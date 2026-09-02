Θέλετε να πραγματοποιήσετε ένα road trip στην Ελλάδα και να απολαύσετε χαλαρές διακοπές τον Σεπτέμβριο;

Ο μήνας αυτός αποτελεί μία από τις πιο όμορφες περιόδους για ταξίδι με το αυτοκίνητο, αφού θα φτάσετε στον προορισμό σας πιο άνετα, καθώς οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει στη βάση τους μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Επίσης, συνδυάζει και την ευελιξία στη μετακίνηση, αφού δε χρειάζεται να οργανώσετε το ταξίδι σας βασιζόμενοι σε κάποιο δρομολόγιο πλοίου.

Θέλετε να πραγματοποιήσετε ένα road trip στην Ελλάδα και να απολαύσετε χαλαρές διακοπές τον Σεπτέμβριο; Δείτε πού να πάτε / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Εμείς σας προτείνουμε τα πιο όμορφα μέρη για να περάσετε τις πιο αξέχαστες διακοπές. Θάλασσα και βουνό συνδυάζονται αρμονικά και το πιο σημαντικό, μπορείτε, ανάλογα με τις ημέρες που έχετε διαθέσιμες, να επισκεφθείτε πάνω από έναν προορισμούς, ανάλογα με την ταξιδιωτική εμπειρία που αναζητάτε.

Η Εύβοια είναι ο τόπος όπου θα περάσετε υπέροχες διακοπές με αυτοκίνητο σε ένα ορεινό ή παραθαλάσσιο χωριό, θα χαλαρώσετε στη φύση, θα απολαύσετε γευστικές συνταγές και θα πιείτε τον καφέ σας με υπέροχη θέα.

Είναι ο ιδανικός προορισμός με αυτοκίνητο, καθώς βρίσκεται κοντά στην Αθήνα και συνδυάζει απόλυτα το ορεινό και το θαλάσσιο στοιχείο. Τα γραφικά χωριά της και οι παραμυθένιες παραλίες με τα σμαραγδένια νερά θα σας μαγέψουν από την πρώτη στιγμή. Κάποιες από τις παραλίες «στολίδια» του τόπου αυτού είναι οι: Αγία Άννα, Χιλιαδού, Κάλαμος, Βύθουρη, Παραλία Αγίου Δημητρίου, Αρμυρίχι, Λιμνιώνας, Πετάλη, Μουρτερή, Κορασίδα, Νημποριό και Ζάρακες.

Ενώ από στα πιο γραφικά χωριά της συγκαταλέγονται τα: Στενή, Στρόπωνες, Ζάρακες, Κύμη, Ενορία, Ωρεοί, Καμπιά, Πλατανιστός κ.ά.

Η πρόσβαση στο νησί της Εύβοιας γίνεται με αυτοκίνητο, ακολουθώντας την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, με κατεύθυνση προς τη Χαλκίδα. Διασχίζετε μία από τις δύο γέφυρες της Χαλκίδας (την παλιά συρταρωτή ή τη νέα καλωδιωτή) και βρίσκεστε στο νησί.

Μην αμελήσετε να απολαύσετε τοπικές συνταγές όπως ευβοιώτικο τηγανητό τυροπιτάρι, γκόγκλιες, κοτόπουλο με ελιές, σεσκουλόπιτα, βουλωτό αρνί και ψαροκεφτέδες με θαλάσσια ανεμώνη.

Ένα ακόμη πανέμορφο νησί της Ελλάδας, το οποίο μπορείτε να επισκεφθείτε οδικώς. Η Λευκάδα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στο Ιόνιο Πέλαγος, αφού διαθέτει εντυπωσιακά φυσικά τοπία, καθώς και κάποιες από τις πιο παραμυθένιες παραλίες της Μεσογείου.

Κάποιες από αυτές είναι οι: Κάθισμα, Μύλος, Πευκούλια, Γύρα, Άγιος Νικήτας, Καλαμίτσι, Εγκρεμνοί, Πόρτο Κατσίκι, Νυδρί και Αγιοφύλλι.

