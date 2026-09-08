Τανιμανίδης – Μπόμπα: Από Παρουσιαστές… Μέχρι Μάγειρες!

Στο παιχνίδι των viral ρετρό φωτογραφιών μπαίνουν όλο και περισσότεροι celebrities και κάνουν αναρτήσεις με τα αποτελέσματα του AI. Έτσι και ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα μπήκαν στο παιχνίδι δίνοντας με τον δικό τους τρόπο απάντηση σε μία ερώτηση που τους ακολουθεί εδώ και χρόνια: Θα τους δούμε άραγε κάποια στιγμή μαζί στην τηλεόραση;

Το ζευγάρι αποφάσισε να… παίξει με την ιδέα και, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε έξι διαφορετικές εκδοχές για το πώς θα μπορούσε να είναι μια κοινή τηλεοπτική τους εμφάνιση.

Ο Σάκης Τανιμανίδης μοιράστηκε τις εικόνες με τους followers του και έγραψε χαρακτηριστικά:

«11 χρόνια ζευγάρι και η ερώτηση δεν αλλάζει: “Θα κάνετε ποτέ τηλεοπτική εκπομπή μαζί;”. Δεν έχουμε μια απάντηση… έχουμε 6, με τη βοήθεια του Nano Banana στο Google Gemini! Τελικά σε ποια εκπομπή θα μας έβλεπες;»

Και κάπως έτσι, οι δυο τους μεταμορφώθηκαν ψηφιακά σε… τηλεοπτικό δίδυμο, δοκιμάζοντας διαφορετικά concepts. Από παρουσιαστές ειδήσεων με αυστηρό ύφος μέχρι πρωταγωνιστές σε χορευτικό show, το ζευγάρι έδειξε πως η φαντασία -και η τεχνητή νοημοσύνη- δεν έχουν όρια.

Οι «τηλεοπτικές προτάσεις» δεν σταματούν εκεί. Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα εμφανίζονται ακόμη σε ταξιδιωτικό concept, σε ένα retro fitness project, ενώ δεν θα μπορούσε να λείπει και η μαγειρική.

Δες τις φωτογραφίες:

Οι διαδικτυακοί τους φίλοι, φυσικά, δεν άφησαν τις εικόνες ασχολίαστες, σχολιάζοντας με χιούμορ τις διαφορετικές… τηλεοπτικές εκδοχές που δημιούργησε η τεχνητή νοημοσύνη για το αγαπημένο ζευγάρι.