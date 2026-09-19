Η Κλόντια Σίφερ επέστρεψε στην Ελλάδα - Κορμάρα στα 56 της

Η Ελλάδα φαίνεται πως έχει γίνει ένας από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς της Κλόντια Σίφερ. Το διάσημο supermodel επέστρεψε και φέτος στη χώρα μας και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου μοιράστηκε με τους followers της φωτογραφίες από τις διακοπές της.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η 56χρονη Κλόντια Σίφερ ποζάρει πάνω σε σκάφος, με φόντο τα καταγάλανα νερά της Ελλάδας. Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται με λευκό φλοράλ μπικίνι, καπέλο και γυαλιά ηλίου, και φυσικά, η σιλουέτα της, κόβει την ανάσα!

Δες την ανάρτησή της:

Η ίδια δεν αποκάλυψε ποιο μέρος της Ελλάδας επισκέφθηκε αυτή τη φορά. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει την Ελλάδα για τις διακοπές της. Και πέρυσι η Κλόντια Σίφερ είχε βρεθεί στη χώρα μας, μάλιστα γιορτάζοντας εδώ τα γενέθλιά της. Τον Σεπτέμβριο είχε ταξιδέψει στη Μεσσηνία και την Κορώνη, ενώ σε προηγούμενη ανάρτησή της είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό της για τη χώρα μας, χαρακτηρίζοντάς την «απλά πανέμορφη».

Η Κλόντια Σίφερ παραμένει, περισσότερα από 30 χρόνια μετά την εποχή που πρωταγωνιστούσε στις μεγαλύτερες πασαρέλες του κόσμου, ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της μόδας. Μαζί με τις Σίντι Κρόφορντ, Ναόμι Κάμπελ, Λίντα Εβαντζελίστα και Κρίστι Τέρλινγκτον αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της χρυσής εποχής των supermodels.