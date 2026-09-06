Η ερώτηση του Γιώργου Ευγενίδη για το Star στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ

Σε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο Πρωθυπουργός μίλησε μεταξύ άλλων για το δημογραφικό και τη στήριξη των νέων οικογενειών, την κατάσταση στο ΕΣΥ και τις παρεμβάσεις στις υποδομές, την Πολιτική Προστασία και τη διαχείριση των πυρκαγιών, αλλά και το ενδεχόμενο 13ου μισθού στο Δημόσιο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα νέα σχολικά βιβλία, απαντώντας στην κριτική περί «woke ατζέντας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ/ ΙΝΤΙΜΕ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ

Μητσοτάκης από ΔΕΘ για δημογραφικό

Αναφερόμενος στο δημογραφικό, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα με παγκόσμιες διαστάσεις, το οποίο δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά συνδέεται και με προσωπικές αποφάσεις των οικογενειών.

«Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. 'Αρα το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Έχει να κάνει και με πολύ προσωπικές αποφάσεις που λαμβάνει τόσο κάθε οικογένεια όσο και κάθε γυναίκα για το πότε και πόσα παιδιά θα αποκτήσει. Αλλά είναι και οικονομικό. Δεν κλείνουμε τα μάτια», είπε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης των οικογενειών, κάνοντας λόγο για περισσότερα voucher, βρεφονηπιακούς σταθμούς, «νταντάδες της γειτονιάς», ολοήμερα σχολεία και παρεμβάσεις για τη στέγαση.

«Αλλά η στήριξη της νέας οικογένειας, περισσότερα voucher, περισσότεροι βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι νταντάδες της γειτονιάς, ολοήμερα σχολεία, η απάντηση στο πρόβλημα της στέγης, συνδέεται σε έναν βαθμό με το δημογραφικό», πρόσθεσε.

Όπως υπογράμμισε, το δημογραφικό δεν αφορά μόνο τις γεννήσεις, αλλά και τη γήρανση του πληθυσμού.

«Το δημογραφικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα παιδιά που θα γεννηθούν. Γιατί αυτά θα μπουν στην παραγωγή σε 25 χρόνια, το δημογραφικό αφορά μια κοινωνία που γερνάει»

Μητσοτάκης από ΔΕΘ για τις αλλαγές στο ΕΣΥ

Για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις ελλείψεις προσωπικού και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στις υποδομές.

«Είναι εύλογο το ερώτημά σας, αλλά θέλω να τονίσω ότι η επένδυση που κάναμε στις υποδομές του ΕΣΥ έχει τεράστια σημασία», τόνισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις στις κτιριακές υποδομές δεν αφορούν μόνο τους ασθενείς, αλλά και τους εργαζόμενους. «Αφορά και τους εργαζόμενους γιατί οι μεν ασθενείς θα επισκεφθούν μια φορά μια δομή Υγείας αλλά ο εργαζόμενος θα εργάζεται συνέχεια εκεί», εξήγησε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ/ ΙΝΤΙΜΕ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ

Πρόσθεσε ότι έχουμε παραπάνω γιατρούς και νοσηλευτές σε σχέση με το 2019, αν και χρειαζόμαστε περισσότερους και υπάρχουν προβλήματα στις προκηρύξεις επισημαίνοντας ότι γίνεται προσπάθεια στήριξης του προσωπικού στην περιφέρεια καθώς και ότι είναι γενικότερο το πρόβλημα έλλειψης νοσηλευτών. Ακόμη, τόνισε ότι έχει στηριχθεί το εισόδημα των γιατρών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην οργάνωση των τμημάτων επειγόντων περιστατικών, στο «βραχιολάκι» και στη μείωση των αναμονών, ενώ έκανε ειδική μνεία στην πρόληψη και στις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μητσοτάκης από ΔΕΘ για τα «άλματα» στην Πολιτική Προστασία

