Ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις έκανε ο Βασίλης Σπανούλης, περνώντας χρόνο με τη σύζυγό του, Ολυμπία Χοψονίδου και τα παιδιά τους, στην Πάρο.
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Ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής και προπονητής της Εθνικής ομάδας μπάσκετ και του Άρη Θεσσαλονίκης απαθανατίστηκε σε παραλία του νησιού κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών, στα μέσα Ιουλίου.
H Σταρ Ελλάς 2006 απαθανατίστηκε με τιρκουάζ μπικίνι και άψογη σιλουέτα, τη στιγμή που έμπαινε στη θάλασσα για να απολαύσει το μπάνιο της. Το ιδιαίτερο καπέλο της που χάριζε σκιά σε όλο το πρόσωπο, δεν το αποχωρίστηκε ούτε μέσα στο νερό.
Σε άλλο στιγμιότυπο, ο Βασίλης Σπανούλης απαθανατίστηκε με τις κόρες του να κάνει καγιάκ, με τον ίδιο καθισμένο στο κέντρο της σανίδας, χρησιμοποιώντας το διπλό κουπί.
Σε άλλη χρονική στιγμή, απαθανατίστηκε να παίζει ρακέτα και να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στην ξαπλώστρα, παρέα με τη σύζυγό του.
Σπανούλης - Χοψονίδου: Δεμένη οικογένεια με τα έξι παιδιά τους
Η σχέση του ζευγαριού μετρά πολλά χρόνια, με τους δυο τους να είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Έχουν αποκτήσει μαζί έξι παιδιά, τρία αγόρια και τρία κορίτσια.
Γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 2007 στη Μύκονο, ερωτεύτηκαν και μετά από λίγο καιρό δημιούργησαν την οικογένειά τους.
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Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Δεκέμβριο του 2009, λίγο πριν έρθει στον κόσμο, το πρώτο τους παιδί. Ο Θανάσης γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 και είναι σήμερα 16 ετών.
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Ακολούθησε η γέννηση του Βασίλη, το 2012 (14 ετών) και του Δημήτρη, το 2013 (13 ετών).
Τα τρία κορίτσια είναι τα μικρότερα της οικογένειας. Η Αιμιλία είναι το τέταρτο παιδί της οικογένειας και πρώτο κορίτσι. Γεννήθηκε το 2015 και είναι σήμερα 11 ετών. Ακολούθησε η γέννηση της Αναστασίας, το 2017 (9 ετών). Το μικρότερο παιδί του ζευγαριού είναι η Αλεξάνδρα, που είναι 6 χρόνων.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.