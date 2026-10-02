Στο «μικροσκόπιο» το κέντρο αισθητικής της βουλευτή ΝΔ, Στέλλας Αραμπατζή

Έλεγχος από την Περιφέρεια Ημαθίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.26 , 23:58 Λαύριο: Το «βαρύ» ιστορικό του δράστη της επίθεσης
02.10.26 , 23:56 Big Forum: Στην Αθήνα η παγκόσμια ελίτ της βιοτεχνολογίας και καινοτομίας
02.10.26 , 23:45 «Τα Φαντάσματα»: Ξεκινά ο 2ος κύκλος! - Sneak preview από το 1o επεισόδιο
02.10.26 , 23:24 Ορφέας Αυγουστίδης: Το μάθημα ζωής στον γιο του - «Στο τέλος τα κατάφερες»
02.10.26 , 23:06 Στο «μικροσκόπιο» το κέντρο αισθητικής της βουλευτή ΝΔ, Στέλλας Αραμπατζή
02.10.26 , 23:05 Θα καταφέρει ο Νικόλας να μπει στο Club του 1%; - Η Βογιατζάκη τον στήριξε!
02.10.26 , 22:26 Μαρία Μαζωνάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
02.10.26 , 21:55 Ελένη Φουρέιρα: Άρρωστη στο Παρίσι - Η ανάρτηση της ποπ σταρ
02.10.26 , 21:48 Oι G7 αποδεσμεύουν έως 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και πετρελαίου
02.10.26 , 21:30 Χάλι Μπέρι: O πρώην σύζυγός της την κατηγορεί για κακοποίηση του γιου τους
02.10.26 , 21:17 «Πνίγεται» η Κρήτη: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία
02.10.26 , 21:09 1% Club: Η Νικολέτα δεν κατάλαβε ότι το παιχνίδι ξεκίνησε και… αποκλείστηκε
02.10.26 , 21:04 1% Club: Μεγάλη πρεμιέρα με Μελίνα Ασλανίδου και Σοφία Βογιατζάκη!
02.10.26 , 20:23 Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ολοκαίνουργια BMW Σειρά 3
02.10.26 , 20:22 Σίσσυ Χρηστίδου: Το... άκυρο που της έριξε ο γιος της Φίλιππος!
Συντάξεις Νοεμβρίου: Νωρίτερα τα χρήματα στους λογαριασμούς
Μαρία Μαζωνάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Ορφέας Αυγουστίδης: Το μάθημα ζωής στον γιο του - «Στο τέλος τα κατάφερες»
Πότε «πέφτει» η Black Friday 2026
Βούλγαρη: «Mου έλεγε δε μαγείρεψες καλά. Το έφτιαξα και του είπα... "φάτο"»
Τροχός της Τύχης: Ο Πέτρος δεν εντόπισε τις λέξεις με την «Ίδια Κατάληξη»
Μπήλιου: Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις σήμερα & το ΣΚ- Προσοχή για 4 ζώδια
Λάκης Λαζόπουλος: Η αποκάλυψη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Θάνατος Μαζωνάκη: «Έσπασε η φλέβα του - Γιατί δε χρησιμοποιήσαμε απινιδωτή»
Απόστολος Λύτρας- Δώρα Παπαδοπούλου: «Χώρισαν έναν χρόνο μετά τον γάμο»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Ράνια Τραγόμαλλου - Λευκή Γεωργάκη, Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Βίντεο από το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο «μικροσκόπιο» των αρμόδιων αρχών βρέθηκε το κέντρο αισθητικής της βουλευτή Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας, Στέλλας Αραμπατζή

Θάνατος Μαζωνάκη: «Έσπασε η φλέβα του - Γιατί δε χρησιμοποιήσαμε απινιδωτή»

Στο «μικροσκόπιο» το κέντρο αισθητικής της βουλευτή ΝΔ, Στέλλας Αραμπατζή

Η βουλευτής της ΝΔ διατηρεί ιατρείο στη Νάουσα. Είναι ιατρός, βιοπαθολόγος - μικροβιολόγος. Παράλληλα, διατηρεί και ένα κέντρο αισθητικής στην πόλη. Μέχρι πριν από τρία χρόνια φέρεται οι δυο επιχειρήσεις να στεγάζονται στην ίδια πολυκατοικία.

