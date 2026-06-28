Κεφαλογιάννη: Συγκινημένη για τη μητέρα της - «Είναι το στήριγμά μου»

«Είναι το σημείο αναφοράς μου» είπε η Υπουργός Τουρισμού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.06.26 , 12:58 Βασάλος: Έξαλλος με τις φήμες περί χωρισμού από τη Δανάη Βαρθολομάτου
28.06.26 , 12:43 Φωτιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας
28.06.26 , 12:37 Κυνηγά «colpo grosso» με Χουάνγκ κορυφαία ελληνική ομάδα - Μέχρι 10 εκατ.!
28.06.26 , 12:03 Φωτιές: 5 συλλήψεις για πυρκαγιές από... ηλεκτροκόλληση και μπάρμπεκιου!
28.06.26 , 12:02 Οικονομάκου - Τσερέλα: Η ιδιαίτερη μπομπονιέρα του γάμου τους και το μενού
28.06.26 , 12:00 Πώς κατάφερα να κάνω τα Pushups πιο εύκολα και να δυναμώσω πιο γρήγορα
28.06.26 , 11:34 Τα μέτρα στη ΔΕΘ για ενοίκια, ελεύθερους επαγγελματίες
28.06.26 , 11:30 Ζόζεφιν: «Με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε»
28.06.26 , 11:18 Κυριάκος Μητσοτάκης: «Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση»
28.06.26 , 11:00 Storyville Ragtimers: Α tribute to Louis Armstrong στον Κήπο του Μεγάρου
28.06.26 , 10:59 Κεφαλογιάννη: Συγκινημένη για τη μητέρα της - «Είναι το στήριγμά μου»
28.06.26 , 10:12 Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Έρχονται τα πρώτα 40άρια
28.06.26 , 10:00 Τέσσερις συνταγές με μεγάλο πρωταγωνιστή, το ελληνικό γιαούρτι
28.06.26 , 09:44 Βενεζουέλα: Θαύμα στα συντρίμμια -Η στιγμή που 11χρονος ανασύρεται ζωντανός
28.06.26 , 09:07 Συναγερμός για τους καύσωνες: Τα στοιχεία για την Ευρώπη που σοκάρουν
MasterChef: Παίκτες αποκάλυψαν ότι είναι ζευγάρι στον μεγάλο τελικό!
Σκορδά - Αθανασιάδης: Μαζί στο pre-wedding party Οικονομάκου - Τσερέλα
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης
Χέρι-χέρι στο Κολωνάκι, η Εστρέλλα Νούρι με τον Τόμας Γουόκαπ
H Σταματίνα Τσιμτσιλή με τέλειο street look
Κουτσόπουλος - Χάρης: Ο επικός διάλογος στον τελικό του MasterChef
Αθηνά Οικονομάκου: «Είσαι σπάνιος... υπόσχομαι θα ψάχνω πάντα να σε βρω»
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Δεν παρεξήγησα τη δήλωσή της - Ήταν πικάντικο»
Φωτιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας
Οικονομάκου - Τσερέλα: Η ιδιαίτερη μπομπονιέρα του γάμου τους και το μενού
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Στιγμιότυπα από την επίσκεψη της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στα Ανώγεια

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Όλγα Κεφαλογιάννη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Spotlight με την Λουκία Γκάτσου στο Kontra Channel. Η Υπουργός Τουρισμού μίλησε για τα δίδυμα παιδιά της που είναι τώρα 5 ετών, τη μητρότητα και την οικογένειά της και συγκινήθηκε όταν αναφέρθηκε στη μητέρα της, Ελένη Βαρδινογιάννη.

«Πραγματικά είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια με πολλές αρχές, θα το καταλάβουν πολλοί άνθρωποι με καταγωγή από την Κρήτη, ίσως το πιο σημαντικό για εμάς είναι η οικογένεια. Έχω μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που η οικογένεια ήταν πολύ βασικό για την ταυτότητα μας» ανέφερε αρχικά η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Αν θεώρησε αποτυχία το διαζύγιο της, η Υπουργός Τουρισμού απάντησε: «Γιατί να βάλουμε ταμπέλες; Μπορεί να είναι κάτι που το σκέφτονται και άλλοι, δεν θα ήθελα καθόλου να αισθανθεί κανένας άνθρωπος, καμία γυναίκα, κανένας άντρας ότι δεν πετυχαίνει. Όπως εγώ έζησα σε ένα πολύ ευτυχισμένο περιβάλλον μιας οικογένειας, κάπως έτσι ήθελα και τα παιδιά μου να μεγαλώσουν μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Τώρα αυτό που για όποιους λόγους δεν πραγματοποιήθηκε, νομίζω το να το βλέπεις ως αποτυχία δεν βοηθάει στο να μπορέσεις να δημιουργήσεις τελικά με έναν άλλον τρόπο αυτή την ωραία σφαίρα προστασίας για τα παιδιά. Εκεί με βοηθάει στο να έχω αυτή την ευρύτερη οικογένεια. Θα πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα πρόσωπο για μένα και συγκινούμαι πολύ σημαντικό και είναι η μητέρα μου» εξομολογήθηκε και ξέσπασε σε δάκρυα για τη μητέρα της.

«Η μητέρα μου είναι εκείνη που με έχει διαμορφώσει μέσα μου και είναι εκείνη που έχει υπάρξει σε όλα τα βήματα της ζωής μου δίπλα μου, στήριγμα μου και σημείο αναφοράς μου» συμπλήρωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top