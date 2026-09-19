Πάολα: Η συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη επί σκηνής

«Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας»

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«Λύγισε» η Πάολα στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη / Βίντεο star.gr

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Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε η Πάολα κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στην Κύπρο, όταν αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά την απώλειά του που έχει βυθίσει στο πένθος όλη την Ελλάδα.

Κηδεία Μαζωνάκη: Απαρηγόρητη η Πάολα - Δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στα Πυργά της επαρχίας Λάρνακας, σε συναυλία που πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του Λατομείου ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ.

Κάποια στιγμή, η Πάολα σταμάτησε για λίγο το πρόγραμμά της και μίλησε στο κοινό για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ζητώντας από τον κόσμο να συνεχίσει να τον κρατά στην καρδιά του.

Η συγκίνησή της ήταν εμφανής, ιδιαίτερα μετά και την παρουσία της στην κηδεία του τραγουδιστή λίγες ημέρες νωρίτερα. Η Πάολα είχε βρεθεί εκεί για να τον αποχαιρετήσει, εμφανώς συντετριμμένη και με δάκρυα στα μάτια.

Η ίδια μίλησε και για τη σχέση που έχουν οι καλλιτέχνες με τη μουσική, εξηγώντας πως μπορεί το κοινό να τους έχει συνδέσει με τα τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει, όμως οι ίδιοι συχνά αγαπούν και άλλα κομμάτια, τα οποία κουβαλούν μέσα τους.

«Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας… Να το κάνουμε έτσι απλά; Να τραγουδήσουμε τα τραγούδια του ή να μην τα τραγουδήσουμε και να μείνουν μέσα μας. Ναι, αυτό είναι το εύκολο καρδιά μου. Θα τραγουδήσω. Μπορούμε όμως άλλα τραγούδια να λέμε και θα είναι το ίδιο. Ξέρετε, εσείς αγαπάτε τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους. Εκείνοι όμως να ξέρετε, αγαπούν άλλα τραγούδια από τα δικά τους…», είπε εμφανώς συγκινημένη η Πάολα.

 

@constantinade3 @paola_official__ i Paola mila gia ton Mazonaki #Cy ♬ πρωτότυπος ήχος - Nina

 

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ΠΑΟΛΑ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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