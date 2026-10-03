Η πρόγνωση του καιρού από το Star για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, την ώρα που η κακοκαιρία δοκιμάζει την Κρήτη για μια ακόμη ημέρα.

Σύμφωνα με αυτό, σήμερα Σάββατο έως το μεσημέρι της Κυριακής αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Πιο συγκεκριμένα:



Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην Κρήτη σήμερα Σάββατο. Σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων από αργά τη νύχτα.

(πορτοκαλί προειδοποίηση) Στα Δωδεκάνησα (κυρίως τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα Σάββατο το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.

Η κακοκαιρία «σαρώνει» την Κρήτη - 23 απεγκλωβισμοί στην Ιεράπετρα

Την ώρα που η κακοκαιρία συνεχίζεται, η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα τις τελευταίες ώρες.

Προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Κρήτη, με την ανατολική πλευρά του νησιού να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην περιοχή της Ιεράπετρας, με τα Φέρμα και τον Μακρύ Γιαλό να δέχονται μεγάλο όγκο νερού.

Εικόνες καταστροφής στα Ζωνιανά από την κακοκαιρία / Φωτογραφίες Eurokinissi (Αντώνης Ζουριδάκης)

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες, με την Πυροσβεστική να επιχειρεί σε αρκετά σημεία για την παροχή βοήθειας. Συνολικά, οι δυνάμεις της χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν 23 άτομα από σπίτια και οχήματα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 3/10

Για σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα έως το βράδυ στα βόρεια, ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κρήτης και μετά το απόγευμα τοπικά στα Δωδεκάνησα (Ρόδος) θα είναι έντονα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από:

10 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 20 βαθμούς)

15 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα

12 έως 25 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα

17 έως 21 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη

16 έως 22 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

8 έως 23 βαθμούς στα Δωδεκάνησα

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο θυελλώδεις 8 μποφόρ (με ριπές στα 90 km/h), με σταδιακή μικρή εξασθένηση.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι στο Κεντρικό και Βόρειο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h), με μικρή εξασθένηση μετά το απόγευμα.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ.