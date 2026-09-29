Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών μπαίνουν ιατρεία και κλινικές, με αφορμή ερωτήματα που έχουν προκύψει τόσο για τη χρήση συγκεκριμένου ιατρικού εξοπλισμού όσο και για τη λειτουργία ιδιωτικής κλινικής.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, η Ματίνα Παγώνη αναφέρθηκε στο μηχάνημα βιοανάδρασης που εμφανίζεται να υπάρχει στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη, εξηγώντας τι ακριβώς είναι και ποια ζητήματα προκύπτουν από τη χρήση του.

«Το μηχάνημα που έχει η κυρία Καρυστιανού "χτύπησε κόκκινο" στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία με το MedWatch. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κτλ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η Καρυστιανού που είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Για να το πάρεις αυτό το μηχάνημα, πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις. Αυτή τη θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί, τώρα τι κάνει η Καρυστιανού, δεν ξέρω. Αυτό το μηχάνημα δε χρησιμοποιείται από γιατρούς. Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να παίρνει έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο», είπε η πρόεδρος του ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.

Φωτογραφία: Eurokinissi (Λεωνίδας Τζέκας)

Λίγο μετά, η κ. Παγώνη τοποθετήθηκε σχετικά με το αν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό του ασθενούς το εν λόγω μηχάνημα, λόγω και του σάλου που ξέσπασε με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης της υπόθεσης Μαζωνάκη, και ξεκαθάρισε ότι «όχι, δεν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό. Γίνεται μια καταγραφή, ένας έλεγχος στο σώμα. Μπαίνουν κάτι ηλεκτρόδια και καταγράφει τιμές».

Για το γεγονός ότι δεν είναι δηλωμένο, η κυρία Παγώνη είπε ότι «οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από την ίδια την Καρυστιανού. Ας πάει να γίνει ο έλεγχος λοιπόν και να μας πει πώς το χρησιμοποιεί».

Σημειώνεται ότι όλα ξεκίνησαν με δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη το πρωί της Δευτέρας 28/9, στις οποίες ανέφερε ότι το ψηφιακό εργαλείο Medwatch με το οποίο ελέγχονται οι γιατροί για τις διαφημίσεις και τις αναρτήσεις που κάνουν στα social media, έχει στα ευρήματά του και τη Μαρία Καρυστιανού.

«Μέσα στα ευρήματα του medwatch είναι και η κυρία Καρυστιανού γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει» είχε πει χαρακτηριστικά.

Καρυστιανού: «Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος. Για όλους όμως κ. Γεωργιάδη»

Λίγες ώρες αργότερα, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε μέσω ενός δελτίου τύπου.

«Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης:

Για τον οποίο όλοι θυμόμαστε την αρχειοθέτηση της σε βάρος του δικογραφίας επί Novartis παρά τα αδιευκρίνιστα σε ατομικούς και οικογενειακούς λογαριασμούς, αλλά και σε λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων του!

Ο οποίος πέρα από βιβλιοπώλης εκθείαζε και πουλούσε νανογιλέκα για θεραπείες σε πόνους και οσφυαλγίες και μάλιστα για 119 ευρώ το κομμάτι!

Ο οποίος δήλωσε θρασύτατα για τα καταγγελθέντα εγκλήματα της Κυβέρνησής του ότι εμείς θα αποφασίσουμε αν είμαστε ένοχοι ή όχι!

Ο οποίος καίτοι Υπουργός Υγείας είχε εγκαινιάσει μαζί με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γεώργιο Πατούλη, κλινική μακροζωίας, αντιγήρανσης και ευεξίας!

Ο οποίος στις 22.09 στην εκπομπή του MEGA: Χαμογέλα και Πάλι, μιλώντας για ιατρεία είπε:

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΑΟΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ!

Nαι αυτός ο Υπουργός Υγείας που αδίστακτα ρωτάει on air τους δημοσιογράφους αν πήραν κανέναν μπάφο πριν την εκπομπή τους, προσπαθεί να πλήξει τη Μαρία Καρυστιανού, ως Ιατρό, στοχεύοντας να πλήξει την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία.

Αυτή είναι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Όποιον δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με πολιτικά επιχειρήματα που σαφώς δεν έχει, καθότι είναι έκθετη από παντού, επιστρατεύει το “σύστημα”, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, για να τον εξαφανίσει. Με κάθε τρόπο.

Αναμένουμε τον κ. Γεωργιάδη να μην πετάει τη μπάλα έξω από την εξέδρα και να μας απαντήσει:

1. Αν έχουν κινηθεί ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος των δημόσιων ελεγκτικών φορέων που έλεγξαν τέσσερις φορές το ιατρείο των κ.κ. Γάκα και Θεοδωρόπουλου και διαπίστωσαν ουδέν, αφήνοντάς τους ανενόχλητους να το λειτουργούν, αλλά και να το προωθούν στo 1ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας στα οποία συμμετείχε ο κ. Πατούλης, αλλά και ο τότε Υπουργός Υγείας, κ. Πλεύρης, με τον οποίο μάλιστα και οι δύο γιατροί είχαν συστήσει από κοινού Σωματείο – ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».

2. Σε ποιες εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών συμμετείχε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γεώργιος Πατούλης.

3. Και βέβαια να μας γνωστοποιήσει με όνομα και επωνυμία όλα τα ιατρεία, που εντοπίστηκαν από την καθυστερημένη έμπνευσή τους - το Medwatch, και μάλιστα με πλήρη στοιχεία, όπως φρόντισε στοχευμένα να κάνει για την Πρόεδρο του Κινήματός μας - Μαρία Καρυστιανού.

Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος. Για όλους όμως κ. Γεωργιάδη.

Και πρώτα από όλους για τα μέλη της Κυβέρνησής σας, που έχουν πνιγεί μέσα στις τόσες θαμμένες στα συρτάρια ποινικές δικογραφίες στην καμπούρα τους».