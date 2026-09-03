Ο ζεν πρεμιέρ του ελληνικού κινηματογράφου, Αλέκος Αλεξανδράκης, έζησε μία πολυτάραχη ζωή, ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας τέσσερις φορές, ενώ απέκτησε και δύο παιδιά.

Ο ζεν πρεμιέρ του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου, Αλέκος Αλεξανδράκης, έζησε μία πολυτάραχη ζωή, ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας τέσσερις φορές, ενώ απέκτησε και δύο παιδιά / Φωτογραφία: Finos Film

Ο σπουδαίος ηθοποιός, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο ελκυστικούς άνδρες της εποχής του, εκτός από τις μεγάλες του επιτυχίες στον κινηματογράφο, υπήρξε μεγάλος καρδιοκατακτητής.

Στον τέταρτο γάμο του το 1964, με την Ελβετή Βερένα Γκάουερ, απέκτησε δύο παιδιά, τον Βάσια και τη Γιοχάνα, ενώ οι τρεις προηγούμενοι γάμοι του Αλέκου Αλεξανδράκη ήταν με τις Μαρτζ Βάλβη, Κλοντ Σαμπαντού και Αλίκη Γεωργούλη.

Τέλος, έναν μεγάλο έρωτα έζησε με την επίσης ηθοποιό Νόνικα Γαληνέα, μία σχέση που διήρκησε 21 ολόκληρα χρόνια, αλλά δεν παντρεύτηκαν ποτέ.

Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέξου Αλεξανδράκη, Γιοχάνα και Βάσιας

Ο Βάσιας Αλεξανδράκης γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου του 1965. Δεν ακολούθησε τα χνάρια της υποκριτικής του αείμνηστου ηθοποιού, με εκείνον να έχει αποφασίσει να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρόλα αυτά, έχει πραγματοποιήσει κάποιες δημόσιες εμφανίσεις στο παρελθόν.

Ο Βάσιας Αλεξανδράκης (2013) / Φωτογραφία: NDP

Ο Βάσιας Αλεξανδράκης και η Νόνικα Γαληνέα (2007) / Φωτογραφία: NDP

Η Αμαλία Μουτούση και ο Βάσιας Αλεξανδράκης (2007) / Φωτογραφία: NDP

Η αδελφή του Βάσια Αλεξανδράκη και επίσης κόρη του Αλέκου Αλεξανδράκη από το γάμο του με τη Βερένα Γκάουερ, Γιοχάνα, έχει αποκτήσει τρία παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι.

Η κόρη του Αλέκου Αλεξανδράκη, Γιοχάνα / Φωτογραφία: Instagram.com

Η κόρη του Αλέκου Αλεξανδράκη, Γιοχάνα / Φωτογραφία: Instagram.com

Η Γιοχάνα τον Σεπτέμβριο του 2020 είχε κατέβει στο στίβο της πολιτικής, διεκδικώντας τις ψήφους των πολιτών στην ελβετική πόλη Φλαβίλ, όπου ζει με την οικογένειά της.

Η Γιοχάνα Αλεξανδράκη μοιράζεται με τους followers της φωτογραφίες μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας αρκετά στιγμιότυπα με τα παιδιά της και εγγόνια του Αλέκου Αλεξανδράκη.

Η κόρη του Αλέκου Αλεξανδράκη, με την κόρη της και εγγονή του αείμνηστου ηθοποιού / Φωτογραφία: Instagram.com

Τα εγγόνια του Αλέκου Αλεξανδράκη / Φωτογραφία: Instagram.com

Οι γιοι της κόρης του Αλέκου Αλεξανδράκη / Φωτογραφία: Instagram.com

Όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες, τα παιδιά της κόρης του Αλέκου Αλεξανδράκη, μοιάζουν εκπληκτικά στον παππού τους, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή στις 8 Νοεμβρίου του 2005.