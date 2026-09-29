Φαίη Σκορδά: Αυτά είναι τα πρόσωπα που θα βρίσκονται στην εκπομπή της

Τηλεοπτική «μάχη» το Σαββατοκύριακο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά ετοιμάζει νέα εκπομπή με ομάδα συνεργατών που ήδη διαμορφώνεται.
  • Η Δέσποινα Τσόκου αναμένεται να ενταχθεί στην ομάδα, με τη συμφωνία να είναι σχεδόν ολοκληρωμένη.
  • Ο Άρης Καβατζίκης θα έχει ενεργό ρόλο στην εκπομπή, αναλαμβάνοντας το κομμάτι των καλεσμένων.
  • Ο Άρης Λιαπάτης θα είναι ο αρχισυντάκτης της εκπομπής, με θετικά σχόλια από τη Ζήνα Κουτσελίνη.
  • Η σύνθεση της ομάδας είναι υπό διαμόρφωση, με πιθανές επιλογές από casting για συγκεκριμένες στήλες.

Η Φαίη Σκορδά ετοιμάζεται για το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα και ήδη διαμορφώνεται σταδιακά η ομάδα που θα βρίσκεται στο πλευρό της στη νέα της εκπομπή.

Τα πρόσωπα που αναμένεται να πλαισιώσουν τη Φαίη Σκορδά παρουσιάστηκαν μέσα από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», με τη Ζήνα Κουτσελίνη και τους συνεργάτες της να δίνουν περισσότερες πληροφορίες για την τηλεοπτική παρέα της παρουσιάστριας.

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Φαίη Σκορδά: Αυτά είναι τα πρόσωπα που θα βρίσκονται στην εκπομπή της

Ανάμεσα στα ονόματα που αναφέρθηκαν ήταν εκείνο της Δέσποινας Τσόκου, η οποία φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στο να ενταχθεί στην ομάδα της Φαίης Σκορδά. Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά στην εκπομπή, η συμφωνία έχει σχεδόν «κλειδώσει», με τις υπογραφές να απομένουν για την οριστικοποίησή της.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον Άρη Καβατζίκη, ένα πρόσωπο με μακρά πορεία στην τηλεόραση και γνώριμο συνεργάτη της Φαίης Σκορδά. Όπως παρουσιάστηκε στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα», ο δημοσιογράφος αναμένεται να έχει ενεργό ρόλο στην εκπομπή, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων και το κομμάτι των καλεσμένων.

Στο πλευρό της Φαίης αναμένεται να βρίσκεται και ο Άρης Λιαπάτης, ο οποίος παρουσιάστηκε ως ο αρχισυντάκτης της νέας εκπομπής. Μάλιστα, η Ζήνα Κουτσελίνη αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη συνεργασία τους, θυμίζοντας πως ο Άρης Λιαπάτης είχε υπάρξει και δικός της συνεργάτης στον «Πρωινό Καφέ» αρκετά χρόνια πριν.

«Ο Άρης είναι ο αρχισυντάκτης της, και δικό μου παιδί από τον πρωινό καφέ παλιά, πολλά χρόνια, πολύ δυνατός συνεργάτης», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζήνα Κουτσελίνη.

Στην ομάδα φαίνεται πως θα υπάρχει και ο Νίκος Παρτσώλης, ο οποίος έχει συνεργαστεί επί σειρά ετών με τη Φαίη Σκορδά. Η παρουσία του στη νέα εκπομπή αναφέρθηκε επίσης κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού ρεπορτάζ.

Ένα ακόμη όνομα που ακούστηκε ήταν εκείνο της Νάνσυς Νικολαΐδου, η οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τη Φαίη Σκορδά και είχε αναλάβει το κομμάτι των συνεντεύξεων. Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε στην εκπομπή, η δημοσιογράφος δεν φαίνεται να αποτελεί τελικά το τρίτο πρόσωπο της βασικής παρέας, με τη σύνθεσή της να βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση.

Παράλληλα, έγινε αναφορά και στα πρόσωπα που προέκυψαν από τα casting που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, καθώς φαίνεται πως υπάρχουν ήδη επιλογές για συγκεκριμένες στήλες της εκπομπής.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα, καθώς κάποιες από τις συμφωνίες βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των συζητήσεων και των υπογραφών.

Φαίη Σκορδά: Αυτά είναι τα πρόσωπα που θα βρίσκονται στην εκπομπή της

Η μάχη της πρωινής ζώνης του ΣΚ

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, με αρκετά τηλεοπτικά πρόσωπα να διεκδικούν τη δική τους θέση απέναντι από τον ανταγωνισμό.

Στο MEGA, μετά την αποχώρηση της Φαίης Σκορδά για τον ΑΝΤ1, η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται στη νέα τηλεοπτική πραγματικότητα του σταθμού, ενώ στην ενημερωτική ζώνη βρίσκεται και η Μαρία Αντωνά.

Φαίη Σκορδά: Αυτά είναι τα πρόσωπα που θα βρίσκονται στην εκπομπή της

Στον OPEN συνεχίζουν η Ιωάννα Μαλέσκου και η Κατερίνα Ζαρίφη, ενώ στον ΣΚΑΪ το ενημερωτικό πρόγραμμα παρουσιάζουν ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Μαρία Καραμήτρου.

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Μάνεσης στον ALPHA μετακινείται νωρίτερα, ξεκινώντας περίπου στις 09:15-09:30. Απέναντί του θα βρίσκεται η σύζυγός του, Φαίη Μαυραγάνη, σε μια τηλεοπτική «αναμέτρηση» με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
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ANT1
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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