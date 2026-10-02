Καρυστιανού: «Υπάρχει κβαντική ιατρική. Νόμιμο το μηχάνημα βιοανάδρασης»

«Τη νύχτα των Τεμπών, σαν Μαρία Καρυστιανού, πέθανα», είπε

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Πολιτικη
Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στο Ενώπιος Ενωπίω / ΑΝΤ1

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Η Μαρία Καρυστιανού σε εκτενή τηλεοπτική συνέντευξή της κλήθηκε να απαντήσει για την «κβαντική ιατρική», το μηχάνημα βιοσυντονισμού που έχει στο ιατρείο της στη Θεσσαλονίκη και τη συζήτηση που άνοιξε τις τελευταίες μέρες μετά από δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με το ότι είναι στα ευρήματα του MedWatch.

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ανέφερε στο «Ενώπιος Ενωπίω» ότι το εν λόγω μηχάνημα είναι νόμιμο και δεν είναι επικίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

 

«Το μηχάνημα βιοανάδρασης της Μαρίας Καρυστιανού πληροί τις προϋποθέσεις»

Καρυστιανού: «Υπάρχει κβαντική ιατρική, δεν υπάρχει εξειδίκευση»

Καρυστιανού: «Υπάρχει κβαντική ιατρική, δεν υπάρχει εξειδίκευση»

Για τον όρο «κβαντικός ιατρός» ως αναγνωρισμένη ειδικότητα, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε «Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει, όμως, η κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει εξειδίκευση», είπε.

Στη συνέχεια συνέδεσε την έννοια με τεχνολογικές εφαρμογές στην ιατρική, αναφέροντας ως παράδειγμα το λέιζερ και τη μαγνητική τομογραφία. «Η κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά αφορά τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό. Το MRI έχει μέσα, δηλαδή, κβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι», ανέφερε.

Για τον πολυσυζητημένο «βιοσυντονισμό», η Μαρία Καρυστιανού απάντησε ότι δεν είναι μια επεμβατική διαδικασία και το μηχάνημα δεν χρειάζεται κάποια άδεια. «Είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσω συχνοτήτων. Δηλαδή, από τις συχνότητες που εκπέμπουν τα κύτταρα και οι ιστοί, να πάρεις πληροφορίες», είπε. «Δεν απαιτείται [άδεια]. Υπάρχουν και κέντρα βιοσυντονισμού, ενώ το έχουν πάρα πολλές κλινικές Wellbeing και Longevity Medicine», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η ίδια αποκάλυψε πως έγινε έλεγχος στο ιατρείο της και όλο ήταν νόμιμα. «Χθες ελέγχθηκα, κύριε Χατζηνικολάου. Ήρθαν, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι. Ξέρετε, όμως, τι έμεινε; Έμεινε στον αέρα όλη η φασαρία», ανέφερε.

Παγώνη: «Το μηχάνημα που βρέθηκε στο γραφείο της Καρυστιανού απαγορεύεται»

Αναφερόμενη στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και όσα είπε για εκείνη, τόνισε ότι το θέμα δημοσιοποιήθηκε πριν η ίδια ενημερωθεί γι' αυτό. «Υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον για μένα προσωπικά; [...] Δεν άκουσα το όνομα των άλλων ιατρών. Το δικό μου, όμως, αναφέρθηκε πολλάκις και, μάλιστα, με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς. 100% έχει πολιτικό κίνητρο».

Καρυστιανού: «Η δίκη των Τεμπών δε θα μας δικαιώσει»

Καρυστιανού: «Η δίκη των Τεμπών δε θα μας δικαιώσει»

Όσον αφορά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου η Μαρία Καρυστιανού πριν 3,5 χρόνια έχασε την κόρη της Μάρθη, νιώθει ότι δε θα επέλθει δικαίωση μετά το πέρας της δίκης. «Τι να εμπιστευτώ, τη Δικαιοσύνη, τι να εμπιστευτώ, την Αστυνομία, τι να εμπιστευτώ, την Πυροσβεστική, όταν υπήρχαν όλοι αυτοί παρόντες στο συμβάν και κανένας δεν προστάτευσε τον χώρο;», είπε.

Αναφερόμενη στις επόμενες ημέρες του δυστυχήματος, πρόσθεσε: «Την επόμενη μέρα είδαμε και τους πολιτικούς να περπατάνε στον χώρο και να πετάνε λουλούδια. Είναι αυτό σοβαρή αντιμετώπιση μιας κατάστασης;».

Όσον αφορά τη ζωή μετά τον θάνατο της κόρης της, η κ. Καρυστιανού συγκίνησε λέγοντας «Για μένα, θεωρώ ότι εκείνη τη νύχτα εγώ, σαν Μαρία Καρυστιανού, πέθανα. Δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν. Είμαι κάτι διαφορετικό. Αισθάνομαι ότι ό,τι κάνω πρέπει να γίνεται για την κόρη μου. Είμαι η φωνή της. Είμαι αυτό που θα ήθελα να κάνει, αυτό που θα ήθελα να πει. Αυτό έχει γίνει πλέον η ζωή μου», πρόσθεσε.

Καρυστιανού: Τι απαντούν από το ιατρείο της για το μηχάνημα βιοανάδρασης

Τέλος, εξηγώντας γιατί αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική, συνέδεσε την απόφασή της με την υπόθεση των Τεμπών. «Γιατί αναγνωρίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου. Γιατί πλέον δεν αντέχω να ζω σε μια χώρα στην οποία πρέπει να παρακαλάω για δικαιοσύνη», είπε.

 

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ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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