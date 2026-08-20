Σε νέα πρόκληση κατά της χώρας μας προχώρησε η Άγκυρα, επαναφέροντας τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο. Για εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις έκανε λόγο η Αθήνα.

Επιμένει να προκαλεί η Τουρκία, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση των δύο παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου και μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου.

Αυτή τη φορά, η Άγκυρα επαναφέρει προκλητικά τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, μία μέρα μετά την ανακοίνωση της Αθήνας για τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό, που αφορά και νησιά και θαλάσσιες περιοχές.

«Δεν έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες», ανέφερε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων το τουρκικό ΥΠΕΞ στην προκλητική του ανακοίνωση.

Σκληρή απάντηση της Αθήνας: «Aπολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο»

Σκληρή ήταν η απάντηση της Αθήνας:

«Περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπτέων ισχυρισμών. Καταδεικνύει την εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρεισμα. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο».

Η Άγκυρα ανεβάζει την ένταση, με αφορμή και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τμήμα του οποίου καταργεί στην πράξη το τουρκολυβικό μνημόνιο.

Ηχηρό μήνυμα αποτροπής στην Άγκυρα έστειλε η άσκηση «Κυπριακό Βέλος»

Την ίδια ώρα, ηχηρό μήνυμα αποτροπής έστειλαν Αθήνα, Λευκωσία και Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα, με την εντυπωσιακή πολυεθνική άσκηση «Κυπριακό Βέλος», στην οποία συμμετείχε, μεταξύ άλλων, και ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό.

Όπως τόνισε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης, πρόκειται για ένα ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε η ναυτική άσκηση, κυρίως αυτές τις μέρες που η Άγκυρα προκαλεί ανοιχτά τη χώρα μας.

Στα εντυπωσιακά πλάνα που δημοσιοποίησε η Εθνική Φρουρά Κύπρου, βλέπουμε την ελληνική φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς», που δίνει δυναμικό «παρών» στη Μεγαλόνησο, να επιχειρεί στην πολυεθνική άσκηση, νότια της Λεμεσού, μαζί με ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό, ένα κυπριακό περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης και δύο φρεγάτες από την Ιταλία και τη Γερμανία.

Εντυπωσιακή ήταν και η συμμετοχή κομάντος των χωρών στην άσκηση, την οποία συντόνιζε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς της Κύπρου.

Να σημειωθεί ότι, τη Λευκωσία επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, προερχόμενος από το Ισραήλ. Έχει και αυτό τη σημασία του αυτές τις μέρες, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Κώστας Συμεωνίδης.