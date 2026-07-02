Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της

Τα παιδικά χρόνια στη Σουηδία, οι φωτογραφίες και η οικογένειά της

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Επιμέλεια STAR.GR
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Η Έλενα Παπαρίζου στην εκπομπή Gala το 2004 / Βίντεο: Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλενα Παπαρίζου μίλησε για τα παιδικά της χρόνια και τη ζωή της στη Σουηδία στην εκπομπή Gala το 2004.
  • Η μητέρα και η αδελφή της εμφανίστηκαν στην εκπομπή, συγκινώντας την Έλενα με τις δηλώσεις τους.
  • Η Έλενα αναφέρθηκε στη στενή σχέση της με την οικογένεια και την επιρροή του πατέρα της, που πέθανε το 2008.
  • Η οικογένεια διατηρούσε τις ελληνικές παραδόσεις, παρά την απόσταση από την Ελλάδα.
  • Η Έλενα έχει πέντε χρόνια στην Ελλάδα και εκτιμά τη ζεστασιά των ανθρώπων εδώ.

Το 2004, η Έλενα Παπαρίζου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Gala στο Star, με παρουσιάστρια τη Μαρία Σταματέρη και μίλησε για τα παιδικά της χρόνια στη Σουηδία, το τραγούδι, τη ζωή στην Ελλάδα, καθώς και τη σχέση με την οικογένειά της.

Η έκπληξη της βραδιάς ήταν όταν εμφανίστηκε στην οθόνη η μητέρα και η αδελφή της. Η κάμερα της εκπομπής τις συνάντησε στο Γκέτεμποργκ και το πατρικό σπίτι της τραγουδίστριας.

«Αν περιμέναμε ότι θα γίνει τραγουδίστρια η Έλενα; Η Έλενα ήταν γεννημένη τραγουδίστρια, ήταν σα να γεννήθηκε με το μικρόφωνο στο χέρι. Λέγαμε, εάν δε γίνει τραγουδίστρια, θα γίνει ηθοποιός. Πάντα λέγαμε ότι κάτι τέτοιο θα έκανε, απλώς δεν το περιμέναμε τόσο γρήγορα», είχε δηλώσει η μαμά της, Ευφροσύνη Παπαρίζου. 

Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της

«Την αγαπώ πολύ, θέλω να προσέχει τον εαυτό της και να είναι πάντα προσγειωμένη. Και θέλω να ξέρει ότι το σπίτι της είναι ανοιχτό γι' αυτή πάντα, πάντα, πάντα. Σ΄ αγαπώ, μωρό μου», είχε δηλώσει η μαμά της, κάτι που συγκίνησε πολύ την Έλενα Παπαρίζου, η οποία και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της

Δηλώσεις είχε κάνει και η αδελφή της, Ρίτα, κι αυτή ήταν μία από τις σπάνιες φορές που την έχουμε δει. Μίλησε στα σουηδικά, αλλά στο τέλος της έστειλε τα φιλιά της, μιλώντας ελληνικά. 

Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της

Η Έλενα Παπαρίζου ήταν εκρηκτική από τα παιδικά της χρόνια και είχε τον ίδιο «αέρα» με αυτόν που βλέπουμε σήμερα όταν ανεβαίνει στη σκηνή. 

«Νομίζω ήμουν λίγο ζωηρή, ήμουν καλό παιδί, δεν ήμουν καθόλου ντροπαλή, απλώς στην εφηβεία νομίζω ήμουν λίγο κουραστική για τους γονείς μου», αποκάλυψε.

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Η Έλενα Παπαρίζου το 2004

Η Έλενα Παπαρίζου το 2004

Μικρή μπορεί να ήταν ζωηρή, αλλά υπήρξε καλή μαθήτρια. Μάλιστα, είχε διάβασμα επί δύο, αφού φοιτούσε σε δύο σχολεία, όπως είχε πει: «Πήγαινα και σε ελληνικό και σε σουηδικό σχολείο, ήμουν καλή μαθήτρια, όμως από έκτη δημοτικού με δευτέρα γυμνασίου κάπου "χάλασα" λίγο, γιατί βαρέθηκα το σχολείο, βαρέθηκα τα βιβλία λίγο, αλλά έπειτα κατάφερα και επανήλθα. Ήθελα να κάνω πιο πολλά πράγματα, αλλά δεν προλάβαινα, γιατί είχα πρωινό σχολείο, είχα απογευματινό, είχα το πιάνο, είχα το κλασικό μπαλέτο και δεν μου έμενε χρόνος να είμαι μαζί με τους φίλους μου»

Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της

Φωτογραφία από την παιδική ηλικία της Έλενας Παπαρίζου

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Η οικογένεια Παπαρίζου ήταν πάντα μία γροθιά. Μαζί σε όλα κι αυτή η αγάπη παραμένει έως και τώρα. Ο θάνατος του πατέρα της Έλενας, Γιώργου Παπαρίζου, το 2008 από έμφραγμα, ήταν κάτι που της είχε στοιχίσει πολύ. Μπαμπάς και κόρη είχαν άριστες σχέσεις και η τραγουδίστρια πάντα μιλά με τρυφερά λόγια για εκείνον. 

«Ήμασταν πολύ δεμένη οικογένεια, γιατί όσο να'ναι δεν ήμασταν πολλοί Έλληνες στο Γκέτεμποργκ και για να κρατήσουμε τις ελληνικές παραδόσεις, τρώγαμε κάθε μέρα μαζί, παρακολουθούσαμε όλοι μαζί ελληνική τηλεόραση, πηγαίναμε στην εκκλησία, ήταν πράγματα που ήταν πολύ σημαντικά στην οικογένειά μας. Μου λείπουν όλοι πολύ τώρα που ζω στην Ελλάδα... Για εμάς που δεν είχαμε την Ελλάδα δίπλα μας, κάθε κομμάτι του ελληνισμού είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι οι Έλληνες πάντα μέσα στην Ιστορία ήταν αριστοκράτες, δηλαδή, ίσως όχι οικονομικά, αλλά στην ψυχή τους», είχε αναφέρει τότε η τραγουδίστρια στο Gala. 

Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της

Η Έλενα Παπαρίζου σε παιδική ηλικία

Αν και ζούσαν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα, το ελληνικό στοιχείο κυριαρχούσε στο σπίτι τους. «Το ελληνικό τραγούδι μέσα στο σπίτι μου ήταν Τσιτσάνης, Βαμβακάρης, Αλεξίου, ενώ ακούγαμε και αρκετά δημοτικά τραγούδια», είχε πει στη Μαρία Σταματέρη. 

Η Έλενα Παπαρίζου καλεσμένη στην εκπομπή Gala, το 2004

Η Έλενα Παπαρίζου καλεσμένη στην εκπομπή Gala, το 2004

Όταν έδωσε τη συνέντευξη στην εκπομπή του Star, μετρούσε μόλις πέντε χρόνια στην Ελλάδα. Είχε αφήσει τη ζωή στη Σουηδία και ξεκίνησε εδώ την καριέρα της, ως μέλος του συγκροτήματος Antique. «Στην Ελλάδα μου αρέσει η ανθρωπιά και η ζεστασιά του κόσμου. Η Ελλάδα έχει πάντα κίνηση, ενώ αυτό που μου αρέσει στη Σουηδία είναι η ηρεμία, δηλαδή, όταν πάω στη Σουηδία ηρεμώ, νιώθω ωραία, νιώθω μία αρμονία». 

 

Η Έλενα Παπαρίζου σήμερα / Φωτογραφία: Instagram.com
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