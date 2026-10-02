Στο «μικροσκόπιο» των αρμόδιων αρχών βρέθηκε το κέντρο αισθητικής της βουλευτή Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας, Στέλλας Αραμπατζή.

Η βουλευτής της ΝΔ διατηρεί ιατρείο στη Νάουσα. Είναι ιατρός, βιοπαθολόγος - μικροβιολόγος. Παράλληλα, διατηρεί και ένα κέντρο αισθητικής στην πόλη. Μέχρι πριν από τρία χρόνια φέρεται οι δυο επιχειρήσεις να στεγάζονται στην ίδια πολυκατοικία.

Σήμερα, το κέντρο αισθητικής βρίσκεται σε άλλη διεύθυνση από αυτή του ιατρείου της. Όμως, στην ταμπέλα αλλά και σε δημοσιεύματα και διαφημίσεις παρουσιάζεται ως Κλινική Προηγμένης Ιατρικής Ευεξίας και Ομορφιάς με θεραπείες ολιστικής προσέγγισης και φροντίδας. Αυτός ήταν και ο λόγος που, σύμφωνα με την ίδια, η Περιφέρεια Ημαθίας πραγματοποίησε έλεγχο στην επιχείρησή της.

«Μου ήρθε επιτροπή γα να ελέγξει τον χώρο, μου έκανε μια σύσταση-παρατήρηση για την πινακίδα και σύσταση για ορισμένες διαφημίσεις για τον χώρο», ανέφερε η κ. Αραμπατζή στο Mega.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας κ. Πέτρος Θέμελης, «το Ινστιτούτο αισθητικής δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Ιατρικού Συλλόγου. Υπεύθυνη είναι η Περιφέρεια».

Το Star επιχείρησε πολλάκις να επικοινωνήσει με την κ. Αραμπατζή, ωστόσο η βουλευτής της ΝΔ δεν ανταποκρίθηκε στις κλήσεις και τα μηνύματα.

Η μικροβιολόγος γιατρός που υποστηρίζει ότι δεν ελέγχεται για παράνομες ιατρικές πράξεις και αισθητικές ενέσιμες επεμβάσεις, φαίνεται σε αναρτήσεις στο Instagram, την άνοιξη του 2024 να πραγματοποιεί η ίδια ενέσιμη θεραπεία σε πελάτισσά της.

Επίσης, την άνοιξη του 2023 κάνει σε άλλη πελάτισσα βελονισμό.

Σύμφωνα με τον νόμο, τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως οι δερματολόγοι και οι πλαστικοί χειρουργοί.

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