Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε μέσα σε ΙΧ κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στον Νέο Κουβαρά Αττικής.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε εντός ΙΧΕ αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής #πυρκαγιάς στο Νέο Κουβαρά Αττική η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο μετά από την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.