Φωτιά τώρα στο Καλοχώρι Χαλκίδας - Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης 3/9 σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι, στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Χαλκιδέων με υδροφόρες.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.