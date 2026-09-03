Φωτιά τώρα στο Καλοχώρι Χαλκίδας - Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (αρχείου)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 3/9 στο Καλοχώρι Χαλκίδας.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 8 πυροσβέστες, 5 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
  • Ο Δήμος Χαλκιδέων παρέχει υποστήριξη με υδροφόρες.
  • Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Ευβοίας διερευνά τις αιτίες της πυρκαγιάς.

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης 3/9 σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι, στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Χαλκιδέων με υδροφόρες.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

 

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