Iστορικής σημασίας Μνημόνιο Κατανόησης (ΜοU) για τη συνεργασία Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα του τουρισμού, θα υπογραφεί αύριο στο Λονδίνο από την Υπουργό Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, και τη Βρετανή ομόλογό της, κα Stephanie Peacock. Πρόκειται για το πρώτο επίσημο συμβατικό κείμενο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο σηματοδοτεί μια νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις στον τουρισμό.

Το Μνημόνιο εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου και δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο ανάπτυξης πρωτοβουλιών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η καινοτομία, οι επενδύσεις, η τουριστική εκπαίδευση και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Η υπογραφή του ΜοU έχει ιδιαίτερη αξία για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί διαχρονικά την νούμερο ένα αγορά με μεγάλη αυξητική τάση για τη χώρα μας και τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά προέλευσης επισκεπτών προς την Ελλάδα.