Σήμερα, το κέντρο αισθητικής βρίσκεται σε άλλη διεύθυνση από αυτή του ιατρείου της. Όμως, στην ταμπέλα αλλά και σε δημοσιεύματα και διαφημίσεις παρουσιάζεται ως Κλινική Προηγμένης Ιατρικής Ευεξίας και Ομορφιάς με θεραπείες ολιστικής προσέγγισης και φροντίδας. Αυτός ήταν και ο λόγος που, σύμφωνα με την ίδια, η Περιφέρεια Ημαθίας πραγματοποίησε έλεγχο στην επιχείρησή της.

«Μου ήρθε επιτροπή γα να ελέγξει τον χώρο, μου έκανε μια σύσταση-παρατήρηση για την πινακίδα και σύσταση για ορισμένες διαφημίσεις για τον χώρο», ανέφερε η κ. Αραμπατζή στο Mega. 

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας κ. Πέτρος Θέμελης, «το Ινστιτούτο αισθητικής δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Ιατρικού Συλλόγου. Υπεύθυνη είναι η Περιφέρεια».

Το Star επιχείρησε πολλάκις να επικοινωνήσει με την κ. Αραμπατζή, ωστόσο η βουλευτής της ΝΔ δεν ανταποκρίθηκε στις κλήσεις και τα μηνύματα.

Η μικροβιολόγος γιατρός που υποστηρίζει ότι δεν ελέγχεται για παράνομες ιατρικές πράξεις και αισθητικές ενέσιμες επεμβάσεις, φαίνεται σε αναρτήσεις στο Instagram, την άνοιξη του 2024 να πραγματοποιεί η ίδια ενέσιμη θεραπεία σε πελάτισσά της.

Στο «μικροσκόπιο» το κέντρο αισθητικής της βουλευτή ΝΔ, Στέλλας Αραμπατζή

Επίσης, την άνοιξη του 2023 κάνει σε άλλη πελάτισσα βελονισμό.

Σύμφωνα με τον νόμο, τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως οι δερματολόγοι και οι πλαστικοί χειρουργοί.

 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΛΛΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 |
ΓΙΑΤΡΟΣ
 |
ΝΑΟΥΣΑ
 |
ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
 |
ΗΜΑΘΙΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτικη
Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ένταξη του Ολύμπου στα Μνημεία της UNESCO
Καρυστιανού: «Νόμιμο Το Μηχάνημα Βιοανάδρασης, Με Έλεγξαν»
Πολιτικη
Καρυστιανού: «Υπάρχει κβαντική ιατρική. Νόμιμο το μηχάνημα βιοανάδρασης»
Αφροδίτη Νέστορα στο Star: Δε Θα Εγκαταλείψω Την Πολιτική
Πολιτικη
Νέστορα στο Star: «Δε θα εγκαταλείψω την πολιτική, σέβομαι τη μητέρα μου»
ΚΥΣΕΑ: Παραμένουν στη Σαουδική Αραβία οι Patriot
Πολιτικη
ΚΥΣΕΑ: Παραμένουν στη Σαουδική Αραβία οι Patriot
Δένδιας: «Η Ελλάδα Θα Στέκεται Πάντα Δίπλα Στην Κύπρο»
Πολιτικη
Η Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία της: «Η Ελλάδα στέκεται πάντα δίπλα της»
Σκόπια: Αλυτρωτισμός Στα Σχολικά Βιβλία Τους
Πολιτικη
Αλυτρωτισμός στα σχολικά βιβλία των Σκοπιανών
«Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης».
Πολιτικη
Μεταναστευτικό: Η Ελλάδα επιδιώκει ουσιαστική ισχύ για το εργαλείο της ΕΕ
Μεταναστευτικό
Πολιτικη
Μεταναστευτικό: Το σχέδιο της Ελλάδας για return hubs εκτός Ευρώπης
Όριο Ηλικίας 15 Ετών Στα Social Media: Τι αλλάζει Από Το '27
Πολιτικη
Όριο ηλικίας 15 ετών στα social media: Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2027
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top