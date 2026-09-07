Πέτρος Ιακωβίδης: στην κορυφή του YouTube το «Παγκόσμιο Φαινόμενο»

Ξεπέρασε τα 2,4 εκατομμύρια YouTube views

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Ιακωβίδης: στην κορυφή του YouTube το «Παγκόσμιο Φαινόμενο»
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Ο Πέτρος Ιακωβίδης πρόσθεσε ακόμα μία τεράστια επιτυχία στο ενεργητικό του, καθώς το «Παγκόσμιο Φαινόμενο» κατέκτησε σε λίγες ημέρες την κορυφή του YouTube, σαρώνοντας παράλληλα τα views και τα Spotify streams.

Μέσα σε μόλις 6 ημέρες, το «Παγκόσμιο Φαινόμενο», που κυκλοφορεί από την Panik Records, ξεπέρασε τα 2,4 εκατομμύρια YouTube views και συνεχίζει διαρκώς ανοδικά, ενώ είναι σταθερά το no1 trending video αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. 

Ταυτόχρονα, το «Παγκόσμιο Φαινόμενο» ξεχωρίζει στα digital charts και στα social media, όπου αποτελεί ένα από τα πιο viral κομμάτια αυτή τη στιγμή μετρώντας πάνω από 2.000 video creations στο TikTok.

Το «Παγκόσμιο Φαινόμενο» οπτικοποιήθηκε εν πλω στην Κέρκυρα και ξεφεύγει από τη λογική ενός κλασικού music video. Με αισθητική που παραπέμπει σε editorial μόδας, ξετυλίγεται ένα cinematic lifestyle πορτρέτο του Πέτρου Ιακωβίδη, γεμάτο καλοκαίρι, αισθησιασμό και αυθεντικότητα. Ξεχωριστή θέση στο video έχει ο αγαπημένος του σκύλος, Noddy, η παρουσία του οποίου προσθέτει μια πιο παιχνιδιάρικη και ανέμελη πινελιά.

Την ίδια ώρα, ο Πέτρος Ιακωβίδης ετοιμάζεται να βάλει ξανά τη μουσική του υπογραφή στη νυχτερινή Αθήνα, καθώς επιστρέφει στο «Fantasia» από αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, μαζί με την Έλλη Κοκκίνου.

Βρείτε το «Παγκόσμιο Φαινόμενο» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/pagkosmio-fainomeno

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