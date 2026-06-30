Καρακάση για υιοθεσία: «Το παιδί δυσκολεύεται, θέλουμε να μας εμπιστευτεί»

«Μου πρότειναν να το αφήσουμε και να πάμε σε άλλο παιδί» αποκάλυψε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.06.26 , 20:55 Τανιμανίδης σε Μπόμπα: «Τα πρώτα σου γενέθλια που είμαστε χώρια»
30.06.26 , 20:37 Τριπλή άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
30.06.26 , 20:19 BMW X5: Αποκαλύπτουμε το νέο μοντέλο
30.06.26 , 20:12 Φωτιά Ωραιόκαστρο: Θρίλερ με 11χρονο παιδί που αγνοείται
30.06.26 , 19:47 BYD: Ξεπερνά τα 5.000 οχήματα στην Ελλάδα
30.06.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η εκπληκτική Βάνα έλυσε στο παρά 2 τον γρίφο
30.06.26 , 19:21 Καρακάση για υιοθεσία: «Το παιδί δυσκολεύεται, θέλουμε να μας εμπιστευτεί»
30.06.26 , 19:14 Όλγα Κεφαλογιάννη: Μνημόνιο συνεργασίας στον τουρισμό με τη Μ. Βρετανία
30.06.26 , 19:02 Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Από σήμερα (30/6) οι πληρωμές
30.06.26 , 18:37 Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Ποιοι το δικαιούνται
30.06.26 , 18:23 Σε ύφεση η φωτιά στα Εξαμίλια Κορινθίας
30.06.26 , 18:22 Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Έμφαση στην καταπολέμηση της ακρίβειας
30.06.26 , 18:19 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη
30.06.26 , 18:17 Yokohama BluEarth-AllSeason2: Ανέβηκε κατηγορία
30.06.26 , 17:50 Η Ιωάννα Τούνη στην πισίνα κάνει... αέρα με 500ευρα και κάνει χαμό
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη
Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Δε συμπαθιόμασταν ιδιαίτερα»
Τάσος - Μενεξιά: Τρυφερές στιγμές στο σπίτι μετά το τέλος του MasterChef
Η Ιωάννα Τούνη στην πισίνα κάνει... αέρα με 500ευρα και κάνει χαμό
Αλλάζει ο καιρός: Μετά τα 39άρια έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
Η Κατερίνα Καινούργιου «λιώνει» για την κόρη της - Το τρυφερό post
Φεύγει από τον Ant1 μετά από 19 χρόνια - «Του διοργάνωσαν πάρτι & δεν πήγε»
Φωτιά Ωραιόκαστρο: Θρίλερ με 11χρονο παιδί που αγνοείται
Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη
H Σταματίνα Τσιμτσιλή με τέλειο street look
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αναδοχής και όπως αποκάλυψε η Ελένη Καρακάση σε συνέντευξή της εκείνη και ο σύζυγός της είναι έτοιμοι να υποδεχτούν το παιδί από τα Χριστούγεννα, όμως το παιδί ακόμα δεν ένιωθε έτοιμο ακόμα για να μετακομίσει μαζί τους. 

Ελένη Καρακάση/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ελένη Καρακάση/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Eλληνίδα ηθοποιός: «Βρισκόμαστε σε διαδικασία αναδοχής παιδιού»


«Είχα ξεκινήσει τις διαδικασίες. Τώρα πια είμαστε στη φάση που έχουμε ταιριάξει με ένα παιδάκι, από, αρκετό καιρό τώρα. Παιδάκι από την Ελλάδα. Eμείς ακολουθήσαμε τη διαδικασία την κρατική, όχι τη διακρατική. Tα παιδιά της αναδοχής είναι πολύ περισσότερα από τα παιδιά της υιοθεσίας. Και σχετικά γρήγορα, δηλαδή γύρω στα δύο χρόνια της αίτησής μας, μας ήρθε και νωρίτερα ακόμα, μπορώ να σου πω, το ταίριασμα με παιδάκι της αναδοχής. Θα μπορούσε το παιδί να έχει έρθει στο σπίτι μας από τα Χριστούγεννα» δήλωσε η ηθοποιός στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και πρόσθεσε:


