Η Κλόντια Σίφερ επέστρεψε στην Ελλάδα - Κορμάρα στα 56 της

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.09.26 , 14:00 Bond repair: Τι κάνουν πραγματικά οι θεραπείες επανόρθωσης στα μαλλιά
19.09.26 , 13:52 Μαλέσκου: «Έχουν γράψει και γράψει – Αν χώρισε, αν την άφησε, αν τον άφησε»
19.09.26 , 13:34 Ιστορική συμφωνία Μυστακίδη – Φημολογία και για Ντόρσεϊ
19.09.26 , 13:21 Καύσιμα: Πότε ξεκινούν οι επιδοτήσεις
19.09.26 , 12:54 ΠΑΣΟΚ κατά Μπελέρη για  τις δηλώσεις του για τον Κασιδιάρη
19.09.26 , 12:48 Βρήκε τον... δικό της Κωστούλα η ΑΕΚ - Είναι μόλις 17 και προκαλεί «τρόμο»!
19.09.26 , 12:40 Λένα Ζευγαρά: «Θέλω να κάνω οικογένεια και να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου»
19.09.26 , 12:26 Πάολα: Η συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη επί σκηνής
19.09.26 , 12:00 Ξύπνησες με πρησμένα μάτια; Δες απλά beauty tips για ξεκούραστο βλέμμα
19.09.26 , 11:50 Μαζωνάκης: Νέα καταγγελία για λανθασμένες διαγνώσεις από τη γιατρό
19.09.26 , 11:24 Μίλι Μπόμπι Μπράουν – Τζέικ Μπον Τζόβι: Υιοθέτησαν δεύτερο παιδί
19.09.26 , 11:23 Ηράκλειο: Θρίλερ με 78χρονο Γάλλο τουρίστα που εξαφανίστηκε
19.09.26 , 11:01 CUPRA RAVAL: Ήρθε στην Ελλάδα - Εκδόσεις και τιμές
19.09.26 , 11:00 «Ό,τι νιώθεις έρχεται στη Στέγη»: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026 - 2027
19.09.26 , 10:59 Η Κλόντια Σίφερ επέστρεψε στην Ελλάδα - Κορμάρα στα 56 της
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει τις αλλαγές στο σπίτι της λίγο πριν γίνει μαμά
Η Κλόντια Σίφερ επέστρεψε στην Ελλάδα - Κορμάρα στα 56 της
Ελένη Φουρέιρα: Λύγισε στη σκηνή της ΗΘΕ για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Ιστορική συμφωνία Μυστακίδη – Φημολογία και για Ντόρσεϊ
Σκορδά: Το δώρο του συντρόφου της για τη γιορτή της – «Αγάπη μου»
Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Αγκαλιά στο νησί των Ανέμων
Πάολα: Η συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη επί σκηνής
Μαρία Ηλιάκη: Η πρώτη μέρα της κόρης της στο νηπιαγωγείο και η συγκίνηση!
Αμαλία Κωστοπούλου: Για μικρές αγορές στο παντοπωλείο της γειτονιάς της
Συνατσάκη: Με την κόρη της στη Walt Disney στο Παλάτι της Σταχτοπούτας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κλόντια Σίφερ: Το μοντέλο κάνει διακοπές στη Σαντορίνη/ 2024

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελλάδα φαίνεται πως έχει γίνει ένας από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς της Κλόντια Σίφερ. Το διάσημο supermodel επέστρεψε και φέτος στη χώρα μας και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου μοιράστηκε με τους followers της φωτογραφίες από τις διακοπές της.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η 56χρονη Κλόντια Σίφερ ποζάρει πάνω σε σκάφος, με φόντο τα καταγάλανα νερά της Ελλάδας. Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται με λευκό φλοράλ μπικίνι, καπέλο και γυαλιά ηλίου, και φυσικά, η σιλουέτα της, κόβει την ανάσα!

Δες την ανάρτησή της:

Η ίδια δεν αποκάλυψε ποιο μέρος της Ελλάδας επισκέφθηκε αυτή τη φορά. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει την Ελλάδα για τις διακοπές της. Και πέρυσι η Κλόντια Σίφερ είχε βρεθεί στη χώρα μας, μάλιστα γιορτάζοντας εδώ τα γενέθλιά της. Τον Σεπτέμβριο είχε ταξιδέψει στη Μεσσηνία και την Κορώνη, ενώ σε προηγούμενη ανάρτησή της είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό της για τη χώρα μας, χαρακτηρίζοντάς την «απλά πανέμορφη».

Claudia Schiffer: Αποθεώνει την Ελλάδα με νέες αναρτήσεις στο Instagram

Η Κλόντια Σίφερ παραμένει, περισσότερα από 30 χρόνια μετά την εποχή που πρωταγωνιστούσε στις μεγαλύτερες πασαρέλες του κόσμου, ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της μόδας. Μαζί με τις Σίντι Κρόφορντ, Ναόμι Κάμπελ, Λίντα Εβαντζελίστα και Κρίστι Τέρλινγκτον αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της χρυσής εποχής των supermodels.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΛΟΝΤΙΑ ΣΙΦΕΡ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαλέσκου: «Έχουν γράψει και γράψει –Αν χώρισε, αν την άφησε»
Celebrities & Gossip Νεα
Μαλέσκου: «Έχουν γράψει και γράψει – Αν χώρισε, αν την άφησε, αν τον άφησε»
Λένα Ζευγαρά: «Θέλω να κάνω οικογένεια»
Celebrities & Gossip Νεα
Λένα Ζευγαρά: «Θέλω να κάνω οικογένεια και να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου»
Πάολα: Η συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη επί σκηνής
Celebrities & Gossip Νεα
Πάολα: Η συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη επί σκηνής
Μίλι Μπόμπι Μπράουν – Τζέικ Μπον Τζόβι: Υιοθέτησαν 2ο Παιδί
Celebrities & Gossip Νεα
Μίλι Μπόμπι Μπράουν – Τζέικ Μπον Τζόβι: Υιοθέτησαν δεύτερο παιδί
Φουρέιρα: Λύγισε Στη Σκηνή Της ΗΘΕ Για Τον Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Φουρέιρα: Λύγισε στη σκηνή της ΗΘΕ για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Μαρί Σαντάλ: Διπλή Γιορτή Στην Οικογένεια
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρί Σαντάλ: Η σπάνια φωτογραφία και οι τρυφερές ευχές στον Οδυσσέα
Emily In Paris
Celebrities & Gossip Νεα
Emily in Paris: Έτσι αποχαιρέτησε η Λίλι Κόλινς τη σειρά που την έκανε σταρ
Σοφία Βεργκάρα
Celebrities & Gossip Νεα
Σοφία Βεργκάρα: Απίστευτο, ο γιος της Μανόλο έγινε... 35 ετών!
Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το βίντεο με τον γιο της και η συγκινητική εξομολόγηση
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top