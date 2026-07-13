Συνελήφθη με διεθνές ένταλμα η 46χρονη που αναζητούταν οι Αρχές στη Μεγάλη Βρετανία για την εμπλοκή της στα φονικά γεγονότα της Marfin το 2010. Η ίδια είχε δηλώσει πως θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αύριο αναμένεται οι άλλοι δυο συλληφθέντες να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν υποστηρίζοντας την αθωότητα τους και κατακεραυνώνοντας την μέθοδο με την οποία κατέστησαν κατηγορούμενοι 16 χρόνια μετά.

Στα «χέρια» των βρετανικών Αρχών η 46χρονη της Marfin

Αυτή είναι η 46χρονη που βρίσκεται πλέον στα χέρια των Βρετανικών Αρχών. Το πρωί πήγε στη δουλειά της και έφυγε με χειροπέδες.

Συνελήφθη από Βρετανούς αστυνομικούς στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, μέσα στο κατάστημα που εργάζεται.

Η σύλληψη έγινε μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές Αρχές, ενώ η ίδια είχε δηλώσει πως θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μάλιστα φαίνεται τη στιγμή της σύλληψης να πήγαινε να ταξιδέψει στη χώρα μας, κάτι που δε θα μπορούσε να κάνει λόγω του διεθνούς εντάλματος.

«Η ύποπτη νούμερο 10» - Η ταυτοποίηση της 46χρονης

Η 46χρονη για τις Αρχές είναι η «ύποπτη νούμερο 10» που κατάφεραν να ταυτοποιήσουν. Τα τελευταία οκτώ χρόνια ζει και εργάζεται στην Αγγλία, όπου έχει δημιουργήσει οικογένεια έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά. Εργαζόταν στο αεροδρόμιο και παράλληλα δραστηριοποιούνταν στον χώρο της φωτογραφίας. Μάλιστα, όπως φαίνεται και σε πλάνα, συμμετείχε σε εκδηλώσεις και εκθέσεις.

Διατηρεί δυο προφίλ στο Instagram. Μέσα από αυτά προέβαλε την καλλιτεχνική της πλευρά. Όλα αυτά παγώνουν. Ο χρόνος γυρίζει 16 χρόνια πίσω. Πλέον είναι αντιμέτωπη με κατηγορίες που σχετίζονται με τον φονικό εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η 46χρονη ήταν μέλος της πενταμελούς ομάδας που επιτέθηκε στη Marfin. Σύμφωνα με τη χαρτογράφηση των κινήσεων, βρισκόταν δίπλα στον 42χρονο που φέρεται να έσπασε την τζαμαρία με βαριοπούλα και κοντά σε εκείνον που πέταξε τις μολότοφ.

Αύριο απολογούνται οι δύο 42χρονοι για τη Marfin - «Δεν έχουμε καμία εμπλιοκή με την υπόθεση»

Αύριο, θα βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες, οι οποίοι υποστηρίζουν οτι δεν έχουν καμία εμπλοκή.

Ο λόγος για την μέθοδο ταυτοποίησης τους μέσω εξελιγμένων μέσων τεχνητής νοημοσύνης και του περιβόητου "ανώνυμου" e-mail.