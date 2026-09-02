Σπανούλης - Χοψονίδου: Οι οικογενειακές διακοπές τους στην Πάρο

Τα παιχνίδια στη θάλασσα με τις κόρες τους

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Celebrities & Gossip Νεα
Βασίλης Σπανούλης: Τι είχε πει για τη σύζυγό του και τα έξι τους παιδιά στο Happy Day, τον Σεπτέμβριο του 2023

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου περνούν οικογενειακές διακοπές στην Πάρο.
  • Ο Σπανούλης, πρώην καλαθοσφαιριστής και προπονητής, απαθανατίστηκε σε παραλία με τις κόρες του.
  • Η Χοψονίδου εμφανίστηκε με τιρκουάζ μπικίνι και καπέλο στην παραλία.
  • Το ζευγάρι έχει έξι παιδιά: τρία αγόρια και τρία κορίτσια, με τον Θανάση να είναι 16 ετών.
  • Γνωρίστηκαν το 2007, παντρεύτηκαν το 2009 και έχουν δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια.

Ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις έκανε ο Βασίλης Σπανούλης, περνώντας χρόνο με τη σύζυγό του, Ολυμπία Χοψονίδου και τα παιδιά τους, στην Πάρο. 

Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Νέα σελίδα στη ζωή τους - Τι αλλάζει

Ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής και προπονητής της Εθνικής ομάδας μπάσκετ και του Άρη Θεσσαλονίκης απαθανατίστηκε σε παραλία του νησιού κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών, στα μέσα Ιουλίου. 

Σπανούλης - Χοψονίδου: Oικογενειακές διακοπές στην Πάρο/ NDP

Σπανούλης - Χοψονίδου: Oικογενειακές διακοπές στην Πάρο/ NDP

H Σταρ Ελλάς 2006 απαθανατίστηκε με τιρκουάζ μπικίνι και άψογη σιλουέτα, τη στιγμή που έμπαινε στη θάλασσα για να απολαύσει το μπάνιο της. Το ιδιαίτερο καπέλο της που χάριζε σκιά σε όλο το πρόσωπο, δεν το αποχωρίστηκε ούτε μέσα στο νερό. 

Σπανούλης - Χοψονίδου: Oικογενειακές διακοπές στην Πάρο/ NDP

Σπανούλης - Χοψονίδου: Oικογενειακές διακοπές στην Πάρο/ NDP

Σε άλλο στιγμιότυπο, ο Βασίλης Σπανούλης απαθανατίστηκε με τις κόρες του να κάνει καγιάκ, με τον ίδιο καθισμένο στο κέντρο της σανίδας, χρησιμοποιώντας το διπλό κουπί. 

Σπανούλης με τις κόρες του στην Πάρο/ NDP

Σπανούλης με τις κόρες του στην Πάρο/ NDP

Σε άλλη χρονική στιγμή, απαθανατίστηκε να παίζει ρακέτα και να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στην ξαπλώστρα, παρέα με τη σύζυγό του. 

Σπανούλης - Χοψονίδου: Oικογενειακές διακοπές στην Πάρο/ NDP

Σπανούλης - Χοψονίδου: Oικογενειακές διακοπές στην Πάρο/ NDP

Σπανούλης - Χοψονίδου: Oικογενειακές διακοπές στην Πάρο/ NDP

Σπανούλης - Χοψονίδου: Oικογενειακές διακοπές στην Πάρο/ NDP

Σπανούλης - Χοψονίδου: Oικογενειακές διακοπές στην Πάρο/ NDP

Σπανούλης - Χοψονίδου: Oικογενειακές διακοπές στην Πάρο/ NDP

Σπανούλης - Χοψονίδου: Δεμένη οικογένεια  με τα έξι παιδιά τους

Η σχέση του ζευγαριού μετρά πολλά χρόνια, με τους δυο τους να είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Έχουν αποκτήσει μαζί έξι παιδιά, τρία αγόρια και τρία κορίτσια.

Γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 2007 στη Μύκονο, ερωτεύτηκαν και μετά από λίγο καιρό δημιούργησαν την οικογένειά τους.

Σπανούλης για Χοψονίδου: «Άλλαξε όλη τη ζωή της για να είναι δίπλα μου»

Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Δεκέμβριο του 2009, λίγο πριν έρθει στον κόσμο, το πρώτο τους παιδί. Ο Θανάσης γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 και είναι σήμερα 16 ετών.

Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ! 

Ακολούθησε η γέννηση του Βασίλη, το 2012 (14 ετών) και του Δημήτρη, το 2013 (13 ετών).

Τα τρία κορίτσια είναι τα μικρότερα της οικογένειας. Η Αιμιλία είναι το τέταρτο παιδί της οικογένειας και πρώτο κορίτσι. Γεννήθηκε το 2015 και είναι σήμερα 11 ετών. Ακολούθησε η γέννηση της Αναστασίας, το 2017 (9 ετών). Το μικρότερο παιδί του ζευγαριού είναι η Αλεξάνδρα, που είναι 6 χρόνων.

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