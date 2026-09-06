Γλυκά Νερά: Σοβαρό τροχαίο με πατίνι - Σε σοβαρή κατάσταση 16χρονος

Παρασύρθηκε από ΙΧ

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Γλυκά Νερά, όταν 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται.

Κάρπαθος: Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» 12χρονος – Έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Βυτίνας, λίγο μετά τις 22:30. Το αυτοκίνητο οδηγούσε 19χρονος, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση παραμένουν υπό διερεύνηση.

Αμέσως μετά το περιστατικό στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 16χρονο και τον μετέφερε στο ΚΑΤ. Ο ανήλικος φέρεται να έχει υποστεί κατάγματα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ηλεκτρικά πατίνια μόνο για τους 17 και άνω με υποχρεωτική ασφάλιση

Ο 19χρονος οδηγός του ΙΧ υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του ατυχήματος.

Το νέο τροχαίο επαναφέρει στο προσκήνιο την ασφάλεια των ανηλίκων που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια.

Μητσοτάκης για ηλεκτρικά πατίνια: Πρώτα η ασφάλεια των παιδιών

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την ΠΟΕΔΗΝ, περισσότεροι από 150 ανήλικοι είχαν τραυματιστεί από ηλεκτρικά πατίνια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Για το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, εκ των οποίων δύο ήταν θανατηφόρα.
 

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