Στην Κ17 της Μαρκό Youth ο ταλαντούχος τερματοφύλακας Ιερόθεος Στρατούρης

Ο νεαρός πορτιέρε που ξεκίνησε από τον Βύζαντα, έτοιμος για νέες προκλήσεις

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Αθλητικα
Ιερόθεος Στρατούρης
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Το επόμενο βήμα στην καριέρα του έκανε ο ταλαντούχος γκολκίπερ Ιερόθεος Στρατούρης, υπογράφοντας στην Κ17 της ΠΑΕ Μαρκό Youth

Στην Κ17 της Μαρκό Youth ο ταλαντούχος τερματοφύλακας Ιερόθεος Στρατούρης

Ξεκινώντας το ποδόσφαιρο από την ηλικία των 3 ετών στον Βύζαντα Μεγάρων και συνεχίζοντας με μια γεμάτη 5ετία στα τμήματα υποδομής του ΑΟ Αιγάλεω, ο νεαρός πορτιέρε έχτισε από νωρίς γερές βάσεις κάτω από τα δοκάρια

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή του έπαιξε η σκληρή, συστηματική δουλειά για έξι χρόνια δίπλα στο θρυλικό «βουνό», Γιόζεφ Βάντσικ, που απέδωσε καρπούς

Παράλληλα, ο Στρατούρης αποκόμισε πολύτιμες διεθνείς παραστάσεις από την παρουσία του στην Ολλανδία, όπου συμμετείχε αρκετές φορές σε προπονήσεις στις εγκαταστάσεις των ακαδημιών της PSV Eindhoven με Ολλανδούς προπονητές των ακαδημιών.

Στην Κ17 της Μαρκό Youth ο ταλαντούχος τερματοφύλακας Ιερόθεος Στρατούρης

Πλέον, με σημαντικές εμπειρίες και κορυφαία καθοδήγηση στις αποσκευές του, είναι έτοιμος για τη νέα πρόκληση στα γήπεδα με τη φανέλα της Κ17 της Μαρκό Youth.
 

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