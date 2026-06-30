Όλγα Κεφαλογιάννη: Μνημόνιο συνεργασίας στον τουρισμό με τη Μ. Βρετανία

Το υπογράφει στο Λονδίνο με τη Βρετανή ομόλογό της  Stephanie Peacock

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.06.26 , 20:55 Τανιμανίδης σε Μπόμπα: «Τα πρώτα σου γενέθλια που είμαστε χώρια»
30.06.26 , 20:37 Τριπλή άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
30.06.26 , 20:19 BMW X5: Αποκαλύπτουμε το νέο μοντέλο
30.06.26 , 20:12 Φωτιά Ωραιόκαστρο: Θρίλερ με 11χρονο παιδί που αγνοείται
30.06.26 , 19:47 BYD: Ξεπερνά τα 5.000 οχήματα στην Ελλάδα
30.06.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η εκπληκτική Βάνα έλυσε στο παρά 2 τον γρίφο
30.06.26 , 19:21 Καρακάση για υιοθεσία: «Το παιδί δυσκολεύεται, θέλουμε να μας εμπιστευτεί»
30.06.26 , 19:14 Όλγα Κεφαλογιάννη: Μνημόνιο συνεργασίας στον τουρισμό με τη Μ. Βρετανία
30.06.26 , 19:02 Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Από σήμερα (30/6) οι πληρωμές
30.06.26 , 18:37 Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Ποιοι το δικαιούνται
30.06.26 , 18:23 Σε ύφεση η φωτιά στα Εξαμίλια Κορινθίας
30.06.26 , 18:22 Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Έμφαση στην καταπολέμηση της ακρίβειας
30.06.26 , 18:19 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη
30.06.26 , 18:17 Yokohama BluEarth-AllSeason2: Ανέβηκε κατηγορία
30.06.26 , 17:50 Η Ιωάννα Τούνη στην πισίνα κάνει... αέρα με 500ευρα και κάνει χαμό
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη
Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Δε συμπαθιόμασταν ιδιαίτερα»
Τάσος - Μενεξιά: Τρυφερές στιγμές στο σπίτι μετά το τέλος του MasterChef
Η Ιωάννα Τούνη στην πισίνα κάνει... αέρα με 500ευρα και κάνει χαμό
Αλλάζει ο καιρός: Μετά τα 39άρια έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
Η Κατερίνα Καινούργιου «λιώνει» για την κόρη της - Το τρυφερό post
Φεύγει από τον Ant1 μετά από 19 χρόνια - «Του διοργάνωσαν πάρτι & δεν πήγε»
Φωτιά Ωραιόκαστρο: Θρίλερ με 11χρονο παιδί που αγνοείται
Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη
H Σταματίνα Τσιμτσιλή με τέλειο street look
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Η Όλγα Κεφαλογιάννη για τους στόχους του ελληνικού τουρισμού (βίντεο ΕΡΤ)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (MoU) για συνεργασία Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου στον τουρισμό από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.
  • Το MoU είναι το πρώτο επίσημο συμβατικό κείμενο συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών.
  • Δημιουργεί σταθερό πλαίσιο για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, καινοτομία, επενδύσεις, τουριστική εκπαίδευση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η νούμερο ένα αγορά για τον ελληνικό τουρισμό, με αυξητική τάση επισκεπτών.

Iστορικής σημασίας Μνημόνιο Κατανόησης (ΜοU) για τη συνεργασία Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα του τουρισμού, θα υπογραφεί αύριο στο Λονδίνο από την Υπουργό Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, και τη Βρετανή ομόλογό της, κα Stephanie Peacock. Πρόκειται για το πρώτο επίσημο συμβατικό κείμενο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο σηματοδοτεί μια νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις στον τουρισμό.

Όλγα Κεφαλογιάννη: Παρουσίασε το νέο VisitGreece.gr

Το Μνημόνιο εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου και δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο ανάπτυξης πρωτοβουλιών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η καινοτομία, οι επενδύσεις, η τουριστική εκπαίδευση και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Κεφαλογιάννη: Συγκινημένη για τη μητέρα της - «Είναι το στήριγμά μου»

Η υπογραφή του ΜοU έχει ιδιαίτερη αξία για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί διαχρονικά την νούμερο ένα αγορά με μεγάλη αυξητική τάση για τη χώρα μας και τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά προέλευσης επισκεπτών προς την Ελλάδα.

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
 |
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 |
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top