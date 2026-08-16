

Το δεύτερο μετάλλιό της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού πανηγύρισε σήμερα (15/8) η ελληνική αποστολή, με «δράστη» ξανά τον Απόστολο Σίσκο, που μετά την -ας την πούμε... προσδοκώμενη- δεύτερη θέση στα 200μ. ύπτιο, κατέκτησε την απολύτως απροσδόκητη τρίτη θέση στα 200μ. πεταλούδα, διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει μόλις χθες (14/8), στον ημιτελικό. Ακόμη ένα μετάλλιο για τα γαλανόλευκα χρώματα μπορεί να έρθει αύριο (16/8), τελευταία ημέρα των αγώνων, από τον... συνήθη ύποπτο Απόστολο Χρήστου, ο οποίος πέρασε με την τρίτη επίδοση στον τελικό των 100μ. ύπτιο, χωρίς να κάνει καν ιδιαίτερα καλή κούρσα.

Η 6η ημέρα των αγώνων στο Παρίσι σημαδεύτηκε από το εξωφρενικό παγκόσμιο ρεκόρ του Γερμανού Γιοχάνες Λίμπμαν στα 1.500μ. ελεύθερο, ενώ η Γαλλίδα Μαρί-Αμπρ Μολί βελτίωσε το δικό της ρεκόρ Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο και η Πολωνή Καταρζίνα Βάσικ νίκησε τη Σάρα Σιέστρεμ στα 50μ. ελεύθερο.

Το ότι ο Απόστολος Σίσκος είναι, ήδη στα 21 του χρόνια, ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο, είναι πλέον κοινώς αποδεκτό και το επιβεβαιώνουν στα δύο συνεχόμενα ασημένια μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, αλλά και οι δύο διαδοχικοί τελικοί σε Παγκόσμια. Η γενική αίσθηση ήταν ότι ο Ελληνας κολυμβητής είναι σπεσιασλίστας ενός αγωνίσματος, το οποίο -αν και δεν είναι καθόλου κακό- θα πρέπει πλέον να αναθεωρηθεί, μετά την απίθανη εμφάνιση και το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα.

Ο Σίσκος ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα έχοντας -ατομικό και πανελλήνιο- ρεκόρ 1:56.13 από τον Μάιο και αντικειμενικά χρειαζόταν υπέρβαση ακόμη και για να μπει στον τελικό. Την έκανε χθες (14/8), κολυμπώντας στον ημιτελικό σε 1:55.55, και ήδη η παρουσία του ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Οχι όμως για τον ίδιο τον αθλητή, που έχει μεγάλες απαιτήσεις από τον εαυτό του και -πλέον- τεράστια αυτοπεποίθηση. Μπήκε στον τελικό, κολύμπησε χωρίς άγχος και πέτυχε το αδιανόητο: αν και ήταν έκτος στην τελευταία στροφή, το τελευταίο 50άρι του ήταν -ως συνήθως- εκπληκτικό. Τον έφερε στην τρίτη θέση με 1:54.13 (δύο δευτερόλεπτα κάτω από το μέχρι χθες ρεκόρ του!) και, αν είχε λίγα μέτρα ακόμη, πιθανότατα θα ξεπερνούσε και τον Ούγγρο Ρίτσαρντ Μάρτον, ο οποίος άντεξε για να πάρει το ασημένιο μετάλλιο σε 1:54.06, ενώ μακράν πρώτος ήταν ο Γάλλος σουπερστάρ και Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, Λεόν Μαρσάν, με 1:51.72.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και παρότι δεν πέτυχε καλό χρόνο, ο Απόστολος Χρήστου προκρίθηκε στον αυριανό (20:06) τελικό των 100μ. ύπτιο. Ο Ελληνας κολυμβητής τερμάτισε τρίτος στη δεύτερη ημιτελική σειρά με 52.94, ελάχιστα πίσω από τον Ρώσο Γκεόργκι Ιάκοβλεφ (αγωνίζεται ως ουδέτερος), που έκανε 52.89, και τον Ιταλό Ολυμπιονίκη και πρωταθλητή κόσμου, Τόμας Τσέκον, που ακολούθησε με 52.93. Αυτοί οι τρεις ήταν και οι ταχύτεροι των ημιτελικών συνολικά, με τις επιδόσεις να κυμαίνονται σε μέτρια επίπεδα και τον Χρήστου, που είναι ο κάτοχος του ευρωπαϊκού τίτλου, να έχει τη δυνατότητα να κολυμπήσει σαφώς πιο γρήγορα, ώστε να εξασφαλίσει το έκτο του διαδοχικό μετάλλιο στο αγώνισμα.

Το παγκόσμιο ρεκόρ που σημείωσε ο Γιοχάνες Λίμπμαν στα 1.500μ. ελεύθερο μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί εξωπραγματικό. Ο 19χρονος Γερμανός έκανε από την αρχή μία κούρσα σε... τρελό ρυθμό και τερμάτισε σε 14:26.79, συντρίβοντας το 14:30.67 που είχε κάνει στις 4 Αυγούστου 2024 ο Αμερικανός Μπόμπι Φίνκε, όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην ίδια πόλη. Ο Λίμπμαν κατέκτησε το δεύτερο χρυσό του μετάλλιο στη διοργάνωση (μετά τα 800μ.), με δεύτερο τον Ούγγρο Ζάλαν Σάρκανι (14:39.45) και τρίτο τον έτερο Γερμανό, Ολιβερ Κλέμετ (14:40.64).

Η Μαρί-Αμπρ Μολί είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο, συνδυάζοντας μάλιστα τη νίκη της με νέο ρεκόρ Ευρώπης. Η 21χρονη Γαλλίδα σημείωσε χρόνο 57.94, βελτιώνοντας το 57.99 που είχε κάνει πριν τέσσερις ημέρες (11/8), κολυμπώντας πρώτη στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed. Η Ολλανδή Μάριτ Στεενμπέργκεν πήρε τη δεύτερη θέση με 58.46 και έφτασε τα έξι μετάλλια στη φετινή διοργάνωση (τρία ατομικά και τρία ομαδικά), ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η έτερη Γαλλίδα, Πολίν Μαϊέ, με 58.77.

Η Σάρα Σιέστρεμ στόχευε στο «νταμπλ» των σπριντ σε πεταλούδα και ελεύθερο, στην επιστροφή της σε μεγάλη διοργάνωση μετά τη γέννηση του παιδιού της, αλλά είδε την Καταρζίνα Βάσικ να της παίρνει τη... μπουκιά από το στόμα, κερδίζοντας με διαφορά δύο εκατοστών του δευτερολέπτου τον τελικό των 50μ. ελεύθερο. Η Πολωνή, που πριν λίγους μήνες στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και στην 25άρα πισίνα, πήρε τη νίκη με 23.84 και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, μετά από δύο ασημένια μετάλλια. Η Σουηδή σταρ έμεινε δεύτερη με 23.86 και δεν μπόρεσε να προσθέσει άλλον έναν τίτλο στη συλλογή της (έχει συνολικά 18 σε Ευρωπαϊκά υγρού στίβου, δύο εκ των οποίων σε αυτό το αγώνισμα), ενώ κάτω από τα 24΄΄ (23.99) τερμάτισε και η τρίτη της κούρσας, η Σάρα Κέρτις (νικήτρια των 50μ. ύπτιο), η οποία χάρισε στην Ιταλία το παρθενικό της μετάλλιο στα 50μ. ελεύθερο.

Οπως το 2022 στη Ρώμη, έτσι και φέτος στο Παρίσι ο Νικολό Μαρτινένγκι πέτυχε το νταμπλ, κερδίζοντας μετά τα 100μ. και τα 50μ. πρόσθιο. Ο Ιταλός «χρυσός» Ολυμπιονίκης κέρδισε τον τελικό με 26.57, έναντι 26.62 του συμπατριώτη του Σιμόνε Τσεραζουόλο (που βάσει της επίδοσής του στα ημιτελικά έμοιαζε φαβορί) και του Ολλανδού Κουν Ντε Γκρουτ, οι οποίοι τερμάτισαν μαζί και μοιράστηκαν το δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Το δεύτερο χρυσό της μετάλλιο στη διοργάνωση κατέκτησε και η Ιρλανδή Ελεν Γουόλς, που μετά τα 400μ. πήρε τη νίκη και στα 200μ. μικτή ατομική, μιμούμενη και σε αυτό το αγώνισμα τη συμπατριώτισσά της Μισέλ Σμιθ-Ντε Μπρούιν, η οποία είχε πάρει τον τίτλο το 1995. Η Γουόλς ήταν η μόνη που «κατέβηκε» τα 2΄10΄΄, τερματίζοντας σε 2:09.81, αφήνοντας δεύτερη την Ιταλίδα Ανίτα Γκαστάλντι (2:10.07) και τρίτη τη Ρους Βανοτερντάικ από το Βέλγιο (2:10.10), η οποία έφτασε τα τρία μετάλλια στη διοργάνωση (χρυσό στα 100μ. πεταλούδα και ασημένιο στα 50μ. πεταλούδα). Στην έβδομη θέση του τελικού περιορίστηκε η Ισραηλινή Αναστασία Γκορμπένκο, νικήτρια των τριών προηγούμενων διοργανώσεων.

Τέλος, η Μεγάλη Βρετανία επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στα 4Χ200μ. ελεύθερο mixed, πετυχαίνοντας ρεκόρ αγώνων με 7:24.13 και κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο για τρίτη φορά σε τέσσερις συμμετοχές (δεν είχε μετάσχει το 2024). Δεύτερη ήταν η Γερμανία με 7:25.43 και τρίτη η ομάδα ουδέτερων αθλητών από τη Ρωσία με 7:26.35.

Το απογευματινό πρόγραμμα της 6ης ημέρας είχε άλλες δύο ελληνικές συμμετοχές σε ημιτελικούς. Στα 200μ. πεταλούδα γυναικών, η Γεωργία Δαμασιώτη δεν κατάφερε να «βγάλει» το χρόνο της, τερμάτισε πέμπτη στην πρώτη σειρά σε 2:11.06 και κατετάγη 11η στο σύνολο, με την οκτάδα του τελικού να «κλείνει» στο 2:09.95 της Βελγίδας Σάρα Ντιμόν, τη στιγμή που η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει πανελλήνιο ρεκόρ από πέρυσι 2:08.39. Κορυφαία των ημιτελικών ήταν η Βρετανή Εμιλι Ρίτσαρντς με 2:07.10, με την κάτοχο του τίτλου, Ελενα Ρόζενταλ Μπαχ από τη Δανία, να ακολουθεί με 2:07.18.

Με μία μέτρια κούρσα ολοκλήρωσε ο Δανιήλ Γιουρτζίδης την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Ελληνας αθλητής αγωνίστηκε στα ημιτελικά των 200μ. μικτή ατομική, όπου με χρόνο 2:00.86 έμεινε τελευταίος στη σειρά του και κατετάγη 15ος στο σύνολο. Ο Ισπανός Ούγκο Γκονζάλεθ πέτυχε ρεκόρ αγώνων με 1:56.61, αλλά για να πάρει το χρυσό αύριο (16/8) θα χρειαστεί να δώσει μάχη με τον Ούγγρο Χούμπερτ Κος, που κολύμπησε σε 1:56.73 (όντας κουρασμένος από τη συμμετοχή του στον τελικό των 200μ. πεταλούδα), αλλά και τον 18χρονο Ρώσο Μιχαϊλ Σερμπάκοφ, που έκανε 1:57.37.

Τρομερή μάχη αναμένεται να γίνει αύριο (16/8) στον τελικό των 50μ. ελεύθερο ανδρών, με πρωταγωνιστές μάλιστα δύο Ουκρανούς και έναν Ρώσο. Ο 19χρονος Νικίτα Σέρεμετ έκανε ένα σπουδαίο 21.38 στον ημιτελικό, ο Εγκόρ Κορνέφ (που αγωνίζεται ως ουδέτερος) τον ακολούθησε με 21.44 και ο Βλάντισλαβ Μπούχοφ (πρωταθλητής κόσμου το 2024) ήταν κι αυτός κοντά με 21.51, όπως και ο Σέρβος Αντρέι Μπάρνα (21.52). Θύμα έκπληξης έπεσε ο Γάλλος Μαξίμ Γκρουσέ, που έμεινε ένατος και εκτός τελικού. Η Ιταλίδα Μπενεντέτα Πιλάτο, νικήτρια το 2021, έκανε την καλύτερη επίδοση στα ημιτελικά των 50μ. πρόσθιο με 29.84, έναντι 29.93 της Εσθονής Ενελι Γεφίβομα και 30.05 της Λιθουανής Ρούτα Μεϊλουτίτε, δις πρωταθλήτριας Ευρώπης και τρεις φορές πρωταθλήτριας κόσμου στο αγώνισμα.