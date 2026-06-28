Η Όλγα Κεφαλογιάννη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Spotlight με την Λουκία Γκάτσου στο Kontra Channel. Η Υπουργός Τουρισμού μίλησε για τα δίδυμα παιδιά της που είναι τώρα 5 ετών, τη μητρότητα και την οικογένειά της και συγκινήθηκε όταν αναφέρθηκε στη μητέρα της, Ελένη Βαρδινογιάννη.

«Πραγματικά είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια με πολλές αρχές, θα το καταλάβουν πολλοί άνθρωποι με καταγωγή από την Κρήτη, ίσως το πιο σημαντικό για εμάς είναι η οικογένεια. Έχω μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που η οικογένεια ήταν πολύ βασικό για την ταυτότητα μας» ανέφερε αρχικά η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Αν θεώρησε αποτυχία το διαζύγιο της, η Υπουργός Τουρισμού απάντησε: «Γιατί να βάλουμε ταμπέλες; Μπορεί να είναι κάτι που το σκέφτονται και άλλοι, δεν θα ήθελα καθόλου να αισθανθεί κανένας άνθρωπος, καμία γυναίκα, κανένας άντρας ότι δεν πετυχαίνει. Όπως εγώ έζησα σε ένα πολύ ευτυχισμένο περιβάλλον μιας οικογένειας, κάπως έτσι ήθελα και τα παιδιά μου να μεγαλώσουν μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Τώρα αυτό που για όποιους λόγους δεν πραγματοποιήθηκε, νομίζω το να το βλέπεις ως αποτυχία δεν βοηθάει στο να μπορέσεις να δημιουργήσεις τελικά με έναν άλλον τρόπο αυτή την ωραία σφαίρα προστασίας για τα παιδιά. Εκεί με βοηθάει στο να έχω αυτή την ευρύτερη οικογένεια. Θα πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα πρόσωπο για μένα και συγκινούμαι πολύ σημαντικό και είναι η μητέρα μου» εξομολογήθηκε και ξέσπασε σε δάκρυα για τη μητέρα της.

«Η μητέρα μου είναι εκείνη που με έχει διαμορφώσει μέσα μου και είναι εκείνη που έχει υπάρξει σε όλα τα βήματα της ζωής μου δίπλα μου, στήριγμα μου και σημείο αναφοράς μου» συμπλήρωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη.