Μια όμορφη έκπληξη περίμενε τον Πέτρο Ιακωβίδη κατά τη διάρκεια της βραδινής του εξόδου με αγαπημένα πρόσωπα, καθώς φίλοι και συνεργάτες του φρόντισαν να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής και δημιουργός βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Γλυφάδα, έχοντας στο πλευρό του ανθρώπους με τους οποίους συνδέεται τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Παρότι τα γενέθλιά του ήταν την περασμένη εβδομάδα, οι φίλοι του δεν άφησαν την ευκαιρία να περάσει και του ετοίμασαν μια μικρή έκπληξη.

Κάποια στιγμή εμφανίστηκε μια τούρτα και ο Πέτρος Ιακωβίδης έσβησε τα κεράκια, δεχόμενος τις ευχές των αγαπημένων του ανθρώπων. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ζεστό και χαλαρό, με τον ίδιο να χαμογελά και να απολαμβάνει τη βραδιά.

Στην παρέα του βρέθηκαν αρκετά γνωστά πρόσωπα. Ανάμεσά τους ήταν ο Φοίβος, η Έλλη Κοκκίνου, με την οποία ο τραγουδιστής εμφανίζεται αυτή την περίοδο με μεγάλη επιτυχία στο Fantasia, καθώς και οι ποδοσφαιριστές Τάσος Μπακασέτας και Τάσος Χατζηγιοβάνης.

Το «παρών» έδωσαν ακόμη η αδελφή του, Μορφούλα, η Κρυσταλλία, ο παραγωγός του Σπύρος Ποταμόπουλος, αλλά και συνεργάτες του από την Panik Records.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης διανύει παράλληλα μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο στα επαγγελματικά του, έχοντας κυκλοφορήσει πρόσφατα το νέο του τραγούδι «Παγκόσμιο Φαινόμενο», που έχει ήδη ξεχωρίσει.