Υπόθεση Marfin: Παραμένει στη φυλακή η 46χρονη κατηγορούμενη

«Όχι» του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών στην αποφυλάκιση της

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Ρεπορτάζ για την προφυλάκιση της 46χρονης για την υπόθεση της Marfin / Βίντεο αρχείου από δελτίο ειδήσεων Star

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Στη φυλακή παραμένει η 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Μarfin, καθώς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών με βούλευμά του απέρριψε την προσφυγή της κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. 

Προφυλακιστέα η 46χρονη κατηγορούμενη για τον φονικό εμπρησμό στη Marfin

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί απορριπτική εισαγγελική πρόταση στο αίτημα της 46χρονης.

«Όχι» του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών στην αποφυλάκιση της 46χρονης που συνελήφθη για την Marfin

«Όχι» του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών στην αποφυλάκιση της 46χρονης που συνελήφθη για την υπόθεση της Marfin/ Eurokinissi

Τι υποστηρίζει ο συνήγορος της 46χρονης

Ο δικηγόρος της 46χρονης, Κώστας Παπαδάκης, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι η εντολέας του παραμένει άδικα στη φυλακή «χωρίς στοιχεία εναντίον της, χωρίς ταυτοποίηση και κατά παράβαση δεδικασμένου και αντιμετωπίζει την καταστροφή της ζωής της και την αποκοπή της από την πεντάχρονη κόρη της μέχρι νεωτέρας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του δικηγόρου της 46χρονης:

Marfin: Ο εισαγγελέας απέρριψε την προσφυγή της 46χρονης

«Με το υπ. αριθμ. 3763/2026 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών απορρίφθηκε η προσφυγή της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση Μarfin εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης, που προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπ όψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της που προξενείται.

Η εισαγγελική πρόταση που είχε προηγηθεί ήταναπορριπτική για την προσφυγή, κάτι που ήταν αναμενόμενο αφού επιλογές ανωτέρων της είναι εκείνες που έχουν αναλάβει την νομική ευθύνη για την ανάσυρση της δικογραφίας και την άσκηση της ποινικής δίωξης. Τα επιχειρήματά της απαντήθηκαν αναλυτικά με υπόμνημα που κατατέθηκε στις 2.9.2026 υπ’ όψη του Συμβουλίου, αλλά δεν προκύπτει από το περιεχόμενο του βουλεύματος ότι ελήφθη υπ’ όψη.

Αξιοσημείωτη είναι η καθυστέρηση ανάμεσα στην ημερομηνία διάσκεψης (10.9.2026) και την ημερομηνία έκδοσης του βουλεύματος (25.9.2026). Και ακόμα περισσότερο το ότι με διαφορετική επιχειρηματολογία και επίκληση νομικών διατάξεων από την εισαγγελέα το συμβούλιο επιχειρεί να  παρακάμψει την ύπαρξη δεδικασμένου. Η διαφοροποίηση από την εισαγγελική πρόταση επιβεβαιώνει την αβεβαιότητα και τη σύγχυση για τη νομιμότητα της δίωξης και παρά το δυσμενές διατακτικό δικαιώνει και μόνο εξ αυτού τις αντιρρήσεις μας. Σχετικά με την έλλειψη ταυτοποίησης το Συμβούλιο δεν διατυπώνει ιδιαίτερες κρίσεις. Επαφίεται στην εισαγγελική πρόταση και σιωπά στα εναντίον της επιχειρήματα του υπομνήματός μας και της τεχνικής έκθεσης του κ. Καραθανάση, την ύπαρξη των οποίων ούτε καν αναφέρει.

Marfin: Αυτή είναι η 46χρονη που συνελήφθη από τη Scotland Yard

Τελικό συμπέρασμα είναι ότι τα αρμόδια δικαστικά όργανα δεν έχουν ακόμα ξεπεράσει το σοκ από τον πρόσφατο επικοινωνιακό βομβαρδισμό κυβέρνησης και Μ.Μ.Ε. και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, που αργεί ακόμα να διαλυθεί παρά το γεγονός ότι όλον αυτόν τον καιρό δεν υπήρξε κάποιος από την κυβέρνηση η την αστυνομία για να διαψεύσει όσα έχουμε καταγγείλει. 

Ετσι η 46χρονη παραμένει θύμα της κατάστασης αυτής, προφυλακισμένη άδικα, χωρίς στοιχεία εναντίον της, χωρίς ταυτοποίηση και κατά παράβαση δεδικασμένου και αντιμετωπίζει την καταστροφή της ζωής της και την αποκοπή της από την πεντάχρονη κόρη της μέχρι νεωτέρας. Ενώ η ανάκριση δεν έχει προχωρήσει ούτε καν στην ανεύρεση του αποστολέα του ανώνυμου μέηλ που προκάλεσε τη δίωξη. Μόνο στις προφυλακίσεις!

Είναι αυτονόητο ότι θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο μέχρι τη δικαίωση».

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