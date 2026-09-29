Η έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη για τα γενέθλιά του – Ποιοι ήταν εκεί

Η βραδινή έξοδος με Φοίβο, Έλλη Κοκκίνου και αγαπημένους φίλους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Ιακωβίδης γιόρτασε τα γενέθλιά του με έκπληξη από φίλους και συνεργάτες στη Γλυφάδα.
  • Η έκπληξη περιλάμβανε τούρτα και ευχές από αγαπημένα πρόσωπα, αν και τα γενέθλιά του ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
  • Στη βραδιά παρευρέθηκαν γνωστά πρόσωπα όπως ο Φοίβος, η Έλλη Κοκκίνου, και ποδοσφαιριστές.
  • Ο Πέτρος Ιακωβίδης είναι σε δημιουργική περίοδο, με νέο τραγούδι "Παγκόσμιο Φαινόμενο" που έχει ήδη επιτυχία.

Μια όμορφη έκπληξη περίμενε τον Πέτρο Ιακωβίδη κατά τη διάρκεια της βραδινής του εξόδου με αγαπημένα πρόσωπα, καθώς φίλοι και συνεργάτες του φρόντισαν να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Η έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη για τα γενέθλιά του – Ποιοι ήταν εκεί

Ο δημοφιλής τραγουδιστής και δημιουργός βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Γλυφάδα, έχοντας στο πλευρό του ανθρώπους με τους οποίους συνδέεται τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Παρότι τα γενέθλιά του ήταν την περασμένη εβδομάδα, οι φίλοι του δεν άφησαν την ευκαιρία να περάσει και του ετοίμασαν μια μικρή έκπληξη.

Ιακωβίδης: Backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παγκόσμιο Φαινόμενο»

Η έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη για τα γενέθλιά του – Ποιοι ήταν εκεί

Κάποια στιγμή εμφανίστηκε μια τούρτα και ο Πέτρος Ιακωβίδης έσβησε τα κεράκια, δεχόμενος τις ευχές των αγαπημένων του ανθρώπων. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ζεστό και χαλαρό, με τον ίδιο να χαμογελά και να απολαμβάνει τη βραδιά.

Πέτρος Ιακωβίδης: στην κορυφή του YouTube το «Παγκόσμιο Φαινόμενο»

Η έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη για τα γενέθλιά του – Ποιοι ήταν εκεί

Στην παρέα του βρέθηκαν αρκετά γνωστά πρόσωπα. Ανάμεσά τους ήταν ο Φοίβος, η Έλλη Κοκκίνου, με την οποία ο τραγουδιστής εμφανίζεται αυτή την περίοδο με μεγάλη επιτυχία στο Fantasia, καθώς και οι ποδοσφαιριστές Τάσος Μπακασέτας και Τάσος Χατζηγιοβάνης.

Η έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη για τα γενέθλιά του – Ποιοι ήταν εκεί

Το «παρών» έδωσαν ακόμη η αδελφή του, Μορφούλα, η Κρυσταλλία, ο παραγωγός του Σπύρος Ποταμόπουλος, αλλά και συνεργάτες του από την Panik Records.

Η έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη για τα γενέθλιά του – Ποιοι ήταν εκεί

Ο Πέτρος Ιακωβίδης διανύει παράλληλα μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο στα επαγγελματικά του, έχοντας κυκλοφορήσει πρόσφατα το νέο του τραγούδι «Παγκόσμιο Φαινόμενο», που έχει ήδη ξεχωρίσει.

Η έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη για τα γενέθλιά του – Ποιοι ήταν εκεί

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ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
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