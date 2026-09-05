Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα από το σημείο της συντριβής του Phantom/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Σε κολώνα φέρεται να προσέκρουσε το μοιραίο Phantom, πριν καταπέσει περίπου 6 χλμ. μακριά από το αεροδρόμιο της Τανάγρας.

Η δημοσιογράφος του Star, Κατερίνα Ρίστα, που βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας, μετέδωσε στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τις μαρτυρίες για την αλληλουχία των γεγονότων της τραγικής πρόσκρουσης, που οδήγήσε στον θάνατο των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Το Phantom βρίσκεται ακριβώς πίσω από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Πετούσε χαμηλά και στην περιοχή εκείνη την ώρα έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Ξαφνικά ακούστηκε ένας εκκωφαντικός ήχος. Οι αυτόπτες μάρτυρες λένε πως φάνηκε να προσκρούει σε κάποια κολώνα το

αεροσκάφος."Ξύρισε" τις κορυφές των δέντρων», περιέγραψε η Κατερίνα Ρίστα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα συντρίμμια άρχισαν να πέφτουν "βροχή" άλλα στις ταράτσες των διάσπαρτων σπιτιών που βρίσκονται στην περιοχή και άλλα σε βεράντες και κήπους.

Η άτρακτος φαίνεται να κόπηκε στη μέση, όπως περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, ενώ συντρίμμια υπάρχουν διάσπαρτα σε μεγάλη ακτίνα από το σημείο της συντριβής, όπου βρίσκεται και το εργοστάσιο.

«Ακούστηκε ο θόρυβος ότι έρχεται πολύ χαμηλά και μετά η έκρηξη. Φωνάζω εγώ "Μπείτε μέσα γρήγορα". Κοιτάω από την μπαλκονόπορτα. Είχε πιάσει παντού φωτιά. Καιγόμασταν, πέφτανε από τον ουρανό σιδερικά και μας έκαιγαν. Και ήταν ρε παιδιά, λες και ήμουν ζωντανά μέσα σε μια ταινία δράσης που προσπαθούσα να σωθώ», περιέγραψε γυναίκα που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

«Ήταν τεράστια η φλόγα. Και μετά πέφτανε συντρίμμια δεξιά και αριστερά μας. Είδα κάτι, πρέπει να ήταν σαν τουρμπίνα. Έφυγε από δεξιά και είδα το μισό αεροσκάφος φλεγόμενο που πήγαινε προς τα αριστερά μου. Ήταν αρκετά μακριά από εκεί που γίνεται το σόου. Δεν πιστεύω ότι ήταν πολύ ψηλά. Απλά πρέπει να έχασε ύψος πάνω από τον λόφο για κάποιο λόγο», περιέγραψε στο Star αυτόπτης μάρτυρας.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι οι δύο πιλότοι επεδίωξαν να απομακρύνουν το αεροσκάφος από το αεροδρόμιο της Τανάγρας, όπου υπήρχαν χιλιάδες θεατές.

Σμηναγός και επισμηναγός οι πιλότοι του μοιραίου Phantom

Οι δύο πιλότοι που συμμετείχαν στην αεροπορική επίδειξη, ένας επισμηναγός κι ένας σμηναγός, ήταν πολύ έμπειροι, με χιλιάδες ώρες πτήσης στο συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους.

«Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow Athens Flying Week 2026, κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ και Σμηναγού (Ι) Δ.Π.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Σε μήνυμα που δημοσίευσε στα social media o υπουργός, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πιλότων.

«Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια», σημείωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.