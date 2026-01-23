Aλέκος Αλεξανδράκης: Η σπάνια φωτογραφία με την Ελβετίδα σύζυγό του

O απόλυτος ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου, Αλέκος Αλεξανδράκης, έζησε μια γεμάτη ζωή που χώρεσε τέσσερις γάμους και έναν μεγάλο έρωτα. Σε ένα σπάνιο φωτογραφικό στιγμιότυπο που ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας, ποζάρει χαμογελαστός με την τέταρτη σύζυγό του, την Ελβετίδα Βερένα Γκάουερ και τα παιδιά τους.

Όπως αναφέρει στη λεζάντα της φωτογραφίας ο Άρης Λουπάσης: «Ο Αλέκος Αλεξανδράκης το 1969 με την τέταρτη σύζυγο του Ελβετίδα Βερένα Γκάουερ και τα παιδιά του, τον Βάσια και τη νεογέννητη Γιοχάνα, σε όμορφες οικογενειακές στιγμές. Ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός με μια τεράστια πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο για περισσότερο από πενήντα χρόνια, από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του καθιερώνεται ως ο μεγαλύτερος γόης της εποχής με τέσσερις γάμους και αμέτρητες κατακτήσεις με τις ωραιότερες γυναίκες της εποχής. Γνήσιος τζέντελμαν με κοσμοπολίτικο αέρα και εκλεπτυσμένο στυλ, το ’49 ως ανερχόμενος ηθοποιός στην ηλικία των είκοσι ενός ετών, θα λάβει την πρώτη του κριτική :"Επιτέλους ένας εραστής στο ελληνικό θέατρο"».

Δείτε τη φωτογραφία του Αλέκου Αλεξανδράκη

Αλέκος Αλεξανδράκης: Οι τέσσερις γάμοι και ο μεγάλος έρωτας

Ο αγαπημένος και γοητευτικός ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου, είχε τρομερή απήχηση στον γυναικείο πληθυσμό. Στη γοητεία του είχε υποκύψει πρώτη η Έλλη Λαμπέτη με την οποία διατηρούσαν δεσμό στα ξεκινήματά του για περίπου έξι μήνες. Ο δεσμός τους δεν κράτησε πολύ, καθώς ο Αλεξανδράκης προτίμησε να ακολουθήσει την Κατερίνα Ανδρεάδη σε μία περιοδεία. Η σχέση του με τη Λαμπέτη τελείωσε με έναν καυγά και πικρά λόγια. Τον επόμενο χρόνο, εκείνος πήγε στο καμαρίνι της με σκοπό να τη συγχαρεί για την «Πεγκ», με την Έλλη να τον προσπερνά, παριστάνοντας πως δεν τον είδε.

Στο Σουδάν γνώρισε την πρώτη του σύζυγο Μαρτζ Βάλβη, με την οποία παντρεύτηκε λίγο αργότερα στην Αθήνα.Ο γάμος τους κράτησε τρία χρόνια, όσο κι ο δεύτερος με την Κλοντ Σαμπαντού, μια πανέμορφη Γαλλίδα. Το 1956 παντρεύτηκε την ηθοποιό Αλίκη Γεωργούλη. Μαζί ανέβασαν το «Πικνίκ» στο θέατρο «Γκλόρια» της Πλατείας Αμερικής, ενώ συμμετείχαν από κοινού σε πορείες ειρήνης και δημοκρατικά συλλαλητήρια. Ύστερα από τέσσερα χρόνια χώρισαν.

Ο Αλέκος Αλεξανδράκης με την τρίτη σύζυγό του ηθοποιό, Αλίκη Γεωργούλη

Ο τέταρτος γάμος του ήταν με την Ελβετή Βερένα Γκάουερ. Στα πέντε χρόνια που κράτησε ο γάμος τους απέκτησαν δύο παιδιά. Το 1969 γνώρισε τη Νόνικα Γαληνέα, με την οποία πρωταγωνίστησε στην πετυχημένη σειρά «Ο παράξενος ταξιδιώτης». Την ερωτεύτηκε βαθιά και η σχέση τους κράτησε 21 ολόκληρα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, δεν παντρεύτηκαν ποτέ.

Την αρχή της σχέσης τους, την περιέγραψε η ίδια η ηθοποιός, στη βιογραφία της («Η ζωή μου», εκδ. Λιβάνη): «Με τον Αλέκο, πρωτοδουλέψαμε μαζί στο θέατρο Μετροπόλιταν της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στα "Μεγάλα Χρόνια" του Γεωργίου Ρούσσου, ένα έργο για τη ζωή του Διονυσίου Σολωμού, που το σκηνοθετούσε ο Αλέξης Μινωτής. Πολύ μεγάλος θίασος. Εγώ έπαιζα την Κοντέσα Σολωμού. Μοιραζόμουν το ίδιο καμαρίνι με την Τριανταφυλλίδη. Ένα βράδυ, στις 29 Ιουνίου 1969, μέρα Σάββατο, βγαίνοντας απ' το καμαρίνι μας, με κλείδωσε μέσα και έφυγε».

«Άρχισα να φωνάζω. Ο φύλακας δεν υπήρχε περίπτωση να με ακούσει. Αν και φορούσε διπλά ακουστικά, ήταν θεόκουφος. Και με άκουσε ο Αλεξανδράκης από τη μάντρα -δυο τετράγωνα πιο κάτω- όπου είχε πάει να πάρει το αυτοκίνητό του. Γύρισε πίσω και μου άνοιξε μαζί με το φύλακα, γιατί η άλλη είχε βάλει λουκέτο».

«Του είπα πως δεν είχα αυτοκίνητο - παρόλο που είχα, ένα κάμπριο Triumph διθέσιο, το οποίο μόλις είχα πάρει. Το είχα στην ίδια μάντρα που είχε κι εκείνος το δικό του, αλλά μια και ο Αλέκος έμενε στη Γλυφάδα κι εγώ στον Αστέρα της Γλυφάδας με πήγε εκείνος. Στη διαδρομή έτρεμα ολόκληρη από τρακ και νόμιζα πως θα τρελαινόμουν. Όταν βγήκε απ' το αυτοκίνητο για να με καληνυχτίσει, του είπα (πώς το τόλμησα ούτε ξέρω): ''Φίλησέ με''. Εκείνος μου είπε: "Ασ' το καλύτερα'', και το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι βρεθήκαμε κάτω από ένα δέντρο, ενώ τ' αυτοκίνητα περνούσαν το ένα πίσω απ' τ' άλλο, ρίχνοντας τα φώτα τους πάνω μας…»

«Αυτό, για τον Αλέκο σήμαινε μόνο ένα πράγμα: Ότι ο γάμος του με τη Βερένα είχε τελειώσει. ''Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πως είχε έρθει το τέλος αυτού του γάμου. Αλλά, ήταν και πάρα πολύ δύσκολο να αποχωριστώ τα παιδιά μου. Όλα όμως έγιναν με αξιοπρέπεια…"»

Με τη Νόνικα Γαληνέα έμειναν μαζί ως το 1991 – μια χρυσή εικοσαετία, και όταν η σχέση τους τελείωσε -ήρεμα, χωρίς σκάνδαλα ή δράματα-, ο Αλέκος Αλεξανδράκης αποφάσισε να ζήσει μόνος. «Αισθάνθηκα πως είχα μεγαλώσει αρκετά για να συνεχίσω με κάποια άλλη γυναίκα στο πλευρό μου», όπως είχε ο ίδιος εξομολογηθεί.

