Νέα Πρόκληση Τουρκίας: Αμφισβητεί Το Ελληνικό Χωροταξικό ΑΠΕ

Η Τουρκία εξέφρασε αντίδραση στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έθεσε σε ισχύ η Ελλάδα και το οποίο περιλαμβάνει το Αιγαίο Πέλαγος. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η ελληνική πρωτοβουλία δεν παράγει νομικά αποτελέσματα για την Άγκυρα.

Το νέο πλαίσιο ενεργοποιήθηκε το πρωί με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, καθώς και των υφυπουργών Νίκου Τσάφου και Μαριλένας Σούκουλη.

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