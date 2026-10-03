Καιρός: Nέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ - Πού θα έχει καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

Η κακοκαιρία «σαρώνει» την Κρήτη - 23 απεγκλωβισμοί στην Ιεράπετρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.10.26 , 10:33 Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω drone - Σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ
03.10.26 , 10:00 Η πολυμεσίκη παράσταση Flux playground έρχεται τον Νοέμβριο στον Βοτανικό
03.10.26 , 09:37 Flydubai: Το παρελθόν του συγκυβερνήτη- «Επιτέθηκε με τσεκούρι στον πιλότο»
03.10.26 , 09:15 VW Tiguan Urban με υβριδική τεχνολογία: Δείτε την τιμή
03.10.26 , 09:03 Κώστας Χατζηχρήστος: Η αδυναμία στις γυναίκες και ο αλκοολισμός
03.10.26 , 08:53 Καιρός: Nέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ - Πού θα έχει καταιγίδες το Σαββατοκύριακο
03.10.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Οκτωβρίου
02.10.26 , 23:58 Λαύριο: Το «βαρύ» ιστορικό του δράστη της επίθεσης
02.10.26 , 23:56 Big Forum: Στην Αθήνα η παγκόσμια ελίτ της βιοτεχνολογίας και καινοτομίας
02.10.26 , 23:45 «Τα Φαντάσματα»: Ξεκινά ο 2ος κύκλος! - Sneak preview από το 1o επεισόδιο
02.10.26 , 23:24 Ορφέας Αυγουστίδης: Το μάθημα ζωής στον γιο του - «Στο τέλος τα κατάφερες»
02.10.26 , 23:06 Στο «μικροσκόπιο» το κέντρο αισθητικής της βουλευτή ΝΔ, Στέλλας Αραμπατζή
02.10.26 , 23:05 Θα καταφέρει ο Νικόλας να μπει στο Club του 1%; - Η Βογιατζάκη τον στήριξε!
02.10.26 , 22:26 Μαρία Μαζωνάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
02.10.26 , 21:55 Ελένη Φουρέιρα: Άρρωστη στο Παρίσι - Η ανάρτηση της ποπ σταρ
Συντάξεις Νοεμβρίου: Νωρίτερα τα χρήματα στους λογαριασμούς
Πότε «πέφτει» η Black Friday 2026
Μαρία Μαζωνάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Flydubai: Το παρελθόν του συγκυβερνήτη- «Επιτέθηκε με τσεκούρι στον πιλότο»
Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου από την Άση Μπήλιου
Xριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε πότε επιστρέφει το Maestro
Καιρός: Nέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ - Πού θα έχει καταιγίδες το Σαββατοκύριακο
Μπήλιου: Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις σήμερα & το ΣΚ- Προσοχή για 4 ζώδια
Ορφέας Αυγουστίδης: Το μάθημα ζωής στον γιο του - «Στο τέλος τα κατάφερες»
«Έχασα τη σύζυγό μου από καρκίνο, έκανε πλασμαφαιρέσεις σε ψευτοκλινική»
Περισσότερα
STAR.GR
Καιρος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)
Η πρόγνωση του καιρού από το Star για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, την ώρα που η κακοκαιρία δοκιμάζει την Κρήτη για μια ακόμη ημέρα.  

«Πνίγεται» η Κρήτη: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία

Σύμφωνα με αυτό, σήμερα Σάββατο έως το μεσημέρι της Κυριακής αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Πιο συγκεκριμένα: 
 
Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:  

  • Στην Κρήτη σήμερα Σάββατο.  Σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων από αργά τη νύχτα. 
  • (πορτοκαλί προειδοποίηση) Στα Δωδεκάνησα (κυρίως τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα Σάββατο το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής. 

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα. 

Η κακοκαιρία «σαρώνει» την Κρήτη - 23 απεγκλωβισμοί στην Ιεράπετρα  

Την ώρα που η κακοκαιρία συνεχίζεται, η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα τις τελευταίες ώρες.  

Προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Κρήτη, με την ανατολική πλευρά του νησιού να βρίσκεται στο επίκεντρο. 

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην περιοχή της Ιεράπετρας, με τα Φέρμα και τον Μακρύ Γιαλό να δέχονται μεγάλο όγκο νερού. 

Κρήτη

Εικόνες καταστροφής στα Ζωνιανά από την κακοκαιρία / Φωτογραφίες Eurokinissi (Αντώνης Ζουριδάκης)

Καιρός Κρήτη

Κακοκαιρία Κρήτη

Πλημμύρες Κρήτη

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες, με την Πυροσβεστική να επιχειρεί σε αρκετά σημεία για την παροχή βοήθειας. Συνολικά, οι δυνάμεις της χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν 23 άτομα από σπίτια και οχήματα. 

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 3/10 

Για σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.  

Τα φαινόμενα έως το βράδυ στα βόρεια, ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κρήτης και μετά το απόγευμα τοπικά στα Δωδεκάνησα (Ρόδος) θα είναι έντονα. 

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από:  

  • 10 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 20 βαθμούς) 
  • 15 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα 
  • 12 έως 25 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα 
  • 17 έως 21 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη 
  • 16 έως 22 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 
  • 8 έως 23 βαθμούς στα Δωδεκάνησα 

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο θυελλώδεις 8 μποφόρ (με ριπές στα 90 km/h), με σταδιακή μικρή εξασθένηση.  

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι στο Κεντρικό και Βόρειο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. 

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h), με μικρή εξασθένηση μετά το απόγευμα. 

Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
 |
ΕΜΥ
 |
ΒΡΟΧΕΣ
 |
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
 |
ΚΡΗΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

κακοκαιρία
Καιρος
«Πνίγεται» η Κρήτη: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία
Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Στο «Μάτι» Της Κακοκαιρίας Η Κρήτη
Καιρος
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και το Σαββατοκύριακο
Καιρός: Διήμερο Επικίνδυνης Κακοκαιρίας
Καιρος
Καιρός: Έρχεται επικίνδυνο 48ωρο με ισχυρές καταιγίδες και πολλά μποφόρ
Καιρός: Η Κακοκαιρία Σαρώνει Την Κρήτη Με Πλημμύρες
Καιρος
«Σαρώνει» η κακοκαιρία την Κρήτη - Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Μέχρι Την Κυριακή Οι Καταιγίδες
Καιρος
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Έως την Κυριακή οι ισχυρές καταιγίδες
Καιρός: Βροχές Και Ραγδαία Πτώση Θερμοκρασίας
Καιρος
Καιρός: «Βουτιά» έως 8 βαθμούς κάτω από τα κανονικά ο υδράργυρος
Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Έρχονται Βροχές Και Καταιγίδες
Καιρος
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Έρχονται βροχές και καταγίδες
Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και βοριάδες έως 9-10 μποφόρ
Καιρος
Αγριεύει ο καιρός - Ποιες περιοχές μπαίνουν στο «μάτι» της κακοκαιρίας;
βροχή στην Αθήνα
Καιρος
Καιρός: Έρχεται χειμωνιάτικο σκηνικό με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top