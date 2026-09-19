Πολύ σημαντικά για το μέλλον του ΠΑΟΚ ήταν τα τελευταία 24ωρα, καθώς ο Αριστοτέλης Μυστακίδης… κλείδωσε τα όσα σπουδαία θα γίνουν στον σύλλογο προσεχώς. Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ, που ήταν στο ΟΑΚΑ την Παρασκευή μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο «Παύλος Γιαννακόπουλος», είχε βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες στο Άμπου Ντάμπι, όπου πραγματοποίησε συναντήσεις με ανθρώπους της EuroLeague στο περιθώριο του ευρωπαϊκού Super Cup.

Και επειδή οι μεταγραφές δεν σταματούν ποτέ για τον ΠΑΟΚ, το τελευταίο διάστημα έχει φουντώσει η φημολογία για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr

