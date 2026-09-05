10 χρόνια από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη / Βίντεο «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Μια εξομολόγηση καρδιάς έκανε ο Αντώνης Ρέμος, μιλώντας για τον αξέχαστο Παντελή Παντελίδη, τη σχέση που διατηρεί με την οικογένειά του, αλλά και την ιδιαίτερη συνάντηση που είχε με τη μητέρα του, Αθηνά.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους δημοσιογράφους Θανάση Φουσκίδη και Εύη Σπανού για το ένθετο Secret, ο αγαπημένος καλλιτέχνης -που είχε συνεργαστεί στενά και συνδεθεί με βαθιά φιλία με τον Παντελή- αποκάλυψε μια τυχαία, αλλά έντονα συγκινησιακή συνάντηση που είχε στη Γλυφάδα με την κυρία Αθηνά και τα αδέλφια του αδικοχαμένου τραγουδιστή.

Ο Παντελής Παντελίδης με τον Αντώνη Ρέμο / NDP Photo Agency

Όπως ανέφερε ο ίδιος με απόλυτη ειλικρίνεια, η στιγμή αυτή στάθηκε αφορμή για να ελαφρύνει το κλίμα και να αφεθούν πίσω παλιές σκιές:

«Ήταν σοκαριστικό και άβολο στην αρχή αλλά μετά αγκαλιαστήκαμε σφιχτά. Μας αγκάλιασε η κυρία Αθηνά και την αγκαλιάσαμε κι εμείς. Συμφωνήσαμε ότι θα βρεθούμε για να μιλήσουμε και να αποκαταστήσουμε κάποιες παρεξηγήσεις. Της έδωσα μια υπόσχεση: πολύ σύντομα, μόλις περάσει αυτή η χρονιά, να είμαστε καλά και αν διοργανώσουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή για τον Παντελή» ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος.

10 χρόνια χωρίς τον Παντελή Παντελίδη

Ο Παντελής Παντελίδης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στις 18 Φεβρουαρίου 2016. Τον περασμένο Φεβρουάριο συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από τον χαμό του, με τη μητέρα του να συγκινεί το πανελλήνιο μέσα από μια λιτή αλλά σπαρακτική ανάρτηση.

Ο Αντώνης Ρέμος δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη και τον σεβασμό που τρέφει για εκείνον. Μάλιστα, τον Νοέμβριο του 2025, όταν το όνομα του Παντελή ήρθε ξανά στο προσκήνιο, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Δεν πρόκειται να τον ξεχάσουμε τον Παντελή» και «Ήμουν πάρα πολύ κοντά του».