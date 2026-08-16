Τραγωδία στις φωτιές στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί

Τραγική εξέλιξη στην πυρκαγιά που μαίνεται στη Σαλαμίνα, καθώς δύο σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην περιοχή Περιστέρια.

Οι δύο σοροί βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχης, σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρουν, πως πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν προλάβουν να καταφτάσουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, το ζευγάρι των ηλικιωμένων προσπάθησε να φύγει από το σπίτι του, ωστόσο λόγω των τραγικών συνθηκών με τους πυκνούς καπνούς που είχαν πνίξει την περιοχή, εγκλωβίστηκαν και βρέθηκαν νεκροί σε παρακείμενο σημείο. Αδιευκρίνιστο είναι επί του παρόντος αν το άτυχο ζευγάρι έχασε τη ζωή του από την εισπνοή καπνών ή απανθρακώθηκε.

Oι πληροφορίες του MEGA για την τραγωδία με το ηλικιωμένο ζευγάρι

Αναφορές ότι η πυρκαγιά στα Περιστέρια ξεκίνησε από οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την έναρξη της φωτιάς στις 14:43. Μέσα σε διάστημα επτά λεπτών, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Κάτοικος της οδού Ανδρομάχης, ο οποίος ειδοποίησε την Πυροσβεστική στις 14:43, κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια.

Σπίτια παραδοθηκαν στις φλόγες

Όπως είπε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος στην ΕΡΤ, «η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, έχουν καεί σπίτια».

Σπίτια στις φλόγες στη Σαλαμίνα:

Φωτιά στη Σαλαμίνα: 9 άτομα με εγκαύματα

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα. Οι δυνάμεις του έχουν ενισχυθεί και στο πεδίο επιχειρούν έξι ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα και δύο μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης.

Συνολικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας διακομίστηκαν εννέα άτομα με εγκαύματα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Με πιο σοβαρά εγκαύματα δύο από τους τραυματίες

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση στο Χ για την κατάσταση των εγκαυματιών από την πυρκαγιά.

Όπως αναφέρει, δύο χρήζουν νοσηλείας καθώς τα εγκαύματα τους είναι πιο σοβαρά.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Χ:

«Στην σε εξέλιξη Πυρκαγιά στη Σαλαμίνα στα Περιστέρια κ στη Κακή Βίγλα, ενεργούν 5 ασθενοφόρα κ μια μηχανή. Από την περιοχή των Περιστερίων παρελήφθησαν 9 άτομα με εγκαύματα σε καλή κατάσταση αρχικά για το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας στο οποίο και έλαβαν την πρώτη φροντίδα. Στην συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Θριάσειο Νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους κάποιοι έχουν ήδη αποχωρήσει, 2 χρήζουν νοσηλείας καθώς τα εγκαύματα τους είναι πιο σοβαρά. Μεταφέρουμε επιπλέον δυνάμεις στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνος και έχουμε σε πλήρη ετοιμότητα, πλην του Θριασείου και το Νοσοκομείο της Νίκαιας και το Τζάνειο. Δυστυχώς εντοπίστηκαν και 2 σοροί. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα να ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Στην σε εξέλιξη Πυρκαγιά στη Σαλαμίνα στα Περιστέρια κ στη Κακή Βίγλα, ενεργούν 5 ασθενοφόρα κ μια μηχανή. Από την περιοχή των Περιστερίων παρελήφθησαν 9 άτομα με εγκαύματα σε καλή κατάσταση αρχικάγια το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας στο οποίο και έλαβαν την πρώτη φροντίδα. Στην… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 16, 2026

Σαλαμίνα: Στους 502 οι απεγκλωβισμένοι από θαλάσσης

Στους 502 ανέρχονται πλέον οι πολίτες που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω των πυρκαγιών στο νησί.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, οι απεγκλωβισμένοι έχουν μετεπιβιβαστεί σε τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία.

Από το σύνολο των διασωθέντων, 362 άτομα μεταφέρονται με ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Φανερωμένης, προκειμένου να αποβιβαστούν με ασφάλεια.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από θαλάσσης συνεχίζεται, καθώς οι δυνάμεις του Λιμενικού παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα στις πληγείσες παράκτιες περιοχές της Σαλαμίνας.

Σχεδόν ταυτόχρονα ξέσπασαν οι δύο φωτιές

Η κατάσταση στο νησί παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι δύο φωτιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα, κάτι που προβληματίζει έντονα. Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιστέρια στις 14:43, ενώ περίπου στις 15:00 ξέσπασε δεύτερη φωτιά στην περιοχή Σελήνια.

Εξετάζεται από την Πυροσβεστική αν υπάρχουν κάμερες στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς με βιντεοληπτικό υλικό που θα αξιολογηθεί από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο εμπρησμού είτε εξ αμέλειας είτε από δόλο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Στα δύο μέτωπα επιχειρούν συνολικά 192 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 48 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά έξι αεροσκάφη και οκτώ ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν αναπτυχθεί για τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει τέσσερα ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα 'Αμεσης Επέμβασης.

Από τις 14:55 έχουν εκδοθεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση πολιτών. Οδηγίες εκκένωσης έχουν δοθεί για τις περιοχές Περιστέρια, Αίας Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνι και Κακή Βίγλα, με κατευθύνσεις προς Αιάντιο και παραλία Σατερλί, ανάλογα με την περιοχή.