Ένα πραγματικό θρίλερ για γερά νεύρα εξελίχθηκε στην πρεμιέρα του δημοφιλούς τηλεπαιχνιδιού 1% Club του Star. Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Νικόλας, ο οποίος κατάφερε να επικρατήσει έναντι όλων των συμπαίκτων του, φτάνοντας μέχρι τον μεγάλο τελικό και διεκδικώντας το χρηματικό έπαθλο με έναν τρόπο που καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό.

Ο Νικόλας βρέθηκε στον τελικό του 1% Club

Η πορεία του προς την κορυφή δεν ήταν καθόλου εύκολη. Έχοντας αστοχήσει στην ερώτηση του 50%, ο παίκτης βρέθηκε αντιμέτωπος με τους σκληρούς κανόνες του παιχνιδιού, οι οποίοι μείωσαν το τελικό ποσό του κουμπαρά στο μισό. Έτσι, από τις 30.000 ευρώ, το διεκδικούμενο έπαθλο διαμορφώθηκε τελικά στις 15.000 ευρώ.

Πριν περάσει στην τελική αναμέτρηση, ο Πέτρος Πολυχρονίδης του έθεσε το κρίσιμο δίλημμα. Ο Νικόλας είχε τη δυνατότητα να αποχωρήσει αμέσως εξασφαλίζοντας το ασφαλές ποσό των 1.500 ευρώ στην τσέπη του, ή να ρισκάρει τα πάντα για να απαντήσει στην πιο δύσκολη ερώτηση του παιχνιδιού - μια ερώτηση που στατιστικά μπορεί να επιλύσει μόλις το 1% του πληθυσμού. Μετά από... δευτερόλεπτα ώριμης σκέψης και τη φουλ στήριξη της Σοφίας Βογιατζάκη, ο παίκτης αποφάσισε να ρισκάρει και δήλωσε αποφασιστικά ότι συνεχίζει.

1% Club: Η Σοφία Βογιατζάκη στήριξε φουλ τον Νικόλα

Η τελική δοκιμασία ήταν ένας γρίφος παρατηρητικότητας που ζητούσε από τον παίκτη να βρει τους επόμενους αριθμούς στην ακολουθία, κοιτάζοντας προσεκτικά την πρόταση «Αν κάποιος κοιτάξει προσεκτικά, βρίσκει τους επόμενους αριθμούς στην ακολουθία 1, 3, 8, 2, 4, 2, 7, 3...». Ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων άρχισε να μετράει αντίστροφα, με τον Νικόλα να εξαντλεί σχεδόν κάθε διαθέσιμο δευτερόλεπτο για να αποκωδικοποιήσει τη δομή της πρότασης.

Όταν ο χρόνος τελείωσε, ο παίκτης κλήθηκε να εξηγήσει το σκεπτικό του. Η παρατήρησή του αποδείχθηκε απλή αλλά ιδιοφυής, καθώς συνειδητοποίησε ότι η απάντηση δε βρισκόταν σε περίπλοκες μαθηματικές πράξεις, αλλά στην ίδια την εκφώνηση της ερώτησης. Συγκεκριμένα, εντόπισε ότι κάθε αριθμός της ακολουθίας αντιστοιχούσε στη θέση του κεφαλαίου γράμματος μέσα σε κάθε λέξη της πρότασης. Για παράδειγμα, στη λέξη «Αν» το κεφαλαίο «Α» είναι το πρώτο γράμμα, οπότε αντιστοιχεί στον αριθμό 1, ενώ στη λέξη «κάποιος» το κεφαλαίο γράμμα βρίσκεται στην τρίτη θέση, δίνοντας τον αριθμό 3. Ακολουθώντας την ίδια ακριβώς λογική για τις επόμενες λέξεις, κατέληξε με σιγουριά στους αριθμούς 1 και 4.

1% Club: Ο Νικόλας τα κατάφερε και κέρδισε 15.000 ευρώ!

Η αγωνία στο στούντιο έφτασε στο κατακόρυφο τη στιγμή της αποκάλυψης των αποτελεσμάτων. Η επιβεβαίωση δεν άργησε να έρθει, καθώς η λογική του Νικόλα ήταν απόλυτα σωστή κι οι αριθμοί 1 και 4 ήταν πράγματι η λύση του γρίφου. Ξεσπώντας σε έξαλλους πανηγυρισμούς, ο Νικόλας αναδείχθηκε επίσημα σε «χρυσό μέλος» του 1% Club, αποχωρώντας από το πλατό με το χρηματικό έπαθλο των 15.000 ευρώ!

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