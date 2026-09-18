Στη Νέα Υόρκη Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν

Κλείδωσε η νέα συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Star στην Ουάσιγκτον, Δημήτρη Σουλτογιάννη, τη συνάντηση επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία και το Ιράκ, Τομ Μπάρακ, με τον Ερντογάν να αναμένεται στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα. Η εβδομάδα υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η Γενική Συζήτηση αρχίζει στις 22 Σεπτεμβρίου.

Συνάντηση στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η ακριβής ημέρα και ώρα του τετ α τετ, ούτε έχει δοθεί από τον Λευκό Οίκο αναλυτική ατζέντα.

Στο διπλωματικό τραπέζι, ωστόσο, υπάρχει μια σειρά από ανοιχτά ζητήματα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Μεταξύ αυτών βρίσκονται τα εξοπλιστικά και το ζήτημα των μαχητικών αεροσκαφών, οι εξελίξεις στη Συρία και ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή, καθώς και η ευρύτερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν οι περιφερειακές εξελίξεις και το Ιράν, καθώς η φετινή Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται με τον πόλεμο να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της αμερικανικής διπλωματίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προγραμματίσει ξεχωριστές συνομιλίες στη Νέα Υόρκη με ηγέτες των χωρών του Κόλπου για την επόμενη ημέρα στην περιοχή.

Στο οικονομικό πεδίο, οι σχέσεις Ουάσιγκτον – Άγκυρας έχουν επίσης ισχυρή αεροπορική διάσταση, καθώς βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της η μεγάλη συμφωνία της Τουρκικής Αεροπορίας για την αγορά 150 αεροσκαφών Μπόινγκ 737 Μαξ, μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για 225 αεροσκάφη.

Η συνάντηση στον ΟΗΕ αποκτά επομένως ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται σε μία περίοδο κατά την οποία Ουάσιγκτον και Άγκυρα επιχειρούν να διαχειριστούν ταυτόχρονα τις διμερείς εκκρεμότητες και μια εξαιρετικά ρευστή γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Στη Νέα Υόρκη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χωρίς προγραμματισμένη συνάντηση με Ερντογάν

Στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα μεταβεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος όμως είπε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ότι δεν υπάρχει κάποιο προγραμματισμένο τετ α τετ με τον Τούρκο πρόεδρο στο περιθώριο της συνεδρίασης.

Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνάντησης της τελευταίας στιγμής, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν κατά την παρουσία των δύο ηγετών στις Ηνωμένες Πολιτείες.