχει αισθανθεί την υποτίμηση.

«Δεν έχω βιώσει σεξισμό, αλλά υποτίμηση. Νομίζω ότι όλες οι γυναίκες το έχουν νιώσει αυτό, σε οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο», είπε.

Η Μαρία Καρχιλάκη αναφέρθηκε και στην απόφασή της να δημιουργήσει οικογένεια, εξηγώντας πως η μητρότητα ήταν μια απόλυτα συνειδητή επιλογή, την οποία κατάφερε να συνδυάσει με την απαιτητική καριέρα της χάρη στην πολύτιμη στήριξη της οικογένειάς της.

«Είχα φροντίσει να έχω ένα ολόκληρο σύστημα ανθρώπων που εμπιστευόμουν απόλυτα. Οι γονείς μου, οι συγγενείς μου και η κυρία που έμενε μαζί μας ήταν εκεί για να με βοηθήσουν. Υπήρχε η εντύπωση ότι ήμουν συνεχώς σε έναν πόλεμο, όμως τον περισσότερο καιρό βρισκόμουν στην Ελλάδα», αποκάλυψε.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η παρέμβαση του συζύγου της, του πρώην διεθνή βολεϊμπολίστα Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, με τον οποίο συμπληρώνουν δύο δεκαετίες κοινής ζωής.

Με λόγια γεμάτα θαυμασμό για τη σύζυγό του, ο ίδιος δήλωσε: «Η Μαρία πηγαίνει στους πολέμους με την ίδια ανυπομονησία που μπαίνουν οι αθλητές στον αγωνιστικό χώρο. Η δική μας ιστορία θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει ένα μικρό σίριαλ».