Στο μέτωπο της Πολιτικής Προστασίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τον κρατικό μηχανισμό απέναντι στην κριτική για τη διαχείριση των πυρκαγιών. «Αν πιστεύει κάποιος ότι δεν έχουμε πυρκαγιές, έρχεται από άλλον πλανήτη», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι έχουν γίνει «άλματα στην Πολιτική Προστασία», τα οποία, όπως είπε, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Ανέφερε μάλιστα ότι, με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις, δεν υπήρξε φωτιά που να μην εντοπίστηκε έγκαιρα, εκτιμώντας ότι στο τέλος της αντιπυρικής περιόδου η Ελλάδα θα βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο των καμένων εκτάσεων.

Αναφερόμενος ειδικότερα στις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, χαρακτήρισε «θλιβερό» το γεγονός ότι, όπως είπε, απαξιώνεται η προσπάθεια που έχει γίνει.

«Η φωτιά στη Χαλκιδική είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας φωτιάς που έμοιαζε με το Μάτι. Υπήρξε υποδειγματική διαχείριση, συνεργάστηκαν όλοι», επισήμανε.

Ακόμη, αναφέρθηκε στις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Πολιτική Προστασία, επισημαίνοντας ότι έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την ενίσχυση του μηχανισμού. Όπως είπε, περισσότεροι από 1.600 δασοκομάντος έχουν ενταχθεί στο δυναμικό, ενώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν εξασφαλιστεί πόροι για ελικόπτερα, νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη, ηλεκτρονικά συστήματα και γενικότερα για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Πυροσβεστικής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ/ ΙΝΤΙΜΕ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ

«Πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι, αλλά η κλιματική κρίση είναι εδώ», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην κατάσταση που, όπως υποστήριξε, παρέλαβε η κυβέρνηση στον συγκεκριμένο τομέα. «Βρήκα μια Πολιτική Προστασία σε ένα κτίριο που θα έπεφτε με τον πρώτο σεισμό», είπε. «Κάποια στιγμή θα φύγουμε και θα παραδώσουμε κάτι καλύτερο από αυτά που παραλάβαμε», συμπλήρωσε.

Μητσοτάκης για 13ο μισθό στο Δημόσιο: «Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα»

Στο ζήτημα του 13ου μισθού στο Δημόσιο και της 13ης σύνταξης, ο πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός, απαντώντας σε ερώτηση για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης.

«Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Εάν προσθέσετε στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ καταλαβαίνετε ότι θα τινάζαμε τη μπάνκα στον αέρα και το ΠΑΣΟΚ το ξέρει πολύ καλά αυτό», είπε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε παράλληλα ότι η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη στο να υιοθετήσει προτάσεις της αντιπολίτευσης, εφόσον είναι εφαρμόσιμες. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δε θα συμφωνήσει «σε προτάσεις που είναι ανεφάρμοστες», ενώ αναφέρθηκε και στην κυβερνητική πρόταση να δοθούν 500 ευρώ έως το τέλος του 2027 σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, ως μια «προσπάθεια στήριξης του εισοδήματος των δημοσίων λειτουργών», όπως είπε.

Μητσοτάκης για τα σχολικά βιβλία – «Δεν τα γράφει ούτε η υπουργός ούτε το υπουργείο. Αν υπάρχει σφάλμα, θα διορθωθεί»

Με αφορμή τη συζήτηση για τη λεγόμενη «woke ατζέντα» και την κριτική που έχει ασκηθεί σχετικά με το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα νέα βιβλία που αναμένεται να κυκλοφορήσουν. «Έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε κι άλλες αιτίες διχασμού», ανέφερε.

Για τα νέα σχολικά βιβλία, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε η υπουργός, ούτε το υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές κι αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι που θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι αυτό»

Και αναφερόμενος συνολικά στη συζήτηση περί «woke ατζέντας», ξεκαθάρισε: «Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, δεν είναι αυτή η κυβέρνηση».