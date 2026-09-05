Νέος Κουβαράς Αττικής: Υπό έλεγχο η φωτιά - Εντοπίστηκε σορός σε ΙΧ

Δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα στην επιχείρηση κατάσβεσης

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκε σορός αγνώστων στοιχείων σε ΙΧ κατά την κατάσβεση φωτιάς στον Νέο Κουβαρά Αττικής.
  • Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
  • Στην επιχείρηση συμμετείχαν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
  • Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών συνέβαλε στην ταχεία κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε μέσα σε ΙΧ κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στον Νέο Κουβαρά Αττικής. 

Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο μετά από την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. 

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

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