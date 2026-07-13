Marfin: Αυτή είναι η 46χρονη που συνελήφθη από τη Scotland Yard

Τι ρόλο της αποδίδουν οι Αρχές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.07.26 , 22:11 Επίθεση Θεσσαλονίκη: Κρατούσαν ανοιχτές ομπρέλες για να «τυφλώσουν» κάμερες
13.07.26 , 21:56 Πολάκης: Θα είμαι υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ
13.07.26 , 21:51 Φοίβος Παπαδάκης: Η φωτογραφία με τον Γιώργο Παπαδάκη που συγκίνησε
13.07.26 , 21:37 Άργος: Ο ένας αστυνομικός παραδέχεται ότι πυροβόλησε προς τον τοίχο
13.07.26 , 21:34 Αναδρομικά συντάξεων: Ποιοι θα λάβουν έως 12.000 ευρώ
13.07.26 , 21:13 Ο Ν. Δένδιας συνεχάρη τον πιλότο που προσγείωσε το F-16 στη Ζάκυνθο
13.07.26 , 21:05 «Αγγίζουν» τον βομβιστή της Marfin: Στο μικροσκόπιο ο δράστης με τη μολότοφ
13.07.26 , 20:35 Συνήγοροι συλληφθέντων για τη Marfin: «Σκευωρία το κατηγορητήριο»
13.07.26 , 20:24 Marfin: Αυτή είναι η 46χρονη που συνελήφθη από τη Scotland Yard
13.07.26 , 20:22 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Γιατί δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μέρη που κάνει camping
13.07.26 , 20:15 BMW Group: Η νέα θέση του Alexander Wehr
13.07.26 , 20:05 Ενοίκιο: Τι είναι και τι καλύπτει η εγγύηση μισθώματος
13.07.26 , 19:54 Συναγερμός στη Λαμία: Πάνω από 20 κρούσματα στο νοσοκομείο με σαλμονέλα
13.07.26 , 19:39 Δημογραφικό SOS: 717 περιοχές χωρίς ούτε μία γέννηση το 2026
13.07.26 , 19:01 Κυπριακό: Ειδικό εκπρόσωπο όρισε η ΕΕ – Νέο σχέδιο ετοιμάζει ο ΟΗΕ
Στάση εργασίας στο Δημόσιο την Τρίτη 14/7 - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Γιώργος Λιάγκας: Στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο του, Γιάννη
Marfin: Αυτή είναι η 46χρονη που συνελήφθη από τη Scotland Yard
Ντύθηκε νύφη πρωταγωνίστρια του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» - Έλαμπε από ευτυχία!
Ζαχαρέα: Το backstage βίντεο πριν και μετά το τελευταίο δελτίο της σεζόν
Αλεξάνδρα Νίκα: Η παραμυθένια εμφάνιση σε γάμο
Άριελ Κωνσταντινίδη: Η έκτρωση, η αποβολή κι η μητρότητα στα 53 της χρόνια
Όλγα Κεφαλογιάννη: Στη Σκιάθο για τα εγκαίνια εκδηλώσεων του Δήμου
Φοίβος Παπαδάκης: Η φωτογραφία με τον Γιώργο Παπαδάκη που συγκίνησε
Αναδρομικά συντάξεων: Ποιοι θα λάβουν έως 12.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/7/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που αναζητούνταν για την εμπλοκή της στα γεγονότα της Marfin το 2010, με διεθνές ένταλμα.
  • Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, ενώ η 46χρονη ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα.
  • Αναγνωρίστηκε ως «ύποπτη νούμερο 10» και φέρεται να ήταν μέλος της ομάδας που επιτέθηκε στη Marfin.
  • Δύο άλλοι 42χρονοι συλληφθέντες θα απολογηθούν αύριο, υποστηρίζοντας την αθωότητά τους.
  • Η ταυτοποίηση τους έγινε μέσω εξελιγμένων μέσων τεχνητής νοημοσύνης.

Συνελήφθη με διεθνές ένταλμα η 46χρονη που αναζητούταν οι Αρχές στη Μεγάλη Βρετανία για την εμπλοκή της στα φονικά γεγονότα της Marfin το 2010. Η ίδια είχε δηλώσει πως θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αύριο αναμένεται οι άλλοι δυο συλληφθέντες να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν υποστηρίζοντας την αθωότητα τους και κατακεραυνώνοντας την μέθοδο με την οποία κατέστησαν κατηγορούμενοι 16 χρόνια μετά.  

Marfin: Οι φωτογραφίες από καλοκαιρινές διακοπές που «έδειξαν» τους 3

Στα «χέρια» των βρετανικών Αρχών η 46χρονη της Marfin

Στα «χέρια» των βρετανικών Αρχών η 46χρονη της Marfin

Αυτή είναι η 46χρονη που βρίσκεται πλέον στα χέρια των Βρετανικών Αρχών. Το πρωί πήγε στη δουλειά της και έφυγε με χειροπέδες. 
Συνελήφθη από Βρετανούς αστυνομικούς στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, μέσα στο κατάστημα που εργάζεται. 

