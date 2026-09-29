Εκθαμβωτική η Δούκισσα Νομικού - «Μάγεψε» σε défilé στο Παρίσι

Περπάτησε δίπλα στην Eva Longoria, την Jane Fonda και την Kendal Jenner

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δούκισσα Νομικού συμμετείχε σε défilé στο Παρίσι με εντυπωσιακό total black haute couture φόρεμα.
  • Το event προώθησε τη γυναικεία ενδυνάμωση και περιλάμβανε διάσημες όπως η Jane Fonda και η Celine Dion.
  • Η Δούκισσα εξέφρασε ενθουσιασμό και αγωνία για την πασαρέλα δίπλα σε εμβληματικές γυναίκες.
  • Αναφέρθηκε στην οικογένειά της και τη δυσκολία να αφήσει τα παιδιά της για το ταξίδι.
  • Δε σχεδιάζει επιστροφή στην τηλεόραση, αλλά εκφράζει εκτίμηση για τις παλιές της εμπειρίες.

H Δούκισσα Νομικού έκανε πασαρέλα για ακόμη μια φορά στο défilé γνωστής γαλλικής εταιρίας καλλυντικών στο Παρίσι και κέντρισε όλα τα βλέμματα. 

Εκθαμβωτική η Δούκισσα Νομικού - «Μάγεψε» σε défilé στο Παρίσι

Η εμφάνισή της ήταν εντυπωσιακή, όπως και το catwalk με το total black haute couture φόρεμα, το οποίο στο μπροστινό μέρος είχε ένα super mini τελείωμα και άφηνε ακάλυπτα τα καλλίγραμμα πόδια της, ενώ στο πίσω μέρος ξεκινούσε μια πλούσια, μακριά ουρά.

Εκθαμβωτική η Δούκισσα Νομικού - «Μάγεψε» σε défilé στο Παρίσι

Aποκλειστικά πλάνα από τη βραδιά και την πασαρέλα που έγινε με φόντο τον Πύργο του Άιφελ μετέδωσε η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα». Το concept του event έχει να κάνει με τη γυναικεία ενδυνάμωση και τη συμπερίληψη και μαζί με τη Δούκισσα Νομικού περπάτησαν η Jane Fonda, η Κendal Jenner και η Eva Longoria, ενώ τραγούδησε η Celine Dion.

Εκθαμβωτική η Δούκισσα Νομικού - «Μάγεψε» σε défilé στο Παρίσι

Πριν αναχωρήσει για το Παρίσι η Δούκισσα Νομικού έκανε δηλώσεις στην εκπομπή, που τη συνάντησε στο αεροδρόμιο: «Για 6η φορά πάμε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού ανάμεσα σε πολύ εμβληματικές γυναίκες και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Έχω και αγωνία, όταν περπατάς δίπλα στη Viola Davis,  την Eva Longoria, την Helen Mirren, την Jane Fonda, την Cara Delevingne, την Kendal Jenner. Αυτή είναι ξεκάθαρα η πιο σημαντική (πασαρέλα)», είπε. 

«Περνάμε όμως πολύ ωραία και είμαι πολύ ευγνώμων που έχω μια τέτοια ευκαιρία», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην οικογένεια και τα παιδιά της, αποκαλύπτοντας πως αυτή τη φορά στεναχωρήθηκε πολύ που τα άφησε κι έφυγε για ταξίδι.  «Η Αναστασία είχε εχθές γενέθλια και θέλω να σου πω πως ενώ έχω πολύ μεγάλη χαρά που πηγαίνω εκεί, ήταν η πρώτη
φορά που στεναχωριέμαι, που την άφησα και αυτήν και τον Σάββα. Μου είπανε "μαμά μη φύγεις", οπότε νομίζω είναι η πρώτη φορά που μου είναι λίγο πιο δύσκολο», παραδέχτηκε. 

Εκθαμβωτική η Δούκισσα Νομικού - «Μάγεψε» σε défilé στο Παρίσι

«Ξεκάθαρα η μητρότητα είναι το πιο σημαντικό τελικά στη ζωή μου και νομίζω πως αυτό θα το απαντήσουν όλες οι μαμάδες.Τα παιδιά μας
είναι το παν. Από την άλλη, είναι ωραίο να σε βλέπουν πως προσπαθείς για τα όνειρά σου, να μην τα παρατάς, να δουλεύεις και να διεκδικείς όσα θες. Οπότε νομίζω πως και αυτό είναι ένα ωραίο μήνυμα», επισήμανε. 

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Τέλος, ξεκαθάρισε πως δεν κάνει συζητήσεις για επιστροφή της στην τηλεόραση κι ούτε της λείπει, όμως έχει περάσει πολλές ωραίες αναμνήσεις από τα χρόνια που ήταν στην τηλεόραση. «Η Ζήνα ήταν η πρώτη που πίστεψε σε μένα, οπότε της έχω πολύ μεγάλη αδυναμία και ξέρω πως και εκείνη με αγαπάει πολύ», είπε κλείνοντας. 

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