Όσον αφορά τους οικισμούς τoυ νησιού, must visit είναι οι: Χώρα, Άγιος Νικήτας, Νυδρί, Μαδουρή, Σύβοτα, Βασιλική και Καρυά.

Η Λευκάδα ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη και βρίσκεται μόνο 4,5 ώρες οδικώς από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το νησί απέχει περίπου 380 χλμ. από την Αθήνα και 375 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη.

Δοκιμάστε οπωσδήποτε τις τοπικές συνταγές του νησιού όπως κόκορα παστιτσάδα, μακαρονόπιτα, λαχανόπιτα, ρυζόπιτα, φάβα από λαθούρι Καρυάς και λαδοκούλουρα.

Πρόκειται για ένα road trip που θα σας μείνει αξέχαστο, αφού ο τόπος αυτός συνδυάζει το ίδιο ειδυλλιακά τις διακοπές όλες τις εποχές του χρόνου, προσφέροντας πεντακάθαρη θάλασσα και πανέμορφη φύση. Ο λόγος για το μαγευτικό Πήλιο και τα απαράμιλλης ομορφιάς χωριά του: Φύση, όμορφες εικόνες, μοναδικές τοπικές συνταγές και διαμονή σε παραδοσιακούς ξενώνες.

Κατά την επίσκεψή σας στο Πήλιο, μην αμελήσετε να επισκεφθείτε τα γραφικά χωριά του όπως, Πορταριά, Τσαγκαράδα, Άγιος Λαυρέντιος και Μακρινίτσα, Πουρί, Κεραμίδι, Μούρεσι, Κισσός, Μηλιές και Βιζίτσα.

Οι πιο όμορφες παραλίες που είναι must για βουτιές τον Σεπτέμβριο είναι οι: Μυλοπόταμος, Φακίτρα, Άγιοι Σαράντα, Νταμούχαρη, Χορευτό και Άγιος Ιωάννης.

Απολαύστε τοπικές συνταγές όπως σπετζοφάι, μπουμπάρι, μοσχαράκι κατσαρόλας με πηλιορείτικους καρπούς, άγρια χόρτα τσιγαριστά με αυγά και τραχανά με λουκάνικο και σπετζάκια.

Με το αυτοκίνητο από την Αθήνα θα φτάσετε σε περίπου 3,5 ώρες (320 χλμ.), ενώ από τη Θεσσαλονίκη σε περίπου 2 ώες (217 χλμ.).

Μία άλλη επιλογή για road trip τον Σεπτέμβριο είναι η Μονεμβασιά. Στο μέρος αυτό ο ταξιδιώτης νιώθει σα να κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο, θαυμάζοντας τα αξιοθέατα της περιοχής, το μεσαιωνικό κάστρο, τις παλιές εκκλησίες, τα γραφικά ψαροχώρια και τα αρχοντικά σπίτια που δίνουν άλλη χάρη στον τόπο.

Κάντε βουτιά στα τιρκουάζ νερά με τις χρυσαφένιες αμμουδερες παραλιες που βρίκονται κοντά στη Μονεβασιά, όπως είναι οι: Πορί, Παχιά Άμμος, Μπαλογκέρι, Μάγγανο, Βλυχάδα, Τηγάνια, Αρχάγγελος και Ξιφιάς.

Για να φτάσετε στη Μονεμβασιά, ακολουθήστε τον αυτοκινητόδρομο Α7 (Αθηνών - Κορίνθου - Τρίπολης) και στη συνέχεια κατευθυνθείτε προς Σπάρτη. Από Σπάρτη συνεχίζετε προς Μολάους και έπειτα φτάνετε στη Μονεμβασιά. Η διαδρομή θα διαρκέσει περίπου 4,5 ώρες (300 χλμ).

Μην αμελήσετε να δοκιμάσετε γκόγκες (παραδοσιακό ζυμαρικό σε σχήμα κοχυλιού από αλεύρι, νερό και αλάτι, σερβιρισμένο συχνά με καυτό ελαιόλαδο και μυζήθρα), σαΐτες (τηγανητές πίτες) και τα δημοφιλή αμυγδαλωτά Μονεμβασιάς (παραδοσιακά γλυκίσματα με βάση το αμύγδαλο, ροδόνερο και ζάχαρη άχνη).