Η σύλληψη έγινε μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές Αρχές, ενώ η ίδια είχε δηλώσει πως θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μάλιστα φαίνεται τη στιγμή της σύλληψης να πήγαινε να ταξιδέψει στη χώρα μας, κάτι που δε θα μπορούσε να κάνει λόγω του διεθνούς εντάλματος.  

Marfin: Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη

«Η ύποπτη νούμερο 10» - Η ταυτοποίηση της 46χρονης 

«Η ύποπτη νούμερο 10» - Η ταυτοποίηση της 46χρονης 

Η 46χρονη για τις Αρχές είναι η «ύποπτη νούμερο 10» που κατάφεραν να ταυτοποιήσουν. Τα τελευταία οκτώ χρόνια ζει και εργάζεται στην Αγγλία, όπου έχει δημιουργήσει οικογένεια έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά. Εργαζόταν στο αεροδρόμιο και παράλληλα δραστηριοποιούνταν στον χώρο της φωτογραφίας. Μάλιστα, όπως φαίνεται και σε πλάνα, συμμετείχε σε εκδηλώσεις και εκθέσεις.

Διατηρεί δυο προφίλ στο Instagram. Μέσα από αυτά προέβαλε την καλλιτεχνική της πλευρά. Όλα αυτά παγώνουν. Ο χρόνος γυρίζει 16 χρόνια πίσω. Πλέον είναι αντιμέτωπη με κατηγορίες που σχετίζονται με τον φονικό εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η 46χρονη ήταν μέλος της πενταμελούς ομάδας που επιτέθηκε στη Marfin. Σύμφωνα με τη χαρτογράφηση των κινήσεων, βρισκόταν δίπλα στον 42χρονο που φέρεται να έσπασε την τζαμαρία με βαριοπούλα και κοντά σε εκείνον που πέταξε τις μολότοφ.

Marfin: Αναζητούν και τα υπόλοιπα μέλη της «ομάδας κρούσης»

Αύριο απολογούνται οι δύο 42χρονοι για τη Marfin - «Δεν έχουμε καμία εμπλιοκή με την υπόθεση»

«Η ύποπτη νούμερο 10» - Η ταυτοποίηση της 46χρονης 

Αύριο, θα βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες, οι οποίοι υποστηρίζουν οτι δεν έχουν καμία εμπλοκή. 

Ο λόγος για την μέθοδο ταυτοποίησης τους μέσω εξελιγμένων μέσων τεχνητής νοημοσύνης και του περιβόητου "ανώνυμου" e-mail.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MARFIN
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
 |
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
 |
SCOTLAND YARD
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίθεση Θεσσαλονίκη: Με Ανοιχτές Ομπρέλες Για Τις Κάμερες
Ελλαδα
Επίθεση Θεσσαλονίκη: Κρατούσαν ανοιχτές ομπρέλες για να «τυφλώσουν» κάμερες
Άργος:Ένας Αστυνομικός Παραδέχεται Ότι Πυροβόλησε Στον Τοίχο
Ελλαδα
Άργος: Ο ένας αστυνομικός παραδέχεται ότι πυροβόλησε προς τον τοίχο
«Αγγίζουν» Τον Βομβιστή Της Marfin
Ελλαδα
«Αγγίζουν» τον βομβιστή της Marfin: Στο μικροσκόπιο ο δράστης με τη μολότοφ
συνέντευξη τύπου συνηγόρων συλληφθέντων
Ελλαδα
Συνήγοροι συλληφθέντων για τη Marfin: «Σκευωρία το κατηγορητήριο»
Λαμία: Πάνω Από 20 Κρούσματα Στο Νοσοκομείο Με Σαλμονέλα
Ελλαδα
Συναγερμός στη Λαμία: Πάνω από 20 κρούσματα στο νοσοκομείο με σαλμονέλα
Οικογένεια
Ελλαδα
Δημογραφικό SOS: 717 περιοχές χωρίς ούτε μία γέννηση το 2026
Στάση Εργασίας Την Τρίτη 14/7 - Τι Θα Γίνει Με Τα ΜΜΜ
Ελλαδα
Στάση εργασίας στο Δημόσιο την Τρίτη 14/7 - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Το Ελληνικό Διαβατήριο Εντάσσεται Στο Gov.gr Wallet
Ελλαδα
Το ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στο Gov.gr Wallet
Λεωφόρος Πεντέλης: Αυτοκίνητο «Εισέβαλε» Σε Κατάστημα
Ελλαδα
Λεωφόρος Πεντέλης: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε κατάστημα - Βίντεο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top