BMW X5: Αποκαλύπτουμε το νέο μοντέλο

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα προηγμένη γενιά

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BMW X5: Αποκαλύπτουμε το νέο μοντέλο
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Η νέα BMW X5 αποτελεί την τελευταία γενιά του Sports Activity Vehicle της BMW . Συνδυάζει μια μονολιθική, δυναμική εξωτερική εμφάνιση με ένα εσωτερικό υψηλής ποιότητας, με οριζόντια διάταξη, νέα ψηφιακά στοιχεία ελέγχου και απεικόνισης, καθώς και ένα πακέτο τεχνολογιών αναβάθμισης της άνεσης, της δυναμικής οδήγησης και της αποδοτικότητας.

BMW X5: Αποκαλύπτουμε το νέο μοντέλο
Οι βασικές τεχνολογικές ενότητες περιλαμβάνουν το BMW Panoramic iDrive με το BMW Operating System X, νέες λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού με το BMW Symbiotic Drive, αναβαθμισμένα συστήματα πλαισίου και δυναμικής οδήγησης, Κεντρικό στοιχείο αποτελεί το ολοκληρωμένο σύστημα απεικόνισης και χειρισμού BMW Panoramic iDrive. Περιλαμβάνει το BMW Panoramic Vision, το BMW 3D Head-Up Display, την κεντρική οθόνη 17,9 ιντσών, το BMW Passenger Screen, το πολυλειτουργικό τιμόνι με τεχνολογία Shy Tech και το BMW Operating System X, το οποίο βασίζεται σε λογισμικό AOSP. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει πληροφορίες με διαισθητικό τρόπο, ανάλογα με το εκάστοτε πλαίσιο χρήσης, προσφέροντας δυνατότητες εξατομίκευσης και χειρισμό μέσω αφής, απτικής ανάδρασης και φωνητικών εντολών. Το BMW Intelligent Personal Assistant, ενισχυμένο με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI), διευρύνει περαιτέρω τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης.

BMW X5: Αποκαλύπτουμε το νέο μοντέλο

Εσωτερικό και εξοπλισμός: ο εσωτερικό χαρακτηρίζεται από οριζόντια σχεδίαση υψηλής ποιότητας και έναν περιμετρικό σχεδιασμό που δημιουργεί αίσθηση ευρυχωρίας και άνεσης. Ξεχωρίζουν τα γυάλινα στοιχεία, τα καινοτόμα φυσικά υλικά όπως ο σχιστόλιθος, τα σπορ καθίσματα και τα προαιρετικά πολυλειτουργικά καθίσματα, η μεγάλη πανοραμική γυάλινη οροφή και οι προαιρετικές αυτόματες πόρτες. Νέο χαρακτηριστικό αποτελεί το BMW Passenger Screen, το οποίο προσφέρει στον συνοδηγό επιπλέον δυνατότητες ψυχαγωγίας και πληροφόρησης.

BMW X5: Αποκαλύπτουμε το νέο μοντέλο

Σχεδιαστική φιλοσοφία και εξωτερική εμφάνιση: Η νέα BMW X5 εξελίσσει τη σχεδιαστική ταυτότητα της οικογένειας BMW X μέσα από μια νέα σχεδιαστική γλώσσα. Ξεχωρίζει για τη μονολιθική και δυναμική αισθητική της, το κατακόρυφο εμπρός τμήμα, την κάθετη μάσκα BMW, τα νέα φωτιστικά στοιχεία με γραφικά «διπλού X» και το καθαρό προφίλ με τις χειρολαβές θυρών BMW Winglets. Η γκάμα περιλαμβάνει πέντε επιλογές συστημάτων κίνησης, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο θα προστεθεί και η έκδοση υδρογόνου. Η σχεδίαση δίνει έμφαση στην επιβλητική παρουσία, τη λειτουργικότητα και την άμεση αναγνωρισιμότητα του μοντέλου.

BMW X5: Αποκαλύπτουμε το νέο μοντέλο

Συστήματα κίνησης και τεχνολογία φόρτισης: Η γκάμα εκδόσεων περιλαμβάνει συμβατικούς εξακύλινδρους σε σειρά κινητήρες, εξηλεκτρισμένα plug-in υβριδικά συστήματα, μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση και, σε μεταγενέστερο στάδιο, τεχνολογία υδρογόνου. Η BMW iX5 αξιοποιεί κυλινδρικά στοιχεία μπαταρίας έκτης γενιάς (Gen6) και αρχιτεκτονική 800 V. Τα plug-in υβριδικά μοντέλα συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις με δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής οδήγησης. Η έκδοση υδρογόνου βασίζεται σε σύστημα κυψελών καυσίμου τρίτης γενιάς, το οποίο έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Toyota. Με αυτόν τον τρόπο, η BMW αναδεικνύει τη νέα X5 ως μια ευέλικτη τεχνολογική πρόταση με πολλαπλές επιλογές συστημάτων κίνησης στην κατηγορία των premium SUV. Σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσει μοντέλο μαζικής παραγωγής με σύστημα κίνησης υδρογόνου – η BMW iX5 Hydrogen.

BMW X5: Αποκαλύπτουμε το νέο μοντέλο

Οδηγική δυναμική και συστήματα υποβοήθησης οδηγού: Η νέα BMW X5 προσφέρει κορυφαία οδηγική δυναμική στην κατηγορία της και υψηλό επίπεδο οδηγικής άνεσης. Στην αμιγώς ηλεκτρική BMW iX5, έμφαση δίνεται σε τεχνολογίες όπως το Heart of Joy, το BMW Dynamic Performance Control και το BMW Symbiotic Drive. Τα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και τα plug-in hybrid διαθέτουν σύστημα ελέγχου δυναμικής οδήγησης 10ης γενιάς (transverse dynamics management system). Το press kit εστιάζει επίσης σε προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως το Motorway & City Assistant, τις λειτουργίες “Address-to-Address” και “Entry-to-Exit”, το Driving Assistant Plus, τις εξελιγμένες λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας και τα συστήματα υποβοήθησης στάθμευσης.

BMW X5: Αποκαλύπτουμε το νέο μοντέλο

Η παραγωγή της νέας BMW X5 θα ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2026 στο εργοστάσιο του BMW Group στο Spartanburg, ΗΠΑ. Το λανσάρισμα των εκδόσεων με κινητήρες εσωτερικής καύσης έχει προγραμματιστεί για τις 28.11.2026. Οι αμιγώς ηλεκτρικές και οι plug-in hybrid εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες προς παραγγελία από τις 08.10.2026 και θα κυκλοφορήσουν στις αγορές από τις αρχές του 2027.

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