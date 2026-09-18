Μαρί Σαντάλ: Η σπάνια φωτογραφία και οι τρυφερές ευχές στον Οδυσσέα

Έχουν την ίδια μέρα γενέθλια!

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Μαρί Σαντάλ: Η τρυφερή ανάρτηση για τη διπλή γιορτή στην οικογένεια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρί Σαντάλ γιόρτασε τα 58α γενέθλιά της και τον 22ο γιο του Οδυσσέα - Κίμωνα στις 17 Σεπτεμβρίου.
  • Δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία στο Instagram με τρυφερές ευχές για τον γιο της.
  • Αποκάλεσε τον Οδυσσέα «δίδυμό» της λόγω της κοινής ημερομηνίας γέννησης και του ζωδίου τους, Παρθένος.
  • Ο Οδυσσέας γεννήθηκε το 2004 στο Λονδίνο και είναι το τέταρτο παιδί της οικογένειας.
  • Η οικογένεια έχει συνολικά πέντε παιδιά, με τον Αριστείδη-Σταύρο να είναι ο μικρότερος.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή και γεμάτη χαμόγελα ήταν η 17η Σεπτεμβρίου για τη Μαρί Σαντάλ και την οικογένειά της, καθώς η συγκεκριμένη ημερομηνία περιλαμβάνει διπλό εορτασμό στο σπίτι τους!

Η Μαρί Σαντάλ ευχήθηκε στον Αχιλλέα Ανδρέα: «Χρόνια πολλά γλυκούλη μου»

Η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες έκλεισε τα 58 της χρόνια, όμως δεν ήταν η μόνη που έσβησε κεράκια. Την ίδια ακριβώς μέρα έχει γεννηθεί και ο τέταρτος γιος της, Οδυσσέας - Κίμων, ο οποίος συμπλήρωσε τα 22 του χρόνια, κάνοντας τη μέρα αυτή ακόμα πιο μοναδική για την ίδια.

Το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram

Με αφορμή αυτή τη διπλή οικογενειακή χαρά, η Μαρί Σαντάλ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σπάνια και χαλαρή στιγμιαία φωτογραφία. Στο στιγμιότυπο ποζάρει η ίδια απόλυτα ευτυχισμένη ανάμεσα στον Παύλο και τον εορτάζοντα γιο τους.

Η Μαρί Σαντάλ ποζάρει δίπλα στον Παύλο Ντε Γκρες και στον γιο τους Οδυσσέα - Κίμωνα

Η Μαρί Σαντάλ ποζάρει δίπλα στον Παύλο Ντε Γκρες και στον γιο τους Οδυσσέα - Κίμωνα 

«Happy birthday to my Virgo twin, my best birthday present ever. Locked in forever», έγραψε πάνω στη φωτογραφία, συνοδεύοντας τις ευχές της με πολλή αγάπη.

Σε ελεύθερη μετάφραση, η Μαρί Σαντάλ σημείωσε: «Χρόνια πολλά στο Παρθένο “δίδυμό” μου, το καλύτερο δώρο γενεθλίων που είχα ποτέ. Δεμένοι για πάντα». Με αυτόν τον τρόπο αποκάλεσε χαϊδευτικά τον Οδυσσέα «δίδυμό» της, μιας και οι δυο τους μοιράζονται όχι μόνο την ίδια ημερομηνία γέννησης, αλλά και το ίδιο ζώδιο, τον Παρθένο.

Μαρί Σαντάλ: Δείχνει το σπίτι της με τον Παύλο στην Αθήνα

Ο «Βενιαμίν» της τετράδας και τα πέντε παιδιά της οικογένειας

Για την ιστορία, ο Οδυσσέας - Κίμων ήρθε στον κόσμο στις 17 Σεπτεμβρίου 2004 στο Λονδίνο, ακριβώς 36 χρόνια μετά τη μητέρα του, αποτελώντας όπως έχει πει η ίδια το ομορφότερο «δώρο» που έλαβε ποτέ τη μέρα των γενεθλίων της.

Είναι το τέταρτο κατά σειρά παιδί του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει συνολικά πέντε παιδιά: τη Μαρία-Ολυμπία, τον Κωνσταντίνο-Αλέξιο, τον Αχιλλέα-Ανδρέα, τον εορτάζοντα Οδυσσέα-Κίμωνα, ενώ ο μικρότερος της οικογένειας είναι ο Αριστείδης-Σταύρος.

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