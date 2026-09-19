Μίλι Μπόμπι Μπράουν – Τζέικ Μπον Τζόβι: Υιοθέτησαν δεύτερο παιδί

«Γεια σου, μικρούλη!» γράφουν

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Μίλι Μπόμπι Μπράουν – Τζέικ Μπον Τζόβι: Υιοθέτησαν 2ο Παιδί
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Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι. Το ζευγάρι, που είχε υποδεχτεί την πρώτη του κόρη μέσω υιοθεσίας το 2025, ανακοίνωσε τώρα την απόκτηση ενός ακόμη παιδιού μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.

«Γεια σου, μικρούλη!» έγραψε η πρωταγωνίστρια του «Stranger Things», δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία φαίνονται τα χέρια των δύο γονιών, του μωρού και της κόρης τους. Στο χέρι της Μίλι Μπόμπι Μπράουν ξεχωρίζει, μάλιστα, ένα δαχτυλίδι που σχηματίζει τη λέξη «μαμά».

Δες την ανάρτηση:

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το ζευγάρι είχε προχωρήσει στην υιοθεσία και δεύτερου παιδιού.

Τα υποννούμενα για δεύτερη υιοθεσία

Η πρωταγωνίστρια του «Stranger Things» είχε αφήσει να εννοηθεί η επέκταση της οικογένειάς της από τις 7 Σεπτεμβρίου, μέσα από ανάρτησή της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, μοιράστηκε στιγμιότυπα από ένα οικογενειακό ταξίδι στην οροσειρά των Δολομιτών στην Ιταλία, όπου σε ένα από τα βίντεο η ίδια κρατούσε στην αγκαλιά την κόρη της, ενώ ο Μπον Τζόβι περπατούσε δίπλα τους, έχοντας ένα μάρσιπο με μωρό.

 

 

 

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Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΛΙ ΜΠΟΜΠΙ ΜΠΡΑΟΥΝ
 |
ΤΖΕΙΚ ΜΠΟΝ ΤΖΟΒΙ
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