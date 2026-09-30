Πλάκα: Συγκλονίζουν οι συγγενείς των θυμάτων της φονικής έκρηξης

«Μην αφήσετε την τραγωδία να ξεχαστεί», λένε αποκλειστικά στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συγγενείς Αμερικανών θυμάτων φονικής έκρηξης στην Πλάκα ζητούν απαντήσεις και αποδόσεις ευθυνών.
  • Κινούνται νομικά κατά παντός υπευθύνου και ορίζουν τεχνικό σύμβουλο.
  • Ο πατέρας ενός θύματος χαρακτήρισε την τραγωδία αποτέλεσμα εγκληματικής αδιαφορίας.
  • Οι οικογένειες ζητούν να μην ξεχαστεί η τραγωδία και να αποκαλυφθούν τα αίτια της έκρηξης.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα για τη μεταφορά των σορών στις ΗΠΑ.

Στην Ελλάδα έφτασαν εσπευσμένα οι συγγενείς των Αμερικανών θυμάτων της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, αναζητώντας απαντήσεις για την τραγωδία που τους στέρησε τους ανθρώπους τους. 

Πλάκα: Από διαρροή στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου η φονική έκρηξη

Μιλώντας αποκλειστικά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR και στον Μάνο Σωτηρόπουλο, περιέγραψαν τον πόνο τους, ζήτησαν να αποδοθούν ευθύνες και ανακοίνωσαν ότι κινούνται νομικά κατά παντός υπευθύνου, ενώ παράλληλα προχωρούν και στον ορισμό τεχνικού συμβούλου. 

Μιλώντας για πρώτη φορά δημόσια για τους ανθρώπους που έχασαν τόσο ξαφνικά το πρωί της Παρασκευής, ζητούν να αποκαλυφθούν τα ακριβή αίτια της φονικής έκρηξης. 

Ο πατέρας ενός από τα θύματα χαρακτήρισε την τραγωδία αποτέλεσμα «εγκληματικής αδιαφορίας», ενώ ο ξάδελφος των θυμάτων στάθηκε στο γεγονός ότι η μία από τις δύο γυναίκες ήταν μόλις πέντε μηνών έγκυος. 

Πλάκα: Συγκλονίζουν οι συγγενείς των θυμάτων της φονικής έκρηξης

Πλάκα: «Ήξερα ότι ήταν νεκροί και έδινα ψεύτικες ελπίδες» 

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του θείου των θυμάτων, ο οποίος ήταν ο μοναδικός συγγενής που βρισκόταν στην Ελλάδα όταν σημειώθηκε η τραγωδία. 

Όπως περιέγραψε, γνώριζε ήδη ότι οι δικοί του άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, όμως δεν μπορούσε να το πει στους γονείς τους. Προσπαθούσε να τους κρατήσει όρθιους, δίνοντάς τους ακόμη και ψεύτικες ελπίδες, καθώς δεν είχε τη δύναμη να τους πει ότι τα παιδιά τους βρήκαν φρικτό θάνατο.

«Δεν μπορούσα να εκφραστώ απέναντί στους γονείς, ότι δεν υπάρχουν κι εγώ έδινα ψεύτικες ελπίδες... Δεν έχεις τη δύναμη, το κουράγιο να πεις στον μπαμπά ότι...», είπε με «σπασμένη» φωνή.   

Συγγενείς των θυμάτων της έκρηξης στην Πλάκα μιλούν στο Star και τον Μάνο Σωτηρόπουλο

Πλάκα: «Μην αφήσετε την τραγωδία να ξεχαστεί» 

Οι συγγενείς έφεραν μαζί τους και τις τελευταίες φωτογραφίες των δύο ζευγαριών από την Ελλάδα. Σε αυτές εμφανίζονται χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι, λίγο πριν από την τραγωδία. 

«Σας παρακαλώ μην αφήνετε την τραγωδία να ξεχαστεί. Ίσως αύριο μπορεί να είστε εσείς εδώ», ζήτησε ο πατέρας θύματος.  

Οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων έχουν ήδη κινηθεί νομικά. 

Ο δικηγόρος τους, Γιώργος Καραπάνος, δήλωσε ότι κατατέθηκε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου, ενώ η οικογένεια προχωρά και στον ορισμό τεχνικού συμβούλου. 

Έκρηξη Πλάκα

Όπως ανέφερε, οι εργασίες στο σημείο έχουν σταματήσει, γεγονός που δυσκολεύει την περαιτέρω έρευνα, καθώς δεν είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση των μηχανημάτων σε όλα τα σημεία του κτιρίου. 

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση και να ξεκινήσει η διαδικασία μεταφοράς των σορών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν να πουν το τελευταίο «αντίο». 

Οι οικογένειες ζητούν να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον προκύψουν από την έρευνα. 

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