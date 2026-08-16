Πύρινη κόλαση σε δύο μέτωπα στη Σαλαμίνα: Καίγονται σπίτια, μπαράζ 112

Πυρκαγιές σε Περιστέρια και Σελήνια

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Σαλαμίνα - Πλησιάζει τα σπίτια η πυρκαγιά / OPEN

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Δύο πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια, ενώ οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι στα Περιστέρια, όπου υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια.

Συνεχώς ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, και αυτή την ώρα μάχη με τις φλόγες δίνουν 192 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 48 οχήματα καθώς και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 6 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας.

Μπαράζ 112

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, στις 14:55 εστάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 15:05, εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Περιστέρια και Αίας Κλαμπ να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς το Αιάντειο.

Στις 15.18 ακολούθησε νέο μήνυμα για απομάκρυνση από τις Κολώνες προς την παραλία Σατερλί.

Στις 15.32 το 112 κάλεσε όσους βρίσκονταν στις περιοχές ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνη να απομακρυνθούν προς το Αιάντειο, ενώ στις 15.35, νέα ειδοποίηση αφορούσε την Κακή Βίγλα, με την ίδια κατεύθυνση απομάκρυνσης.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, ενώ η Σαλαμίνα βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Δήμαρχος Σαλαμίνας: «Έχουν καεί σπίτια»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος, ανέφερε ότι έχει πληροφορηθεί πως σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ τόνισε ότι το κύριο μέλημα είναι τα πλωτά μέσα για την εκκένωση στην περιοχή Περιστέρια που αποτελεί και το πιο δύσκολο μέτωπο.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, δήλωσε ότι στη Σαλαμίνα τα δύο μέτωπα πυρκαγιάς ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα.

Όπως ανέφερε, το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτό στα Περιστέρια.

«Δεν είναι σύμμαχος μας ο αέρας», σημείωσε και κατέληξε πως υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές σε σπίτια.

 

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