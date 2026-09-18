F-35 στη Σαουδική Αραβία από τον Τραμπ αντί για την Τουρκία

Νέα «ψυχρολουσία» για τον Ερντογάν

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Το σχόλιο του Η. Παπανικολάου για την πώληση F-35 από τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία αντί για την Τουρκία.
  • Η πώληση αναμένεται να αποφέρει 25 δισ. δολάρια στα αμερικανικά ταμεία, με κάθε F-35 να κοστίζει περίπου 82 εκατομμύρια δολάρια.
  • Η Σαουδική Αραβία επιθυμεί τα F-35, αλλά το Ισραήλ είχε βάλει βέτο.
  • Η απόφαση Τραμπ αιφνιδίασε την Τουρκία και ακύρωσε τον ρόλο της ως παρόχου ασφαλείας.
  • Οι Σαουδάραβες στηρίζονται στους ελληνικούς Patriot για την αεράμυνά τους.

Αιφνιδίασε ο Ντόναλντ Τραμπ τους Τούρκους, καθώς ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει πολλά F- 35, όχι στον Ερντογάν, όπως ήλπιζε, αλλά στη Σαουδική Αραβία.

Μέση Ανατολή: Φουντώνει ο πόλεμος με επιθέσεις των Χούθι

Όπως εξήγησε ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, ήταν αδύνατον για τον πρόεδρο Τραμπ να απορρίψει το αίτημα των Σαουδαράβων που θα φέρει κοντά στα 25 δισ.   δολάρια στα αμερικανικά ταμεία, καθώς κάθε F-35 κοστίζει περίπου 82 εκατομμύρια δολάρια. 

Το Ριάντ επιθυμεί εδώ και καιρό διακαώς τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, όμως το Ισραήλ είχε θέσει βέτο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι επιθέσεις των Χούθι επιταχύνουν τις εξελίξεις, καθώς το 33% του παγκόσμιου αποθέματος πετρελαίου προφανώς δεν μπορεί να μείνει απροστράτευτο. 

Δένδιας: «Η Ελλάδα θα αποκτήσει το καλύτερο αεροσκάφος στον Πλανήτη»

Εκτός από το Ισραήλ και η Τουρκία «σάστισε» από την αιφνιδιαστική απόφαση Τραμπ. Ο ρόλος του παρόχου ασφαλείας προς τη Σαουδική Αραβία ακυρώθηκε στην πρώτη κρίση, ενώ όπως φαίνεται ο Τραμπ όταν θέλει να εξυπηρετήσει συμμαχικές χώρες το κάνει χωρίς καθυστέρηση. «Οι Τούρκοι είναι ακόμα στο περίμενε» τόνισε χαρακτηριστικά ο Η. Παπανικολάου. 

 

Ο ρόλος των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία  

Ο διευθυντής σύνταξης του Star αναφέρθηκε και στους ελληνικούς Patriot  στη Σαουδική Αραβία και στο αν αλλάζει κάτι. 

Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν εχθρικά drones

«Οι Σαουδάραβες είναι με τη βούλα πλέον οι εκλεκτοί των Αμερικανών στην περιοχή, παραλαμβάνουν όπου να 'ναι και 10.000 βόμβες. Ακόμα όμως στηρίζονται στους ελληνικούς Patriot για την αεράμυνά τους, ένα πλεονέκτημα που η ελληνική πλευρά δεν πρέπει με τίποτα να χάσει» επισήμανε. 
 

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