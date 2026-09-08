Συμφωνία για σημαντική ενίσχυση του Πολεμικού μας Ναυτικού με δύο νέες ιταλικές φρεγάτες Bergamini υπεγράφη σήμερα στη Ρώμη παρουσία του Νίκου Δένδια και του Ιταλού υπουργού Άμυνας.

Πρόκειται για δύο πολύ ισχυρά πλοία που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την επιχειρησιακή ικανότητα του στόλου μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το ρεπορτάζ είναι του απεσταλμένου του Star στη Ρώμη, Γιάννη Σωτηρόπουλου.

Στη Ρώμη έπεσαν οι τελικές υπογραφές για να αποκτήσει η χώρα μας την ιταλική φρεγάτα τύπου FREMM γενικής χρήσης Carlo Bergamini και την «αδελφή» της Virginio Fasan που είναι εξειδικευμένη στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο.

Οι δύο φρεγάτες, που στοιχίζουν 460 εκατομμύρια ευρώ στην κατάσταση που είναι σήμερα, θα αναβαθμιστούν στην Ελλάδα με τη συμμετοχή των ελληνικών ναυπηγείων και της αμυντικής μας βιομηχανίας.

«Οι FREMM είναι μονάδες υψηλών προδιαγραφών, και με τις αλλαγές που θα επιφέρουμε και ήδη συζητάμε με την εταιρεία που τις έχει κατασκευάσει, θα τις καταστήσουμε πανίσχυρες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να παραληφθεί από το Πολεμικό Ναυτικό στις αρχές του 2028 και η δεύτερη το 2029.

Πανίσχυρες οι δύο φρεγάτες Bergamini

Οι δύο πανίσχυρες φρεγάτες έχουν εκτόπισμα 6.500 τόνων, μήκος 144 μέτρων και αναπτύσσουν ταχύτητα άνω των 27 κόμβων.

Διαθέτουν τα πιο σύγχρονα συστήματα: Πυραύλους Aster, όπως και οι Belharra, τορπίλες - πυροβόλα, θέσεις για δύο ελικόπτερα, πανίσχυρα ραντάρ και σόναρ, υπέρυθρες και κάμερες νυκτός για να βλέπουν ακόμη και χωρίς ραντάρ, καθώς και ειδικά συστήματα αντιμέτρων.

Η συμφωνία προβλέπει και πενταετή τεχνική υποστήριξη, ενώ η χώρα μας συζητά με την Ιταλία την προμήθεια επιπλέον δύο τέτοιων φρεγατών.

Στην τελετή που έγινε σήμερα στο ιταλικό υπουργείο Άμυνας παραβρέθηκαν οι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Χούπης και Πολεμικού Ναυτικού Αντιναύαρχος Κατάρας, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών υποστράτηγος Μπούρας.

Νέες επιχειρησιακές δυνατότητες για το Πολεμικό Ναυτικό

Η απόκτηση των φρεγατών Bergamini ενισχύει περαιτέρω τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού μας Ναυτικού / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Η προμήθεια των δύο φρεγατών Bergamini συμβάλλει καθοριστικά στην ανανέωση, αλλά και την ενίσχυση του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Πρόκειται για δύο ισχυρά πλοία επιφανείας τα οποία αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πολεμικού μας στόλου και να αλλάξουν τις ισορροπίες τόσο στο Αιγαίο όσο και στην ανατολική Μεσόγειο, όπως τόνισε από τη Ρώμη ο απεσταλμένος του Star Γιάννης Σωτηρόπουλος.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να παραδοθεί το 2028 και η δεύτερη το 2029.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανανέωσης του στόλου μας με τις 2 Bergamini, τις 4 φρεγάτες Belharra και τις 4 εκσυγχρονισμένες φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ, αλλάζει όλο το σκηνικό και οι ισορροπίες δυνάμεων στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.