«Εμείς είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε το παιδί από τα Χριστούγεννα. Δυσκολεύεται όμως. Γιατί είναι αρκετά μεγάλο, είναι 8 χρονών. Περνάμε πολλή ώρα μαζί, δηλαδή από την ημέρα που ήρθαμε σε επαφή και γνωριστήκαμε, γιατί καταλάβαμε από νωρίς ότι δυσκολεύεται, για διάφορους δικούς του λόγους».

Ελένη Καρακάση, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ελένη Καρακάση, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ


Η Ελένη Καρακάση η οποία έγινε γνωστή μέσα από τις σειρές “Η ώρα η καλή”, “Μαύρο Ρόδο”, “Λάκης ο Γλυκούλης” “Οι Πάνθεοι” και άλλες πολλές τόνισε πως τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της Δημήτρης Τσινιδέλος επέλεξαν να πάνε με τον ρυθμό που παιδιού δίνοντάς του χρόνου να τους εμπιστευτεί. Όπως παραδέχτηκε μάλιστα η ηθοποιός περνάει με το παιδί πολύ χρόνο και την έχει πάρει μαζί της και στο θέατρο.

Ελένη Καρακάση: «Η αναδοχή έχει τα... σκαμπανεβάσματα της εγκυμοσύνης»


«Ακολουθούμε τον ρυθμό του παιδιού. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο του κράτους, που λέει ότι το παιδί πρέπει στις 10 συναντήσεις, δηλαδή μέσα σε έναν μήνα να έρθει στο σπίτι σου. Αλλά πρέπει να πάμε και με τον ρυθμό του παιδιού, που για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περνάμε αρκετό καιρό μαζί. Δεν κοιμάται ακόμα στο σπίτι μας. Το πολεμάμε να μας εμπιστευτεί. Αυτό είναι το σημαντικό».

Όπως είπε η ίδια αν και της πρότειναν να πάρει κάποιο άλλο παιδί εκείνη αρνήθηκε λέγοντας πως ένα παιδί δεν είναι ρούχο για να το αλλάξεις.


«Μου πρότειναν να το αφήσουμε και να πάμε σε άλλο παιδί, γιατί είπαμε ότι έχουμε δεθεί, ακόμα και αν το παιδί δεν έχει δεθεί μαζί μας. Επίσης, ένα παιδί δεν λες “δεν μου κάνει, θα πάρω άλλο νούμερο”. Είπαμε θα το πολεμήσουμε και το πολεμάμε. Βασικά πρέπει να μας εμπιστευτεί» τόνισε.

Η Ελένη Καρακάση με τον σύντροφό της, Δημήτρη Τσινιδέλο/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Η Ελένη Καρακάση με τον σύντροφό της, Δημήτρη Τσινιδέλο/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO


Όπως είπε η ηθοποιός άλλωστε στην αίτηση που είχε συμπληρώσει δεν έβαλε προτιμήσεις, ούτε όρια. Τέλος, η ίδια παραδέχτηκε πως η ψυχολογία της έχει πολλά σκαμπανεβάσματα όπως συμβαίνει και με τις γυναίκες που έχουν βιολογικά παιδιά.


«Είναι σαν σκοτσέζικο ντους. Όπως σου το περιγράφω. Τη μια κλαις, την άλλη γελάς. Νομίζω ότι αυτό γίνεται όμως και με τα βιολογικά παιδιά, ίσως. Ευτυχώς με τον άντρα μου είμαστε ο ένας στήριγμα του άλλου. Αλλά φυσικά και μόνος σου να είσαι, την έχεις τη δύναμη, γιατί είναι πολλά ζευγάρια μονογονεϊκά που το κάνουν και κάνουν πολύ καλά, και ομόφυλα ζευγάρια».
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
 |
ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top