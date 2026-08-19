Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Νέα Πρόκληση Τουρκίας: Αμφισβητεί Το Ελληνικό Χωροταξικό ΑΠΕ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τουρκία αμφισβητεί το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που θέσπισε η Ελλάδα.
  • Το πλαίσιο περιλαμβάνει το Αιγαίο Πέλαγος και ενεργοποιήθηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.
  • Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι η ελληνική πρωτοβουλία δεν έχει νομικά αποτελέσματα για την Άγκυρα.
  • Η απόφαση για το νέο χωροταξικό ελήφθη και από τους υφυπουργούς Νίκο Τσάφο και Μαριλένα Σούκουλη.

Η Τουρκία εξέφρασε αντίδραση στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έθεσε σε ισχύ η Ελλάδα και το οποίο περιλαμβάνει το Αιγαίο Πέλαγος. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η ελληνική πρωτοβουλία δεν παράγει νομικά αποτελέσματα για την Άγκυρα.

Το νέο πλαίσιο ενεργοποιήθηκε το πρωί με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, καθώς και των υφυπουργών Νίκου Τσάφου και Μαριλένας Σούκουλη.

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