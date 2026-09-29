Η Kosmocar στην Auto Athina 2026 με πρεμιέρες

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 29.09.26, 10:16
Η Kosmocar στην Auto Athina 2026 με πρεμιέρες
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Η Kosmocar συμμετέχει στην Auto Athina 2026 με μια εκθεσιακή παρουσία που φέρνει στο προσκήνιο μερικές από τις σημαντικότερες νέες αφίξεις των μαρκών της. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, στο Hall 4 του Metropolitan Expo, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πρώτοι στην Ελλάδα νέα μοντέλα των Audi, Volkswagen, Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων και Skoda, να εξερευνήσουν τις τελευταίες τεχνολογίες τους και να ανακαλύψουν τις επιλογές που ταιριάζουν στον δικό τους τρόπο ζωής.

Από τη σχεδίαση και την ποιότητα των εσωτερικών χώρων μέχρι την ηλεκτροκίνηση και τις εκδόσεις υψηλών επιδόσεων, κάθε περίπτερο προσφέρει έναν διαφορετικό λόγο επίσκεψης. Για όσους αναζητούν το επόμενο αυτοκίνητό τους, η έκθεση αποτελεί ευκαιρία να δουν από κοντά τις προτάσεις που τους ενδιαφέρουν, να συγκρίνουν επιλογές και να λάβουν προσωπική ενημέρωση από τους ανθρώπους των μαρκών.
Audi: Η νέα γενιά της premium αυτοκίνησης

Η Kosmocar στην Auto Athina 2026 με πρεμιέρες  
Η Audi υποδέχεται το κοινό με τρεις σημαντικές πανελλαδικές πρεμιέρες. Το νέο A3, με ανασχεδιασμένο εσωτερικό και προηγμένες ψηφιακές λειτουργίες, το νέο A6 allroad, με δυνατότητες που επεκτείνονται πέρα από την άσφαλτο, και το νέο Q7, με νέα σχεδίαση και υψηλό επίπεδο άνεσης, παρουσιάζουν διαφορετικές εκφράσεις της σύγχρονης Audi.Δίπλα τους, τα A5, RS 5, νέα Q3 SUV και Q3 Sportback, καθώς και το SQ5, αναδεικνύουν τη σύνδεση της καθημερινής χρηστικότητας με τον δυναμικό χαρακτήρα της μάρκας.

Η Kosmocar στην Auto Athina 2026 με πρεμιέρες  

Τα αμιγώς ηλεκτρικά Q4 e-tron, Q6 e-tron και RS e-tron GT συμπληρώνουν την εικόνα, συνδυάζοντας την premium εμπειρία με την ηλεκτρική τεχνολογία.Η επίσκεψη αποκτά και αγωνιστικό ενδιαφέρον μέσα από τον Audi F1 Simulator, που προσκαλεί τους φίλους της μάρκας να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε μια διαδραστική προσομοίωση οδήγησης σε πίστα Formula 1.

Η Kosmocar στην Auto Athina 2026 με πρεμιέρες  
Volkswagen: Νέες αφίξεις και επιλογές για κάθε διαδρομή
Η Volkswagen παρουσιάζει 16 εκθέματα, με πρωταγωνιστές τα νέα ID. Polo και ID. Cross. Στην πρώτη τους πανελλαδική εμφάνιση, τα δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα δίνουν στους επισκέπτες μια άμεση εικόνα της επόμενης γενιάς Volkswagen και των νέων δυνατοτήτων που φέρνει στην καθημερινή μετακίνηση.Το Golf GTI Edition 50 δίνει το δικό του σπορ στίγμα, ενώ τα Taigo, T-Cross, T-Roc, Tiguan R-Line και Tayron προσφέρουν μια ευρεία επιλογή SUV, με διαφορετικές προτάσεις σε σχεδίαση, χώρους και χαρακτήρα. Τα ID.3 Neo και ID.7 GTX αναδεικνύουν επιπλέον τη δυναμική της ηλεκτρικής οικογένειας ID.
Τα Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα φέρνουν στην έκθεση την πρακτικότητα και την ελευθερία του ταξιδιού. Τα Caddy Life Maxi και Multivan Style Long πραγματοποιούν την πανελλαδική τους πρεμιέρα, ενώ τα ID. Buzz GTX, Amarok Aventura και California Ocean απευθύνονται σε όσους αναζητούν περισσότερες δυνατότητες για την οικογένεια, τις αποδράσεις και τις αγαπημένες τους δραστηριότητες.
Skoda: Τα νέα Epiq και Peaq για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η Kosmocar στην Auto Athina 2026 με πρεμιέρες  
Η Skoda παρουσιάζει δύο νέους λόγους για να ανακαλύψει κανείς την ηλεκτροκίνηση. Το Epiq, το νέο compact αμιγώς ηλεκτρικό SUV, και το Peaq, η νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα με δυνατότητα μεταφοράς έως επτά επιβατών, κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο ελληνικό κοινό.

Η Kosmocar στην Auto Athina 2026 με πρεμιέρες
Μαζί τους, τα Fabia 130 Special Edition, Kamiq Monte Carlo, Octavia RS Combi, Kodiaq Sportline, Elroq 85 Sportline και Enyaq Coupé RS συνθέτουν μια γκάμα με έμφαση στους αξιοποιήσιμους χώρους, την πρακτικότητα και τον ξεχωριστό χαρακτήρα κάθε έκδοσης. Από τις καθημερινές μετακινήσεις μέχρι το οικογενειακό ταξίδι, οι επισκέπτες θα μπορούν να εξερευνήσουν τις λύσεις που προτείνει η Skoda για τις δικές τους ανάγκες.
 

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