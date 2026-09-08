Τανιμανίδης – Μπόμπα: Από Παρουσιαστές… Μέχρι Μάγειρες!

Τανιμανίδης – Μπόμπα: Από παρουσιαστές ειδήσεων…μέχρι μάγειρες!

Οι «τηλεοπτικές προτάσεις» δε σταματούν!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα συμμετείχαν σε viral ρετρό φωτογραφίες με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.
  • Δημιούργησαν έξι διαφορετικές εκδοχές για κοινές τηλεοπτικές εμφανίσεις, απαντώντας σε ερώτηση που τους ακολουθεί χρόνια.
  • Οι εκδοχές περιλαμβάνουν παρουσιαστές ειδήσεων, χορευτικά shows, ταξιδιωτικά concepts και μαγειρική.
  • Οι διαδικτυακοί τους φίλοι σχολίασαν με χιούμορ τις δημιουργίες της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο παιχνίδι των viral ρετρό φωτογραφιών μπαίνουν όλο και περισσότεροι celebrities και κάνουν αναρτήσεις με τα αποτελέσματα του AI. Έτσι και ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα μπήκαν στο παιχνίδι δίνοντας με τον δικό τους τρόπο απάντηση σε μία ερώτηση που τους ακολουθεί εδώ και χρόνια: Θα τους δούμε άραγε κάποια στιγμή μαζί στην τηλεόραση;

Το ζευγάρι αποφάσισε να… παίξει με την ιδέα και, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε έξι διαφορετικές εκδοχές για το πώς θα μπορούσε να είναι μια κοινή τηλεοπτική τους εμφάνιση.

Σάκης Τανιμανίδης: «Ήταν το μόνο ρίσκο που δε χρειάστηκε να σκεφτώ»

Ο Σάκης Τανιμανίδης μοιράστηκε τις εικόνες με τους followers του και έγραψε χαρακτηριστικά:

«11 χρόνια ζευγάρι και η ερώτηση δεν αλλάζει: “Θα κάνετε ποτέ τηλεοπτική εκπομπή μαζί;”. Δεν έχουμε μια απάντηση… έχουμε 6, με τη βοήθεια του Nano Banana στο Google Gemini! Τελικά σε ποια εκπομπή θα μας έβλεπες;»

Και κάπως έτσι, οι δυο τους μεταμορφώθηκαν ψηφιακά σε… τηλεοπτικό δίδυμο, δοκιμάζοντας διαφορετικά concepts. Από παρουσιαστές ειδήσεων με αυστηρό ύφος μέχρι πρωταγωνιστές σε χορευτικό show, το ζευγάρι έδειξε πως η φαντασία -και η τεχνητή νοημοσύνη- δεν έχουν όρια.

Οι «τηλεοπτικές προτάσεις» δεν σταματούν εκεί. Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα εμφανίζονται ακόμη σε ταξιδιωτικό concept, σε ένα retro fitness project, ενώ δεν θα μπορούσε να λείπει και η μαγειρική.

Δες τις φωτογραφίες:

Τανιμανίδης – Μπόμπα: Από Παρουσιαστές… Μέχρι Μάγειρες!

Τανιμανίδης – Μπόμπα: Από Παρουσιαστές… Μέχρι Μάγειρες!

Τανιμανίδης – Μπόμπα: Από Παρουσιαστές… Μέχρι Μάγειρες!

Τανιμανίδης – Μπόμπα: Από Παρουσιαστές… Μέχρι Μάγειρες!

Τανιμανίδης – Μπόμπα: Από Παρουσιαστές… Μέχρι Μάγειρες!

Οι διαδικτυακοί τους φίλοι, φυσικά, δεν άφησαν τις εικόνες ασχολίαστες, σχολιάζοντας με χιούμορ τις διαφορετικές… τηλεοπτικές εκδοχές που δημιούργησε η τεχνητή νοημοσύνη για το αγαπημένο ζευγάρι.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
 |
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
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