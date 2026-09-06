Ένα πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, με συνολικό κόστος που θα φτάσει τα 3,5 δισ. ευρώ έως το 2030, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βασικοί κερδισμένοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι μισθωτοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι, οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και οι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων.

Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσεις μισθών, ενισχύσεις για συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία, μέτρα για οικογένειες και αγρότες, αλλά και παρεμβάσεις για τη στέγη και το ενεργειακό κόστος.

Μέτρα με ορίζοντα τριετίας ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η εφαρμογή των μέτρων δε θα γίνει ταυτόχρονα. Ορισμένες παρεμβάσεις ξεκινούν από το φθινόπωρο του 2026, άλλες θα φανούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2027, ενώ οι αυξήσεις σε μισθούς και οι νέες φορολογικές ελαφρύνσεις θα ξεδιπλωθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Μισθωτοί: Πάνω από 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός το 2027

Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί εκ νέου το 2027 και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ, ενώ από τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 1.000 ευρώ.

Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνονται επιπλέον κατά μισή ποσοστιαία μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ενισχύοντας τις καθαρές αποδοχές.

Δημόσιοι υπάλληλοι: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ

Από τον Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Κερδισμένοι μεταξύ άλλων είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες και οι συνταχιούχοι

Παράλληλα, έως τον Ιανουάριο του 2028 οι μισθοί στο Δημόσιο θα έχουν αυξηθεί κατά επιπλέον 80 ευρώ τον μήνα μικτά, ακολουθώντας την πορεία του κατώτατου μισθού.

Συνταξιούχοι: Ενίσχυση 400 ευρώ

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2026 προβλέπεται η καταβολή της μόνιμης ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης, η οποία αυξάνεται κατά 100 ευρώ και διαμορφώνεται στα 400 ευρώ.

Η ενίσχυση αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Αγρότες: Μηδενικός φόρος έως τις 20.000 ευρώ

Ισχυρή φορολογική ελάφρυνση προβλέπεται για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Από το φορολογικό έτος 2026 μηδενίζεται ο φόρος για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Η εφαρμογή των μέτρων θα γίνει σταδιακά, ξεκινώντας από τον Νοεμβριο του 2026

Για εισόδημα 20.000 ευρώ, ο αγρότης που μέχρι σήμερα πλήρωνε φόρο 1.183 ευρώ δεν θα έχει πλέον φορολογική επιβάρυνση. Για εισόδημα 30.000 ευρώ, ο φόρος περιορίζεται στα 2.183 ευρώ από 5.083 ευρώ, με το ετήσιο όφελος να φτάνει τα 2.900 ευρώ.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μειώνονται τεκμήρια και προκαταβολή φόρου

Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες μειώνεται το τεκμαρτό εισόδημα, καθώς καταργούνται οι προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία του προσωπικού. Στην κατηγορία των συνεπών εντάσσονται όσοι έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις για POS και myDATA και δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις.

Παράλληλα, το τεκμήριο μειώνεται κατά 50% για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνεται επίσης η προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο 50% από 55% που είναι σήμερα.

Επιχειρήσεις: Τέλος επιτηδεύματος και περισσότερη ρευστότητα

Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία από το φορολογικό έτος 2028 θα μειώνεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο, έως ότου φτάσει στο 50% από 80% σήμερα.

Το τέλος επιτηδεύματος καταργείται από το 2027 για νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκαταστήματα εκτός Αττικής, με την εξαίρεση της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Στην Αττική θα μειωθεί κατά 50% το 2028 και θα καταργηθεί πλήρως το 2029.

Παράλληλα, 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης μεταφέρονται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από αυτά, 1,1 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε δανειοδοτικά εργαλεία και 400 εκατ. ευρώ σε εγγυοδοτικά.

Ο χρόνος απόσβεσης των δαπανών για την ανανέωση εξοπλισμού περιορίζεται επίσης από τα 10 στα 6 χρόνια. Ωστόσο, για εισοδήματα μελών διοικητικών συμβουλίων και ανώτερων στελεχών από διανομές κερδών άνω των 60.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται από 5% σε 15%.

Τρίτεκνοι και πολύτεκνες οικογένειες

Από το φορολογικό έτος 2027 μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος για τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ αυξάνεται σημαντικά το αφορολόγητο όριο.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί το επίδομα γέννησης. Έτσι, για το τέταρτο παιδί διαμορφώνεται στα 4.500 ευρώ και για το πέμπτο στα 5.500 ευρώ.

«Κουμπαράς» για τη νέα γενιά

Νέο αποταμιευτικό εργαλείο προβλέπεται για παιδιά έως δύο ετών. Το Δημόσιο θα καταθέτει σε ειδικό λογαριασμό ποσό ίσο με εκείνο που καταβάλλουν οι γονείς, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο.

Το ανώτατο όριο θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό, όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 χρόνια, το συσσωρευμένο ποσό μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.

Αναπηρικά επιδόματα

Από το 2027 καθιερώνεται τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων. Η παρέμβαση αφορά περίπου 218.000 δικαιούχους, με το μέσο ετήσιο όφελος να υπολογίζεται σε 220 ευρώ.

Στέγη: «Σπίτι μου ΙΙΙ» και αλλαγές στη Golden Visa

Τον Ιανουάριο του 2027 προγραμματίζεται η έναρξη του νέου κύκλου του «Σπίτι μου», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, με στόχο να αποκτήσουν κατοικία περίπου 20.000 νοικοκυριά, με έμφαση στα νέα ζευγάρια.

Την ίδια ώρα, αυξάνεται από 3% σε 15% ο φόρος μεταβίβασης για αγορές κατοικιών από πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΝΦΙΑ: Περισσότεροι οικισμοί χωρίς φόρο

Από το 2027 διευρύνεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς. Το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται στους 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία φτάνει στους 2.200.

Η ρύθμιση αφορά 650.000 ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε οικισμούς που πληρούν τα συγκεκριμένα πληθυσμιακά κριτήρια.

Ρεύμα: Στόχος μείωσης της χονδρικής τιμής κατά 30%

Στο ενεργειακό μέτωπο, ο κυβερνητικός στόχος είναι η μείωση κατά 30% της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος την περίοδο 2027-2029.

Από τον Ιανουάριο του 2027 μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ξεκινά ήδη από το φθινόπωρο του 2026. Στις 30 Νοεμβρίου προβλέπεται η καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2027 ενεργοποιούνται, μεταξύ άλλων, η φορολογική ελάφρυνση για τους τρίτεκνους, η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων και η μείωση των χρεώσεων Κοινής Ωφέλειας.

Τον Απρίλιο του 2027 έρχεται η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, μαζί με τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Στο τέλος του 2027 θα καταβληθεί για πρώτη φορά το μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους.