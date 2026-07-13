Μια από τις πιο δυνατές και συγκινητικές στιγμές της φετινής καλοκαιρινής περιοδείας της χάρισε η Έλενα Παπαρίζου στο κοινό της, όταν διέκοψε για λίγο τη συναυλία της για να συναντήσει ένα ξεχωριστό πρόσωπο που βρισκόταν ανάμεσα στους θεατές.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια διέκρινε μέσα στο πλήθος τη μικρή Δήμητρα, μια πιστή θαυμάστριά της, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει δώσει τη δική της δύσκολη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή της, αποφάσισε να κατέβει από τη σκηνή για να τη συναντήσει από κοντά.

Πριν την πλησιάσει, η Έλενα Παπαρίζου μοιράστηκε με το κοινό λίγα λόγια για τη μικρή μαχήτρια, εξηγώντας πόσο σημαντική ήταν η συγκεκριμένη στιγμή.

«Περπατάει όρθια πλέον και δεν είναι στην καρεκλίτσα της. Ήρθε να μου αφήσει λουλούδια. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη σήμερα γιατί η μικρή μου Δημητρούλα έχει δώσει μεγάλο αγώνα και έχει κάνει πολλά χειρουργεία για να σηκωθεί από την καρέκλα», είπε εμφανώς φορτισμένη.

Στη συνέχεια κατέβηκε από τη σκηνή και αγκάλιασε θερμά τη μικρή Δήμητρα, σε μια στιγμή που συγκίνησε τόσο τους παρευρισκόμενους όσο και τους χρήστες των social media, όπου το σχετικό βίντεο έγινε γρήγορα viral.

«Μπράβο Δήμητρά μου. Χαρά στο κουράγιο σου. Είσαι μεγάλη νικήτρια. Είναι όλη η ζωή μπροστά σου. Σ' αγαπώ πολύ», της είπε η τραγουδίστρια, με τη μικρή να ανταποδίδει την αγκαλιά της.

Το κοινό ξέσπασε σε θερμό χειροκρότημα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση και αισιοδοξία. Η αυθόρμητη αυτή κίνηση της Έλενας Παπαρίζου απέδειξε για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση που διατηρεί με τους θαυμαστές της, αλλά και την ευαισθησία της απέναντι σε ιστορίες ανθρώπων που δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα.

Το συγκινητικό στιγμιότυπο κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν με θερμά λόγια τόσο τη δύναμη της μικρής Δήμητρας όσο και την ανθρώπινη πλευρά της δημοφιλούς τραγουδίστριας.