Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αναδοχής και όπως αποκάλυψε η Ελένη Καρακάση σε συνέντευξή της εκείνη και ο σύζυγός της είναι έτοιμοι να υποδεχτούν το παιδί από τα Χριστούγεννα, όμως το παιδί ακόμα δεν ένιωθε έτοιμο ακόμα για να μετακομίσει μαζί τους.

Ελένη Καρακάση/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ



«Είχα ξεκινήσει τις διαδικασίες. Τώρα πια είμαστε στη φάση που έχουμε ταιριάξει με ένα παιδάκι, από, αρκετό καιρό τώρα. Παιδάκι από την Ελλάδα. Eμείς ακολουθήσαμε τη διαδικασία την κρατική, όχι τη διακρατική. Tα παιδιά της αναδοχής είναι πολύ περισσότερα από τα παιδιά της υιοθεσίας. Και σχετικά γρήγορα, δηλαδή γύρω στα δύο χρόνια της αίτησής μας, μας ήρθε και νωρίτερα ακόμα, μπορώ να σου πω, το ταίριασμα με παιδάκι της αναδοχής. Θα μπορούσε το παιδί να έχει έρθει στο σπίτι μας από τα Χριστούγεννα» δήλωσε η ηθοποιός στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και πρόσθεσε:



«Εμείς είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε το παιδί από τα Χριστούγεννα. Δυσκολεύεται όμως. Γιατί είναι αρκετά μεγάλο, είναι 8 χρονών. Περνάμε πολλή ώρα μαζί, δηλαδή από την ημέρα που ήρθαμε σε επαφή και γνωριστήκαμε, γιατί καταλάβαμε από νωρίς ότι δυσκολεύεται, για διάφορους δικούς του λόγους».

Ελένη Καρακάση, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ



Η Ελένη Καρακάση η οποία έγινε γνωστή μέσα από τις σειρές “Η ώρα η καλή”, “Μαύρο Ρόδο”, “Λάκης ο Γλυκούλης” “Οι Πάνθεοι” και άλλες πολλές τόνισε πως τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της Δημήτρης Τσινιδέλος επέλεξαν να πάνε με τον ρυθμό που παιδιού δίνοντάς του χρόνου να τους εμπιστευτεί. Όπως παραδέχτηκε μάλιστα η ηθοποιός περνάει με το παιδί πολύ χρόνο και την έχει πάρει μαζί της και στο θέατρο.



«Ακολουθούμε τον ρυθμό του παιδιού. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο του κράτους, που λέει ότι το παιδί πρέπει στις 10 συναντήσεις, δηλαδή μέσα σε έναν μήνα να έρθει στο σπίτι σου. Αλλά πρέπει να πάμε και με τον ρυθμό του παιδιού, που για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περνάμε αρκετό καιρό μαζί. Δεν κοιμάται ακόμα στο σπίτι μας. Το πολεμάμε να μας εμπιστευτεί. Αυτό είναι το σημαντικό».

Όπως είπε η ίδια αν και της πρότειναν να πάρει κάποιο άλλο παιδί εκείνη αρνήθηκε λέγοντας πως ένα παιδί δεν είναι ρούχο για να το αλλάξεις.



«Μου πρότειναν να το αφήσουμε και να πάμε σε άλλο παιδί, γιατί είπαμε ότι έχουμε δεθεί, ακόμα και αν το παιδί δεν έχει δεθεί μαζί μας. Επίσης, ένα παιδί δεν λες “δεν μου κάνει, θα πάρω άλλο νούμερο”. Είπαμε θα το πολεμήσουμε και το πολεμάμε. Βασικά πρέπει να μας εμπιστευτεί» τόνισε.

Η Ελένη Καρακάση με τον σύντροφό της, Δημήτρη Τσινιδέλο/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO



Όπως είπε η ηθοποιός άλλωστε στην αίτηση που είχε συμπληρώσει δεν έβαλε προτιμήσεις, ούτε όρια. Τέλος, η ίδια παραδέχτηκε πως η ψυχολογία της έχει πολλά σκαμπανεβάσματα όπως συμβαίνει και με τις γυναίκες που έχουν βιολογικά παιδιά.



«Είναι σαν σκοτσέζικο ντους. Όπως σου το περιγράφω. Τη μια κλαις, την άλλη γελάς. Νομίζω ότι αυτό γίνεται όμως και με τα βιολογικά παιδιά, ίσως. Ευτυχώς με τον άντρα μου είμαστε ο ένας στήριγμα του άλλου. Αλλά φυσικά και μόνος σου να είσαι, την έχεις τη δύναμη, γιατί είναι πολλά ζευγάρια μονογονεϊκά που το κάνουν και κάνουν πολύ καλά, και ομόφυλα ζευγάρια».