Το Γαλαξίδι απέχει λιγότερο από 3 ώρες οδικώς από την Αθήνα (216 χλμ) και αποτελεί μία πολύ ωραία επιλογή για μία σύντομη καλοκαιρινή απόδραση με το αυτοκίνητο τώρα τον Σεπτέμβριο. Το γραφικό λιμανάκι και ο παραδοσιακός χαρακτήρας του Γαλαξιδίου με τα στενά σοκάκια και τα καλοδιατηρημένα παλιά σπίτια, καθώς και οι αρκετές επιλογές για μικρές αποδράσεις στα αξιοθέατα της γύρω περιοχής, έχουν κάνει την περιοχή ιδιαίτερα δημοφιλή.

Οι παραλίες στο Γαλαξίδι θεωρούνται οι καλύτερες της περιοχής. Οργανωμένες ή όχι, με βότσαλο ή άμμο, οι παραλίες του Γαλαξιδίου φέρνουν κοντά στη θάλασσα τους επισκέπτες ενός κατεξοχήν ορεινού προορισμού, όπως είναι ο Παρνασσός, η Οίτη και η Γκιώνα. Οι πιο γνωστές από αυτές είναι οι: Παραλία Ναυτικού Ομίλου Γαλαξιδίου, Κεντρί, Ανεμοκάμπι, Ξιδού, Καλαφάτης, Αμμούδα, Βίδαβη (Άγιοι Πάντες), Προφήτης Ηλίας, παραλίες Βόιδακα και Άγιος Βασίλειος.

Προτού αποχωρήσετε από το Γαλαξίδι μην αμελήσετε να απολαύσετε γαλαξιδιώτικο ραβανί.

H Πύλος είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός στη δυτική Πελοπόννησο και απέχει 3,5 ώρες οδικώς από την Αθήνα. Πρόκειται για μία ιδανική πρόταση για road trip τώρα τον Σεπτέμβριο, αφού το μέρος είναι ιδανικό για τις χαλαρωτικές διακοπές που χρειάζεστε.

Με το που θα φτάσετε θα εντυπωσιαστείτε με τη νησιώτικη εικόνα της, τη σημαντική Ιστορία της και τα ψηλά ολόλευκα κτίρια με τις κεραμιδένιες στέγες που καθρεφτίζονται στα σχεδόν ακίνητα νερά του λιμανιού. Πρόκειται για μία παραθαλάσσια κωµόπολη µε απίστευτη ομορφιά.

Επισκεφθείτε το Νιόκαστρο, το κάστρο που έχτισαν στην είσοδο του κόλπου οι Τούρκοι για να εμποδίζουν την πρόσβαση σε αυτόν, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέτα της περιοχής. Must to see είναι και η Σφακτηρία, το μικρό νησάκι που «κλείνει» την είσοδο του κόλπου στον οποίο διαδραματίστηκε η ιστορική ναυμαχία του Ναυαρίνου. Θα σας μείνει αξέχαστος ένας παραθαλάσσιος περίπατος με τη θέα της αμφιθεατρικά κτισμένης πόλης από μακριά.

Τέλος, οι παραλίες της περιοχής, με πρώτη τη Βοϊδοκοιλιά με τη λευκή άμμο και τα γαλαζοπράσινα νερά και οι φανταστικές αμμουδιές του Ρωμανού και του Πετροχωρίου, τα χιλιόμετρα χρυσαφένιας αμμουδιάς που απλώνονται γύρω από τη Φοινικούντα και η άλλη γιγάντια αμμουδιά με τα ιόνια νερά, που ξεκινά λίγο μετά την Κυπαρισσία και ξετυλίγεται για χιλιόμετρα έως τον Πύργο, υπόσχονται μερικές από τις καλύτερες βουτιές του χρόνου.

Στα must είναι φυσικά οι τοπικές συνταγές της περιοχής, τις οποίες αξίζει να δοκιμάσετε: πέτουλες, λαλάγγια, μπακαλιάρος τσιλαδιά, οματιά και σύγκλινο και καυκαλίες και γουρουνόπουλα.